Cận cảnh sedan Omoda S5 giá rẻ sắp bán tại Việt Nam

Từ năm 2023, Omoda & Jaecoo đã công bố danh tính những mẫu xe sẽ bán ở thị trường Việt Nam, bao gồm Omoda C5, Omoda E5, Jaecoo J7, Jaecoo J7 PHEV và Omoda S5 2025 mới. Vào ngày 26/11/2024, Omoda C5 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 2 phiên bản và giá bán từ 589 - 669 triệu đồng. Trong sự kiện công bố lô xe Omoda C5 sản xuất tại Indonesia chính thức cập cảng Việt Nam, một chiếc xe sedan Omoda S5 cũng xuất hiện. Tuy chưa ra mắt Việt Nam nhưng chiếc Omoda S5 này đã ra biển trắng. Omoda S5 đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nga vào hồi tháng 4/2023. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ M1X, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.644 x 1.814 x 1.493 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước nằm giữa hai phân khúc sedan hạng B và hạng C. Omoda S5 sở hữu một số nét thiết kế tương tự người anh em C5 như lưới tản nhiệt phía trước. Lưới tản nhiệt này có thiết kế hình lục giác cỡ lớn với mắt lưới kim cương, trang trí bằng những chi tiết mạ crôm bên trong. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nhỏ gọn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Bên dưới là cản trước với hốc gió trung tâm hình thang rộng và dải đèn sương mù nằm ngang ở hai góc. Ngoài ra, xe còn có tem chữ nổi "Omoda" trên nắp ca-pô. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường gân dập nổi, kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu và đường chân kính mạ crôm. Bộ vành hợp kim của xe có thiết kế đa chấu và phay xước 2 màu. Gương chiếu hậu của xe nằm trên cột A và tích hợp đèn báo rẽ. Trong khi đó, ở khu vực phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu nằm ngang gọn gàng, cửa cốp tích hợp cánh gió nhỏ và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật. Dưới cản sau còn có bộ khuếch tán gió giả nhằm tăng vẻ thể thao cho mẫu sedan này. Bên trong Omoda S5 xuất hiện vô lăng vát đáy thể thao và cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, tạo cảm giác rộng rãi hơn cho nội thất. Màn hình thông tin giải trí của xe không được đặt nổi trên mặt táp-lô như xu hướng thịnh hành. Hiện trang bị của Omoda S5 ở thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường Nga, xe sở hữu những trang bị tiêu chuẩn như vành hợp kim 16 inch, nội thất bọc giả da, sưởi ghế trước, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử, tính năng khởi động máy từ xa. Ở bản cao cấp hơn, xe có thêm cần gạt nước tự động, sấy kính lái, vành hợp kim 17 inch, sưởi vô lăng, sưởi ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Omoda S5 là 2 tùy chọn động cơ xăng cùng có dung tích 1.5L. Đầu tiên là động cơ hút khí tự nhiên với công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm ở bản thấp. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT, mang đến tốc độ tối đa 180 km/h. Trong khi đó, các bản cao cấp hơn dùng chung động cơ với Omoda C5. Động cơ này cho công suất tối đa 147 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Động cơ cũng đi với hộp số CVT, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 190 km/h. Trang bị an toàn tiêu chuẩn của xe cũng khá đầy đủ với 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ, đèn pha cảm biến ánh sáng và hệ thống kiểm soát hành trình. Trong khi đó, các tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi tắc đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi chỉ dành cho bản cao cấp.Giá xe Omoda S5 2025 tại thị trường Việt Nam vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe này có giá bán hợp túi tiền nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh, giống công thức được áp dụng cho Omoda C5. Video: Xem chi tiết sedan Omoda S5 giá rẻ sắp bán tại Việt Nam.

