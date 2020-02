Hyundai Santa Fe SLX dùng hơn 10 năm bán hơn 600 triệu đồng

Những mẫu xe Hyundai SantaFe cũ, phiên bản nội địa Hàn Quốc rất được ưa chuộng ở thời điểm mới ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng 2008 - 2010. Sau thông tư 20, khách hàng Việt Nam không còn cơ hội được sở hữu những mẫu xe như thế này, thay vào đó phải lựa chọn các phiên bản SantaFe đời mới do Hyundai Thành Công phân phối. Đây là chiếc Hyundai SantaFe SLX 2009, được nhập khẩu với hình thức tư nhân, không phải xe chính hãng. Đồng thời đây là phiên bản nội địa rất được yêu thích tại Việt Nam cho đến cả hiện nay. Theo nhiều người dùng đánh giá đây vẫn là mẫu xe bền bỉ, chạy tốt và ít hỏng vặt. Chiếc xe Hyundai SantaFe đời 2009 này vào thời điểm đó được trang bị động cơ dầu 2 lít tích hợp công nghệ tăng áp turbin điện tử eVGT so với công nghệ VGT thường của đời cũ. Công suất 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 392 Nm. Hộp số của xe là loại tự động 6 cấp. Động cơ của SantaFe phiên bản này còn trang bị công nghệ tiết kiệm nhiên liệu ECO. Khi xe chuyển động, đèn ECO hiển thị xanh, báo hiệu hệ thống hoạt động để tăng tính tiết kiệm nhiên liệu. Các trang thiết bị trên xe được nhà sản xuất ôtô Hyundai nhắm tới hàng cao cấp như chìa khóa keyless go với chức năng khởi động bằng nút bấm. Các công nghệ an toàn gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VDC, hai túi khí hàng ghế trước. Camera lùi được tích hợp ngay trên gương chiếu hậu bên trong. Hệ thống cảm biến báo hiệu khoảng cách cho cả phía trước và sau, rửa kính tự động... Ngoài ra, xe còn được trang bị ương chiếu hậu điều chỉnh điện, tự động điều chỉnh khi cài số lùi. Đèn pha và gạt mưa tự động. Điều hòa độc lập 2 vùng. Hai ghế trước điều khiển điện với chức năng nhớ hai vị trí và sưởi. Hệ thống giải trí gồm đầu CD 6 đĩa tương thích MP3, có đầu cắm USB, iPod và kết nối Bluetooth... Mặc dù ra đời cách đây 10 năm, nhưng bản nội địa của của mẫu xe SUV Hyundai SantaFe thậm chí còn được trang bị nhiều “đồ chơi” mà người dùng không tìm thấy trên những chiếc xe lắp ráp trong nước ngày nay. Ở thời điểm 2009, chiếc giá xe Hyundai SantaFe SLX hơn 52.000 USD (tương đương khoảng 1,58 tỷ đồng). Sau khoảng gần 10 năm sử dụng, mẫu xe này trên thị trường xe ôtô cũ tại Việt Nam vẫn khá được nhiều người săn lùng để mua về sử dụng. Mức giá xe cũ trên thị trường của Hyundai SantaFe 2009 máy dầu từ khoảng 620 đến 680 triệu đồng. Hyundai SantaFe nội địa Hàn luôn được đánh giá cao về chất lượng và trang bị options “đồ chơi” đi kèm, chính vì thế nó luôn có giá trị bán lại cao. Ngay tại thời điểm này, để tìm được một chiếc SantaFe đời cũ "còn ngon" thì thực sự rất khan hiếm. Video: Hyundai Santafe SLX nhập 2009 bản full option.

