Audi Q5 Sportback 2025 từ 57.500 USD, sẵn sàng đấu BMW X4

Audi đã tiết lộ phiên bản SUV lai coupe của Q5 phổ biến với tên gọi Sportback. Hiện đang ở thế hệ thứ hai, Audi Q5 Sportback 2025 mới đánh đổi một số tính thực dụng của Q5 tiêu chuẩn để có thiết kế sắc nét hơn, năng động hơn và cải thiện tính khí động học cho những ai coi trọng tính thẩm mỹ và phong cách lái xe hơn là tiện ích thực sự. Sự thay đổi đáng chú ý nhất về thiết kế của xe SUV Audi Q5 Sportback 2025 so với Q5 thông thường là đường mái dốc của Sportback, chảy mượt mà vào phần đuôi xe được thiết kế lại. Hình bóng giống xe coupe này tạo ra độ dốc lớn hơn cho kính sau và phần kính xe thon gọn hơn một chút. Tuy nhiên, Audi vẫn giữ nguyên đèn hậu toàn chiều rộng đặc trưng của Q5, giờ đây có thể được nâng cấp bằng công nghệ OLED kỹ thuật số để tăng thêm hiệu ứng thị giác, rõ ràng, Audi luôn là "vua" trong cuộc chơi của công nghệ đèn. Cả hai phiên bản S Line và SQ5 Sportback tập trung vào hiệu suất đều có thiết kế thể thao hơn, với các hốc gió cản lớn hơn và bộ khuếch tán phía sau nổi bật. Phiên bản S Line có điểm nhấn Anthracite mờ, trong khi SQ5 nổi bật với lớp hoàn thiện màu Bạc mờ. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để phân biệt SQ5 chỉ bằng cái nhìn thoáng qua, thì không đâu khác ngoài ống xả tròn bốn cạnh của nó. Mặc dù không gian chở hàng hơi bị hạn chế so với Q5 thông thường, Sportback vẫn cung cấp dung tích đáng nể là 515 lít, mở rộng lên 1.415 lít khi gập hàng ghế sau. Chỉ thiếu 58 lít so với người anh em Audi Q5 của nó. Điều thú vị là Audi cung cấp tùy chọn thanh ray trên nóc xe cho SUV coupe, dành cho những ai muốn mở rộng khả năng chở hàng của xe Audi Q5 Sportback. Bên trong, Audi Q5 Sportback 2025 phản ánh nội thất công nghệ cao tiêu chuẩn của Q5. Các điểm nổi bật bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,5 inch và màn hình hành khách 10,9 inch tùy chọn. Các vật liệu tái chế như vải Cascade và sợi nhỏ Dinamica cũng xuất hiện. Q5 Sportback chia sẻ kiến trúc Premium Platform Combustion (PPC) với Q5 và A5 mới nhất. Tại châu Âu, xe chỉ có sẵn với hệ truyền động xăng và diesel hybrid nhẹ khi ra mắt, mặc dù dòng xe này cuối cùng sẽ mở rộng với nhiều tùy chọn hơn, bao gồm cả PHEV. Cả hai động cơ 2.0 TFSI và 2.0 TDI đều sản sinh công suất 201 mã lực, nhưng động cơ diesel mang lại lợi thế về mô-men xoắn ở mức 400 Nm so với 340 Nm của động cơ xăng. Cả hai đều được hưởng lợi từ hệ thống hybrid nhẹ 48 volt, cung cấp mức tăng khiêm tốn 24 mã lực thông qua pin 1,7 kWh. Khá thú vị là Audi SQ5 Sportback 2025 sẽ hoán đổi động cơ diesel của phiên bản tiền nhiệm thành động cơ xăng V6 3.0 lít tăng áp trên khắp châu Âu, phù hợp với mẫu xe tại Hoa Kỳ. Thiết lập hybrid nhẹ ở đây tạo ra công suất 362 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, phân phối đến cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Audi có kế hoạch bắt đầu giao xe Q5 Sportback mới tại châu Âu vào tháng 12 năm 2024. Tại Đức, giá xe Audi Q5 Sportback 2025 khởi điểm là 54.800 euro (57.500 USD) cho mẫu xe cơ sở, trong khi bản SQ5 Sportback có giá cao hơn là 85.400 euro (89.620 USD). Cả hai phiên bản đều có mức giá cao hơn 2.500 euro (2.600 USD) so với các phiên bản Q5 thông thường. Đối với Hoa Kỳ, Audi đã xác nhận rằng Q5 Sportback sẽ tham gia vào đội hình với tư cách là xe mẫu năm 2026, với thông tin chi tiết về giá vẫn chưa được công bố. Nó sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe và Range Rover Velar. Video: Giới thiệu Audi Q5 Sportback 2025 thế hệ mới.

Audi đã tiết lộ phiên bản SUV lai coupe của Q5 phổ biến với tên gọi Sportback. Hiện đang ở thế hệ thứ hai, Audi Q5 Sportback 2025 mới đánh đổi một số tính thực dụng của Q5 tiêu chuẩn để có thiết kế sắc nét hơn, năng động hơn và cải thiện tính khí động học cho những ai coi trọng tính thẩm mỹ và phong cách lái xe hơn là tiện ích thực sự. Sự thay đổi đáng chú ý nhất về thiết kế của xe SUV Audi Q5 Sportback 2025 so với Q5 thông thường là đường mái dốc của Sportback, chảy mượt mà vào phần đuôi xe được thiết kế lại. Hình bóng giống xe coupe này tạo ra độ dốc lớn hơn cho kính sau và phần kính xe thon gọn hơn một chút. Tuy nhiên, Audi vẫn giữ nguyên đèn hậu toàn chiều rộng đặc trưng của Q5, giờ đây có thể được nâng cấp bằng công nghệ OLED kỹ thuật số để tăng thêm hiệu ứng thị giác, rõ ràng, Audi luôn là "vua" trong cuộc chơi của công nghệ đèn. Cả hai phiên bản S Line và SQ5 Sportback tập trung vào hiệu suất đều có thiết kế thể thao hơn, với các hốc gió cản lớn hơn và bộ khuếch tán phía sau nổi bật. Phiên bản S Line có điểm nhấn Anthracite mờ, trong khi SQ5 nổi bật với lớp hoàn thiện màu Bạc mờ. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để phân biệt SQ5 chỉ bằng cái nhìn thoáng qua, thì không đâu khác ngoài ống xả tròn bốn cạnh của nó. Mặc dù không gian chở hàng hơi bị hạn chế so với Q5 thông thường, Sportback vẫn cung cấp dung tích đáng nể là 515 lít, mở rộng lên 1.415 lít khi gập hàng ghế sau. Chỉ thiếu 58 lít so với người anh em Audi Q5 của nó. Điều thú vị là Audi cung cấp tùy chọn thanh ray trên nóc xe cho SUV coupe, dành cho những ai muốn mở rộng khả năng chở hàng của xe Audi Q5 Sportback. Bên trong, Audi Q5 Sportback 2025 phản ánh nội thất công nghệ cao tiêu chuẩn của Q5. Các điểm nổi bật bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,5 inch và màn hình hành khách 10,9 inch tùy chọn. Các vật liệu tái chế như vải Cascade và sợi nhỏ Dinamica cũng xuất hiện. Q5 Sportback chia sẻ kiến trúc Premium Platform Combustion (PPC) với Q5 và A5 mới nhất. Tại châu Âu, xe chỉ có sẵn với hệ truyền động xăng và diesel hybrid nhẹ khi ra mắt, mặc dù dòng xe này cuối cùng sẽ mở rộng với nhiều tùy chọn hơn, bao gồm cả PHEV. Cả hai động cơ 2.0 TFSI và 2.0 TDI đều sản sinh công suất 201 mã lực, nhưng động cơ diesel mang lại lợi thế về mô-men xoắn ở mức 400 Nm so với 340 Nm của động cơ xăng. Cả hai đều được hưởng lợi từ hệ thống hybrid nhẹ 48 volt, cung cấp mức tăng khiêm tốn 24 mã lực thông qua pin 1,7 kWh. Khá thú vị là Audi SQ5 Sportback 2025 sẽ hoán đổi động cơ diesel của phiên bản tiền nhiệm thành động cơ xăng V6 3.0 lít tăng áp trên khắp châu Âu, phù hợp với mẫu xe tại Hoa Kỳ. Thiết lập hybrid nhẹ ở đây tạo ra công suất 362 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, phân phối đến cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Audi có kế hoạch bắt đầu giao xe Q5 Sportback mới tại châu Âu vào tháng 12 năm 2024. Tại Đức, giá xe Audi Q5 Sportback 2025 khởi điểm là 54.800 euro (57.500 USD) cho mẫu xe cơ sở, trong khi bản SQ5 Sportback có giá cao hơn là 85.400 euro (89.620 USD). Cả hai phiên bản đều có mức giá cao hơn 2.500 euro (2.600 USD) so với các phiên bản Q5 thông thường. Đối với Hoa Kỳ, Audi đã xác nhận rằng Q5 Sportback sẽ tham gia vào đội hình với tư cách là xe mẫu năm 2026, với thông tin chi tiết về giá vẫn chưa được công bố. Nó sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe và Range Rover Velar. Video: Giới thiệu Audi Q5 Sportback 2025 thế hệ mới.