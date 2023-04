"Chuyên cơ mặt đất” Lexus LM 2023 lộ thiết kế, ra mắt vào tuần sau

Lexus LM hạng sang là mẫu MPV được phát triển dựa trên "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard và lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019. Sau đúng 4 năm, hãng Lexus chuẩn bị tung ra phiên bản mới của mẫu xe này tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, khai mạc vào ngày 18/4 tới đây. Trước thời điểm ra mắt, LM mới đã được hãng Lexus công bố hình ảnh úp mở đầu tiên. Hình ảnh này chỉ cho thấy một phần thiết kế bên sườn của mẫu MPV hạng sang. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng tỏ thiết kế của Lexus LM 2023 mới sẽ thay đổi đáng kể so với phiên bản cũ. Cụ thể, Lexus LM 2023 sẽ được trang bị thiết kế cột D mới, mang đến hiệu ứng nóc trôi nổi cho xe. Bên cạnh đó là nẹp mạ crôm mới chạy dọc theo nóc xe và dốc xuống ở cột D. Đường chân kính của mẫu MPV hạng sang này cũng được mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp. Ngoài ra, có vẻ như Lexus LM 2023 sẽ được bổ sung cánh gió mui và đèn hậu mới. Trong khi đó, cửa trượt chỉnh điện bên sườn vẫn được giữ lại như phiên bản cũ. Hiện chưa rõ Lexus LM 2023 là thế hệ mới hay phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Tuy nhiên, Toyota Alphard - mẫu MPV dùng chung cơ sở gầm bệ với Lexus LM - chuẩn bị ra mắt thế hệ mới ở thị trường Nhật Bản. Do đó, có thể Lexus LM cũng được bổ sung thế hệ mới tương tự người anh em Toyota Alphard. Ngoài thiết kế mới, Lexus LM 2023 còn được mở rộng thị trường. Theo đó, xe sẽ lần đầu tiên được giới thiệu ở thị trường châu Âu. Ở phiên bản cũ, mẫu MPV hạng sang này chủ yếu chỉ được bán ở Trung Quốc và một số thị trường Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Tại Việt Nam, Lexus LM có 2 phiên bản là LM 350 7 chỗ và 4 chỗ. Vào hồi đầu tháng 4/2023 vừa qua, dòng MPV hạng sang này mới được điều chỉnh giá bán tại Việt Nam. Kể từ ngày 1/4/2023, Lexus LM tại Việt Nam sẽ có giá 7,21 tỷ đồng ở bản LM 350 7 chỗ và 8,61 tỷ đồng ở bản LM 350 4 chỗ. Cả hai phiên bản này đều tăng giá 340 triệu đồng so với trước. Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 phiên bản 7 chỗ và 4 chỗ của Lexus LM chính là nội thất. Theo đó, ở phiên bản 4 chỗ, khoang lái và khoang hành khách phía sau sẽ được tách riêng bằng vách ngăn, tích hợp màn hình giải trí cỡ lớn. Đồng thời, trong khoang hành khách của phiên bản 4 chỗ sẽ có 2 ghế cơ trưởng với đủ tính năng sưởi, thông hơi, massage và tích hợp bệ đỡ bắp chân. Lexus LM tại Việt Nam chỉ được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3.5L với công suất tối đa 296 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, xe ở nước ngoài còn có thêm một tùy chọn động cơ nữa là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện. Theo tin đồn, Lexus LM mới tại Trung Quốc sẽ có 2 phiên bản là LM 500h và LM 350h. Trong đó, Lexus LM 500h 2023 được trang bị hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp, dung tích 2.4L. Động cơ của Lexus LM 350h 2023 dự kiến vẫn bao gồm máy xăng 2.5L và mô-tơ điện như cũ. Phiên bản máy xăng thông thường có thể sẽ bị loại bỏ khỏi mẫu MPV hạng sang này. Video: Chi tiết xe MPV Lexus LM 300h bản 2.5 hybrid mới.

