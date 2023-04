"Chuyên cơ mặt đất" Lexus LM 2023 chào hàng thị trường tỷ dân

Triển lãm Ô tô Thượng Hải đã chính thức khai mạc tại Trung Quốc. Là một trong những sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô thế giới, triển lãm Thượng Hải năm nay đón nhận màn ra mắt của hàng loạt mẫu xe mới. Một trong số đó có Lexus LM thế hệ thứ hai. Bước sang thế hệ mới, mẫu MPV hạng sang được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này có thêm một số chi tiết thiết kế mới. Có thể thấy ngay điều này qua khu vực đầu xe. Tại đây, Lexus LM 2023 mới vẫn được trang bị lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của thương hiệu Lexus. Lưới tản nhiệt này kéo dài xuống cản trước và có mắt lưới mới, tương tự người anh em Lexus RX 2023. Bên trên lưới tản nhiệt còn có thêm một khe gió hẹp nằm giữa 2 đèn pha. Bản thân cụm đèn pha của Lexus LM 2023 cũng được làm mới thiết kế. Cụm đèn pha với 3 bóng LED này vẫn có thiết kế sắc sảo như trước nhưng đi kèm 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" thay vì 1 như thế hệ cũ. Trong khi đó, logo của hãng Lexus đã được chuyển từ bên trong lưới tản nhiệt lên trên nắp ca-pô. Ở hai góc cản trước có thêm khe gió nằm dọc, trang trí bằng nẹp màu bạc cứng cáp hơn. Tương tự đầu xe, thiết kế bên sườn của Lexus LM 2023 cũng đã thay đổi. Điều này được thể hiện rõ qua phần nóc kéo dài xuống cột D, đường chân kính mạ crôm mới và đường dập gân nổi bật kéo dài từ cửa trước đến đèn hậu. Gương chiếu hậu của xe được thiết kế góc cạnh hơn trong khi vành la-zăng vẫn có thiết kế đa chấu phức tạp như thế hệ cũ. Vành của xe sẽ có đường kính từ 17 - 19 inch, tùy phiên bản. Cửa trượt chỉnh điện bên sườn cũng được giữ lại trên mẫu MPV hạng sang này. Ở phía sau, Lexus LM có thêm đèn hậu LED mới nằm vắt ngang đuôi xe và được thiết kế võng xuống. Ở chính giữa cửa cốp còn có thêm một dải đèn mỏng khác, có thể là đèn phanh, và tem chữ nổi Lexus. Ngoài ra, mẫu MPV hạng sang này còn đi kèm đường gân mới trên cửa cốp, kéo dài sang hai bên đến tận hốc bánh sau. Trong khi đó, đèn phản quang của xe vẫn nằm thấp trên cản sau như thế hệ cũ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA của tập đoàn mẹ Toyota, Lexus LM mới sở hữu chiều dài 5.125 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.955 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 85 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 10 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Tương tự ngoại thất, nội thất của Lexus LM 2023 cũng được thổi làn gió mới. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu MPV hạng sang này chỉ có cấu hình nội thất 4 chỗ ngồi nhằm tạo sự khác biệt rõ hơn với người anh em Toyota Alphard. Trong khi đó, ở những thị trường khác, Lexus LM 2023 sẽ có cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ ngồi. Nội thất của Lexus LM mới hứa hẹn rộng rãi hơn nhờ kích thước tăng lên. Bên cạnh đó là thiết kế và những trang bị mới ấn tượng hơn. Điểm nhấn trong nội thất của mẫu xe này là bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch. Trong khi đó, vô lăng đi kèm các nút cảm ứng mới, tương tự những mẫu xe Lexus đời mới như NX, RX và RZ. Riêng khu vực cụm điều khiển trung tâm khá giống với Lexus NX mới. Ở phiên bản 4 chỗ, khoang lái và khoang hành khách của xe tiếp tục được tách riêng bằng vách ngăn ở giữa. Trên vách ngăn này có tấm kính trong suốt và màn hình giải trí với kích thước lên đến 48 inch mới thay vì 26 inch như cũ. Bên dưới vách ngăn này còn có tủ lạnh nhỏ và ngăn chứa đồ khá lớn. Trong khi đó, ở giữa 2 ghế cơ trưởng phía sau là bệ tì tay trung tâm tích hợp 2 màn hình cảm ứng để hành khách chỉnh các tính năng của xe như hệ thống âm thanh hay ánh sáng. Hành khách có thể tháo 2 màn hình này ra và sử dụng như máy tính bảng. Ngoài ra, bệ tì tay trung tâm còn tích hợp cả bàn gấp, đủ chỗ để đặt máy tính bảng hoặc laptop lên trên. Bề mặt bàn gấp được bọc da và có cả tính năng chống trượt, chống trầy xước. Không có gì ngạc nhiên khi 2 ghế cơ trưởng của xe đi kèm các tính năng sưởi ấm, thông hơi, massage và tích hợp bệ đỡ bắp chân. Ngay cả bệ tì tay cũng có tính năng sưởi. Chưa hết, vách ngăn của Lexus LM 2023 còn tích hợp cảm biến nhiệt độ hồng ngoại. Cảm biến nay có tác dụng phát hiện nhiệt độ trên cơ thể hành khách và khu vực xung quanh để điều chỉnh điều hòa cũng như sưởi ghế cho phù hợp. Với phiên bản 6 chỗ, Lexus LM 2023 cũng có 2 ghế cơ trưởng ở hàng ghế giữa. Cả hai ghế đều đi kèm màn hình tích hợp vào bệ tì tay. Những trang bị đáng chú ý còn lại trong nội thất của Lexus LM 2023 bao gồm cửa sổ trời đôi, khe dựng ô, hệ thống âm thanh Mark Levinson cao cấp, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C và hệ thống đèn viền 64 màu trên trần/tapi cửa/sàn xe với 14 chủ đề. Tương tự các mẫu xe Lexus khác, mẫu MPV hạng sang này cũng có gói công nghệ an toàn chủ động Lexus Safety Sense+ với những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ lái chủ động, hỗ trợ đỗ xe nâng cao và cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu MPV hạng sang này có 2 phiên bản là LM500 h và LM 450h+. Trong đó, Lexus LM 500h 2023 được trang bị hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2.4L và mô-tơ điện. Với Lexus LM 450h+, hệ truyền động sẽ là loại plug-in hybrid (PHEV). Đáng tiếc là hãng Lexus chưa hé lộ thêm thông tin về hệ truyền động PHEV này. Do đó, chưa rõ Lexus LM 450h+ sẽ dùng động cơ xăng 2.5L hay 3.5L. Trong khi đó, tại thị trường ngoài Trung Quốc, xe có thêm phiên bản LM 350h với hệ truyền động hybrid, bao gồm mấy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện.Giá xe Lexus LM 2023 hiện vẫn được giữ kín. Dự kiến, sau Trung Quốc, mẫu SUV hạng sang này cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tương lai. Video: Ra mắt MPV hạng sang cỡ lớn Lexus LM 2023 mới.

