Chủ xe "kêu cứu" khi thay phụ kiện Mitsubishi Triton chính hãng

(Kiến Thức) - Một khách hàng sử dụng xe bán tải Mitsubishi Triton 2019 tại Hà Nội không may bị tai nạn ở phần đầu xe và phải chịu chi phí sửa chữa lên tới hơn 100 triệu đồng. Riêng bộ đèn pha của Triton 2019 đã có giá tới 70 triệu.

Điều không may là chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton 2019 của chủ nhân tại Hà Nội này lại không được mua bảo hiểm vật chất, do vậy toàn bộ chi phí thiệt hại đều là phải tự chi trả. Khi tham khảo giá sửa chữa ở chính hãng Mitsubishi thì anh này được báo giá lên đến hơn 100 triệu đồng, riêng bộ đèn pha đã chiếm đến 70 triệu trong tổng chi phí.

Một chủ xe Mitsubishi Triton 2019 vừa không may bị tai nạn ở phần đầu xe và phải chịu chi phí sửa chữa lên tới hơn 100 triệu đồng.

Với “thiệt hại” về tài chính nặng nề, người này đã lên mạng xã hội để “kêu cưú” cộng đồng mạng xem có nguồn mua đèn nào với giá cả thay thế rẻ hơn hay không với hi vọng cụm đèn pha Mitsubishi Triton không chính hãng sẽ có giá bán “Dễ thở” hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng phụ kiện Mitsubishi Triton có giá quá cao.

Sở dĩ bộ đèn của Mitsubishi Triton 2019 có giá cao đến như vậy là do xe sử dụng công nghệ pha LED, lại là một mẫu xe hoàn toàn mới nên giá phụ tùng còn rất cao. Do đó khuyến cáo ai mua xe mới thì nên mua ngay cho chiếc xe của mình bảo hiểm vật chất để đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra, sẽ đỡ thiệt hại phần nào nếu không may xe gặp tai nạn.

Không chỉ nên bảo vệ an toàn cho cụm đèn pha trước mà ngay cả cụm đèn hậu phía sau của Mitsubishi Triton 2019 cũng có giá chính hãng khá cao, lên đến 20 triệu đồng.