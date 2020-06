Có nên mua Hyundai SantaFe SLX 2010 nhập Hàn 600 triệu?

Thay vì lựa chọn “đập hộp” các mẫu CUV hay sedan hạng B, thì với số tiền khoảng 600 triệu đồng người mua hoàn toàn có thể chọn một chiếc Hyundai SantaFe nhập Hàn đời cũ nổi trội với nhiều trang bị “đồ chơi” hấp dẫn, sử dụng máy dầu bền bỉ và kinh tế. Chiếc Hyundai SantaFe đời 2010 này là một ví dụ mà người mua hoàn toàn có thể tiếp cận trong tầm giá từ 500 - 600 triệu đồng. Xe thuộc phiên bản “SLX” full options đang được rao bán với giá 586 triệu đồng. Hiện tại, xe đã lăn bánh được khoảng 58.000Km, con số ODO khá thấp so với đời xe. Trải qua hơn 10 năm tuổi, đến nay Hyundai SantaFe thế hệ cũ nội địa Hàn vẫn là dòng xe được nhiều khách Việt săn lùng. Trên thực tế, SantaFe nhập Hàn luôn được người dùng đánh giá cao về Chất lượng và Trang bị đi kèm, chính vì lẽ đó SantaFe nhập Hàn luôn có giá trị bán lại cao trên thị trường xe cũ. Ngay tại thời điểm này, để tìm được một chiếc SantaFe nhập Hàn có ODO thấp như chiếc này thì không thực sự dễ dàng, vì đa số xe SantaFe SLX đời cũ này được các chủ xe giữ lại sử dụng, và nếu có bán thì xe bán rất nhanh. Mặc dù được sản xuất cách đây 10 năm, nhưng Hyundai SantaFe phiên bản nội địa Hàn đi kèm rất nhiều “đồ chơi” thậm chí người mua sẽ không tìm thấy trên những chiếc xe lắp ráp trong nước ngày nay trong cùng tầm giá. SantaFe SLX sở hữu hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng + nhớ vị trí. Tất cả ghế ngồi được bọc da kết hợp với vải Alcantara cao cấp. Xe có Smart Key, khởi động bằng nút bấm Start/Stop. Vô lăng xe được tích hợp ga tự động (cruise control), tích hợp điện thoại rảnh tay hay điều khiển bằng giọng nói. Cabin có cửa sổ trời cho hàng ghế phía trước. Đèn pha và gạt mưa tự động, camera lùi hiển thị trên gương chiếu hậu, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống điều hoà tự động 02 vùng độc lập. Chưa hết, xe còn mang nhiều hệ thống an toàn chủ động và bị động gồm: 10 túi khí, loạt Phanh ABS/EBD, Cân bằng điện tử,...Giá xe Hyundai SantaFe SLX đời 2010 này tầm khaonrg trên dưới 600 triệu đồng, nó rất phù hợp với các gia đình nhỏ đang cần một chiếc xe mang nhiều tiện nghi, an toàn và vận hành ổn định. Video: Chi tiét Hyundai SantaFe 2009 nhập khẩu tại Việt Nam.

