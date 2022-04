Chủ xe Hyundai Creta ở Hà Tĩnh bốc "trúng biển" ngũ quý 4

Mới đây, anh Nguyễn Đắc Trí đã đến bộ phận đăng ký cấp biển kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục cấp biển cho chiếc Hyundai Creta 2022 mới mua của mình. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký cho chiếc xe, anh đã được cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh mời vào bàn bấm biển. Và thật bất ngờ, anh Trí đã bấm được Hyundai Creta biển tứ quý 4 - 38A - 444.44, giá trị không kém biển ngũ quý 9 của chủ xe Kia Sonet tại Nghệ An.

Chủ xe Hyundai Creta ở Hà Tĩnh "trúng biển" ngũ quý 4.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền hình ảnh của chủ nhân cũng như chiếc Hyundai Creta 2022 biển số ngũ quý 4 này và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khắp cả nước. Đa số, mọi người đều bày tỏ niềm vui và chúc mừng chủ xe, khen ngợi anh có "bàn tay vàng".

Khi được hỏi về cảm nghĩ khi bấm được chiếc biển số đặc biệt này, anh Trí cho biết:” Chiếc xe Hyundai Creta tôi vừa mua với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Sáng nay, tôi vào Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh để làm biển kiểm soát và may mắn bốc được biển kiểm soát ngũ quý 4 với dãy số thường được nhiều người ưa thích vì dễ nhớ. Nếu có người nào thích, tôi sẵn lòng nhượng lại chiếc xe may mắn này”.

Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia về Việt Nam với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp.

Hiện tại, Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia về Việt Nam với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp cùng mức giá xe Hyundai Creta 2022 tương ứng lần lượt là 620 triệu, 670 triệu và 730 triệu đồng.