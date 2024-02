“Chuyên cơ mặt đất” Lexus LM 2024 sắp bán tại Việt Nam có gì hay?

Vào cuối năm 2023, hãng Toyota đã giới thiệu mẫu MPV cao cấp Alphard thế hệ mới ở thị trường Việt Nam với giá từ 4,37 tỷ đồng. Trong năm 2024 này, phiên bản sang hơn của Toyota Alphard là Lexus LM 2024 mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt Việt Nam. Hiện nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Lexus LM thế hệ mới. Theo đại lý, Lexus LM 2024 tại Việt Nam sẽ thuộc phiên bản LM 500h đồng thời có 2 cấu hình nội thất là 4 chỗ và 6 chỗ. Lần đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 4/2023, Lexus LM thế hệ thứ 2 tiếp tục dùng chung cơ sở gầm bệ với Toyota Alphard. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, xe đã được thay đổi thiết kế nhằm tạo sự khác biệt rõ rệt hơn với người anh em cùng tập đoàn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA (GA-K), Lexus LM 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.125 x 1.890 x 1.955 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 85 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 10 mm. Bên cạnh đó, xe còn dùng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước với thanh cân bằng và hệ thống treo độc lập đa liên kết đằng sau với giảm xóc biến thiên thích ứng. Điểm nhấn về ngoại hình của Lexus LM mới nằm ở lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn trên đầu xe. Lưới tản nhiệt không viền này có mắt lưới hình lục giác, sơn cùng màu thân xe và trang trí bằng các chi tiết mạ crôm. Bên cạnh đó là cụm đèn pha hiện đại, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày sắc sảo, và nẹp màu bạc trang trí khe gió trên cản trước, tích hợp đèn sương mù. Khu vực bên sườn của Lexus LM 2024 được làm mới bằng những đường dập gân sắc sảo hơn, bộ vành hợp kim 19 inch có thiết kế đa chấu và nẹp mạ crôm chạy dọc theo nóc xe. Xe tiếp tục được trang bị cửa lùa chỉnh điện như thế hệ cũ. Khu vực trần xe ở cột B còn có thêm hộc chứa ô. Đường chân kính mạ crôm của mẫu MPV hạng sang này kéo dài đến hết cột D và tạo cảm giác nối liền với nẹp trên cửa cốp sau. Bên dưới nẹp này là cụm đèn hậu LED mới với thiết kế vắt ngang đuôi xe và tem chữ nổi "Lexus" thay cho logo hãng. Không dừng ở đó, xe còn có nẹp mạ crôm bao quanh cản trước, cản sau và bệ cửa nhằm tạo cảm giác cao cấp. Bên trong xe, Lexus LM 2024 cũng được thổi làn gió mới với nội thất mang ý tưởng thiết kế Tazuna, lấy người lái làm trung tâm. Do đó, mọi trang bị xung quanh đều nằm trong tầm với của người lái. Ở phiên bản 4 chỗ, nội thất của Lexus LM 2024 lấy cảm hứng thiết kế từ chuyên cơ hạng nhất nên giữa khoang lái và khoang hành khách có vách ngăn. Không chỉ tạo sự riêng tư cho hành khách phía sau, vách ngăn này còn đi kèm màn hình 48 inch, ngăn chứa đồ, tủ lạnh nhỏ và cổng sạc. Đặc biệt, vách ngăn còn tích hợp cảm biến nhiệt độ hồng ngoại để chỉnh điều hòa và sưởi ghế cho phù hợp với hành khách. Trong khoang hành khách phía sau của phiên bản 4 chỗ là 2 ghế thương gia bọc da mềm mại, có đủ tính năng sưởi, thông hơi và massage đồng thời tích hợp bệ đỡ bắp chân. 2 ghế này có thể ngả sâu về phía sau hơn so với thế hệ cũ, mang đến cảm giác thoải mái nhất cho hành khách. Ở giữa 2 ghế này là bệ tì tay trung tâm có tính năng sưởi, tích hợp 2 màn hình cảm ứng để hành khách chỉnh hệ thống âm thanh hay ánh sáng. Hành khách có thể tháo 2 màn hình này ra và sử dụng như máy tính bảng. Ngoài ra, bệ tì tay trung tâm còn đi kèm cả bàn gấp với bề mặt bọc da chống trượt, chống trầy xước. Tiếp theo đó là cụm điều khiển kéo dài trên trần xe, chia cửa sổ trời thành 2 nửa, hệ thống đèn viền trang trí nội thất 64 màu, hệ thống âm thanh vòm 2 vùng Mark Levinson Reference 3D, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. "Trái tim" của Lexus LM 500h 2024 là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2.4L và 2 mô-tơ điện. Động cơ cho công suất tối đa 294 mã lực trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu trước là 85 mã lực và mô-tơ điện trên cầu sau là 101 mã lực. Công suất tổng cộng của Lexus LM 500h 2024 là 364 mã lực. Ngoài ra, xe còn dùng pin niken-hyđrua kim loại và hệ dẫn động 4 bánh Direct4. Xe tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 6,6 lít/100 km. Không có gì bất ngờ khi mẫu MPV hạng sang này sở hữu các tính năng an toàn phong phú như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Cảnh báo phương tiện tới gần khi mở cửa, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động giảm tốc độ khi ôm cua, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường và đèn pha thích ứng tự động. Lexus LM 2024 dự kiến sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào tháng 3 năm nay trước khi bán ra vào quý II. Giá xe Lexus LM 2024 hạng sang được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Hiện đời cũ của xe đang được bán tại Việt Nam với giá từ 7,21 tỷ đồng. Ngoài LM, Lexus có thể còn ra mắt thêm một mẫu xe mới nữa ở Việt Nam trong năm nay, đó là SUV hạng sang GX 2024. Đại lý cũng đã bắt đầu mở cọc cho Lexus GX mới ở Việt Nam từ năm ngoái. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV hạng sang Lexus LM 2024.

