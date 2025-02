Mazda 6e chốt lịch ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Ngày 14/2/2025, Mazda đã tổ chức một cuộc họp báo nhằm công bố kế hoạch sản phẩm tại thị trường Thái Lan. Theo đó, từ nay đến năm 2028, Mazda sẽ tung ra 5 mẫu xe mới ở thị trường Đông Nam Á này. Trong đó, đáng chú ý nhất là Mazda 6e 2025 mới, được lên lịch ra mắt Thái Lan vào cuối năm nay. Mẫu xe sedan Mazda 6e chính là phiên bản thuần điện của EZ-6 đã từng lần đầu tiên trình làng trong Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024. Đây được coi như mẫu xe sẽ thay thế vị trí của đàn anh Mazda6 tại nhiều thị trường. Mazda 6e là mẫu xe do Mazda phát triển cùng với đối tác Trung Quốc Changan. Xe được ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ EPA dùng chung với Changan Deepal SL03. Mazda 6e sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.921 x 1.890 x 1.491 mm và chiều dài cơ sở 2.895 mm. So với Mazda6, mẫu xe này dài hơn 56 mm, rộng hơn 50 mm, cao hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Tuy dùng khung gầm của xe Trung Quốc nhưng e6 vẫn mang trên mình thiết kế đặc trưng của thương hiệu Mazda. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín, trang trí bằng những chi tiết mạ crôm hình quả trám bên trong. Lưới tản nhiệt được bao quanh bằng dải đèn LED đồng thời đi kèm logo Mazda tích hợp đèn LED ẩn. Bên cạnh đó là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên và cụm đèn pha chính bên dưới. Ở hai góc đầu xe xuất hiện khe gió nằm dọc khá hẹp trong khi cản trước được trang bị bằng nẹp mạ crôm. Ngoài ra, Mazda 6e còn sở hữu bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu kép khí động lực học và phay xước 2 màu. Tay nắm cửa ẩn, đèn hậu hình bán nguyệt nối liền hai bên và cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp là những điểm nhấn còn lại của mẫu xe điện này. Bên trong 6e là không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi với thiết kế tối giản và thanh lịch, theo đúng phong cách của hãng Mazda. Tại đây, xe được trang bị ghế bọc da Nappa/da lộn sang trọng với ghế trước không trọng lực, chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát. Chưa hết, xe còn có vô lăng vát đáy, gương chiếu hậu chống chói tự động, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, màn hình hiển thị thông tin kính lái AR-HUD 50 inch, hệ thống âm thanh Sony 14 loa, sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất 64 màu và cửa sổ trời toàn cảnh. Tại thị trường châu Âu, mẫu xe này có 2 phiên bản là Standard Range và Long Range. Trong đó, phiên bản Standard Range dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 190 kW (khoảng 254 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây và đạt vận tốc tối đa 175 km/h. Mô-tơ điện đi với cụm pin lithium-sắt-photphat (LFP) với dung lượng 68,8 kWh, cho phép xe chạy hết quãng đường 479 km theo tiêu chuẩn WLTP tại châu Âu. Pin của xe hỗ trợ cả sạc chậm AC 11 kW và sạc nhanh DC 200 kW. Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% của 2 loại sạc này lần lượt là 8 tiếng và 22 phút. Ở phiên bản Long Range, xe sở hữu mô-tơ điện mạnh 180 kW (244 mã lực) và 320 Nm. Phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,8 giây và đạt vận tốc tối đa 175 km/h. Phiên bản Long Range được trang bị pin NMC có dung lượng 80 kWh nên có phạm vi hoạt động dài hơn, lên đến 552 km theo tiêu chuẩn WLTP. Người dùng có thể sạc pin bằng sạc chậm AC 11 kW hoặc sạc nhanh DC 95 kW. Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% của 2 loại sạc này lần lượt là 9,5 tiếng và 45 phút. Đáng tiếc là giá xe Mazda 6e 2025 tại thị trường Thái Lan vẫn còn là ẩn số. Chỉ biết rằng, xe sẽ được bán tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Hiện chưa rõ liệu Mazda 6e có được lên kế hoạch bán ở Việt Nam để thay thế Mazda6 hay không. Video: Chi tiết All New Mazda EZ-6 EV Luxury 2025 mới.

