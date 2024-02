Có nên mua KIA Sorento Signature chạy 4 năm chỉ hơn 800 triệu đồng?

KIA Sorento tại Việt Nam là dòng SUV cỡ trung đã có bước nhảy vọt ngoạn mục về thiết kế ở thế hệ thứ 4 ra mắt năm 2020. Mẫu xe SUV thương hiệu xứ kim chi thu hút người dùng nhờ ngoại hình hiện đại, thể thao và đầy nam tính. Sau 4 năm sử dụng, KIA Sorento 2020 hiện đã được người dùng liên tục rao bán với mức giá khá hợp lý trên sàn xe cũ. Sau 4 năm lăn bánh, KIA Sorento 2020 bản cao cấp nhất máy dầu 7 chỗ hiện đang được rao bán với giá chỉ khoảng 850 đồng. So với giá lăn bánh thời điểm năm 2020, KIA Sorento đang rẻ hơn đến 680 triệu đồng, là lựa chọn hấp dẫn dành cho người dùng. Với mức giá bán lại 850 triệu đồng, KIA Sorento hiện chỉ ngang với phiên bản máy xăng của chiếc Toyota Corolla Cross. Về ngoại hình, KIA Sorento 2020 được đánh giá cao khi sở hữu ngoại hình vuông vức, nam tính và đầy hiện đại. Đồng thời, thiết kế của xe cũng mang đậm tính tương lai với những trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED toàn phần có khả năng thích ứng, lưới tản nhiệt hình mũi hổ quen thuộc. Hơn nữa, cụm đèn hậu LED đặt dọc bắt mắt. Về kích thước tổng thể, KIA Sorento đời 2020 có thông số chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.810 x 1.900 x 1.700 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm và khoảng sáng gầm là 185 mm. So với đời cũ, chiều dài xe tăng 125 mm, rộng thêm 15 mm, cao hơn 55 mm và trục cơ sở tăng 115 mm. Ở bên trong khoang nội thất, KIA Sorento gây ấn tượng với người dùng khi sở hữu hệ thống màn hình đôi nổi trên táp-lô với kích thước 12,3 inch. Những tiện nghi khác của KIA Sorento thế hệ thứ 4 cũng ngập tràn như: Sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động, đèn viền nội thất, ghế chỉnh điện, phanh tay điện tử, đề nổ từ xa, nhớ ghế... Xe có thiết kế màn hình giải trí đặt nổi liền mạch với cụm đồng hồ trung tâm. Bên dưới là cụm điều hòa nằm gọn gàng ở vị trí trung tâm và bệ điều khiển đã không còn cần số mà thay vào đó là núm xoay chuyển số giống những chiếc SUV cỡ lớn. Về an toàn, KIA Sorento được trang bị những công nghệ cao cấp như camera 360 độ, cảnh báo va chạm trước, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn. Với bản cao cấp nhất, KIA Sorento sử dụng động cơ Diesel loại Smartstream D2.2 cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Vào thời điểm mới ra mắt, giá xe KIA Sorento 2020 bản cao cấp nhất có mức niêm yết khi ra mắt là 1,349 tỷ đồng. Để lăn bánh mẫu xe này, người dùng cần bỏ ra cao nhất là 1,533 tỷ đồng ở Hà Nội và 1,506 tỷ đồng với khách hàng mua KIA Sorento 2020 ở Tp. HCM. Dù đã lăn bánh được 4 năm, nhưng KIA Sorento vẫn là chiếc xe đáng chọn nhất phân khúc SUV cỡ trung thời điểm hiện tại. Đặc biệt, trong tầm giá hơn 1,2 tỷ đồng, người dùng khó có thể tìm ra một cái tên nào chất lượng hơn KIA Sorento. Video: Kia Sorento 2021 - Ưu và nhược điểm bộc lộ sau nửa năm.

