Soi Nissan Almera 2025 từ 489 triệu tại Việt Nam, đấu Toyota Vios

Nissan Almera 2025 mới đã chính thức ra mắt Việt Nam với slogan “Vững vàng bứt phá” mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt vượt trội với những thay đổi mạnh mẽ hàng đầu trong phân khúc. Xe được phát triển dựa trên khảo sát và lắng nghe nhu cầu thực tế của khách hàng tại thị trường Việt Nam. Được ra mắt lần đầu vào năm 2021, mẫu xe sedan Nissan Almera đã được khách hàng đón nhận và đánh giá cao với những ưu điểm vượt trội như không gian rộng rãi, khả năng vận hành vượt trội và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu nhờ động cơ Turbo duy nhất phân khúc, tính năng an toàn cao cấp với camera 360 và cảnh báo điểm mù. Nissan Almera 2025 phiên bản mới vẫn sẽ được duy trì với những ưu điểm của chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đồng thời, phiên bản mới cũng sẽ được bổ sung thêm những thay đổi đáng giá để tăng trải nghiệm cho người dùng. Xe tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế “Emotional Geometry” của thương hiệu, đậm nét hiện đại và trẻ trung. Nổi bật với thiết kế mặt ca-lăng mới kết hợp cùng logo Nissan nhận diện mới. Riêng Nissan Almera 2025 phiên bản VL cao cấp nhất được trang bị mâm hợp kim 16-inch cùng lốp 205/55R16, mang lại vẻ ngoài thể thao và mạnh mẽ. Với thiết kế nội thất hai màu cá tính và các vật liệu da mềm trên phiên bản cao cấp, Nissan Almera phiên bản mới mang đến không gian sang trọng và thoải mái. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm nhiều tiện nghi như: bệ tì tay hàng ghế trước và sau, sạc không dây... mang lại sự thoải mái và tiện dụng cho cả người lái và hành khách. Công nghệ vốn luôn là điểm mạnh và ưu tiên hàng đầu của Nissan trên toàn cầu, công nghệ Chuyển Động Thông Minh - Nissan Intelligent Mobility (NIM) luôn được gắn liền với các mẫu xe Nissan và đặc biệt thể hiện rõ nét trên Nissan Almera phiên bản mới. Xe được trang bị Phanh tự động khẩn cấp (FEB): Giúp ngăn ngừa va chạm bằng cách tự động phanh khi có tình huống khẩn cấp. Cảnh báo va chạm phía trước (FWB): Cảnh báo người lái khi phát hiện phương tiện phía trước, giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Đèn pha thích ứng (HAB): Tự động điều chỉnh đèn pha phù hợp với điều kiện giao thông, tránh làm chói mắt xe đối diện. Cảnh báo lệch làn (LWD): Cảnh báo khi xe lệch khỏi làn đường an toàn. Cảnh báo áp suất lốp (TPMS): Giúp người lái theo dõi, kiểm soát áp suất lốp một cách dễ dạng... Nissan Almera phiên bản mới còn được trang bị các tính năng an toàn như: Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau: Hỗ trợ người lái phát hiện phương tiện trong vùng điểm mù và cảnh báo khi có xe cắt ngang phía sau, đặc biệt hữu ích khi chuyển làn hoặc lùi xe. Camera 360° và cảnh báo vật thể di chuyển (MOD): Cung cấp góc nhìn toàn cảnh và cảnh báo khi có vật thể di chuyển gần xe... Bên cạnh phiên bản EL & VL sẵn có, phiên bản V được bổ sung với những tính năng tối ưu, gia tăng thêm lựa chọn cho khách hàng. Cruise Control: Giúp người lái duy trì tốc độ ổn định, tăng sự tiện lợi trên những chặng đường dài. Chìa khóa thiết kế mới – Tiện ích và thông minh... Về động cơ, Nissan Almera phiên bản mới trang bị động cơ Turbo 1.0L mạnh mẽ duy nhất trong phân khúc, mang lại khả năng vận hành ưu việt và tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển linh hoạt và tối ưu chi phí vận hành. Mức giá xe Nissan Almera 2025 tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 03 phiên bản và giá bán lẻ đề xuất từ 489 triêụ đồng cho bản EL, 592 triệu đồng cho bản V và 569 triệu đồng cho bản VL. Sau khi ra mắt, xe sẽ cạnh tranh với ới Hyundai Accent (569 triệu đồng) và Toyota Vios (545 triệu đồng). Video: Xem chi tiết sedan Nissan Almera phiên bản mới.

