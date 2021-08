Chiếc Porsche 911 Turbo S "độc nhất vô nhị" của dân chơi Mexico

Dự án siêu xe Porsche 911 Turbo S "One of a Kind" Pedro Rodriguez này được hiện bởi Porsche Exclusive Manufaktur nhằm kỷ niệm 50 năm ngày mất của tay đua xuất chúng người Mexico Pedro Rodriguez. Ngoại thất chiếc xe mang bộ tem Gulf Oil nổi tiếng của chiếc Porsche 917K huyền thoại. Với chiếc xe này, Pedro Rodriguez đã giúp Porsche giành chức vô địch cho nhà sản xuất trong mùa giải 1970 và 1971. Cột B của xe được gắn huy hiệu chữ ký của Pedro Rodriguez, cùng hình ảnh chiếc Porsche 917K với nền màu quốc kỳ Mexico. Bên dưới cánh gió khí động học phía sau là 8 chặng mà tay đua này đã giành chiến thắng cùng chiếc Porsche 917K trong các mùa giải 1970 và 1971. Nội thất của xe cũng ảnh hưởng thiết kế chung của ngoại thất với 3 màu chủ đạo xanh, đen và cam. Bệ cửa và tựa tay trung tâm cũng được khắc tên của tay đua. Bộ ghế trên xe sử dụng chất liệu da cao cấp và Alcantara màu xanh cùng những đường chỉ màu cam tương phản. Tựa đầu cho thêu hình chiếc Porsche 917K. Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 3/2020, Porsche 911 Turbo S là phiên bản nâng cấp động cơ boxer 3.8L thay thế cho động cơ boxer 3.0L trên các phiên bản 911 Carrera. Porsche 911 Turbo S có công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Trong khi đó, phiên bản 911 Turbo chỉ có công suất 580 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Chỉ duy nhất một chiếc Porsche 911 Turbo S phiên bản Pedro Rodriguez được sản xuất cho một khách hàng tại Mexico. Giá xe Porsche 911 Turbo S tiêu chuẩn có mức giá khởi điểm khoảng 203.500 USD. Video: Ngắm Porsche 911 Turbo S "One of a Kind" Pedro Rodriguez.

Dự án siêu xe Porsche 911 Turbo S "One of a Kind" Pedro Rodriguez này được hiện bởi Porsche Exclusive Manufaktur nhằm kỷ niệm 50 năm ngày mất của tay đua xuất chúng người Mexico Pedro Rodriguez. Ngoại thất chiếc xe mang bộ tem Gulf Oil nổi tiếng của chiếc Porsche 917K huyền thoại. Với chiếc xe này, Pedro Rodriguez đã giúp Porsche giành chức vô địch cho nhà sản xuất trong mùa giải 1970 và 1971. Cột B của xe được gắn huy hiệu chữ ký của Pedro Rodriguez, cùng hình ảnh chiếc Porsche 917K với nền màu quốc kỳ Mexico. Bên dưới cánh gió khí động học phía sau là 8 chặng mà tay đua này đã giành chiến thắng cùng chiếc Porsche 917K trong các mùa giải 1970 và 1971. Nội thất của xe cũng ảnh hưởng thiết kế chung của ngoại thất với 3 màu chủ đạo xanh, đen và cam. Bệ cửa và tựa tay trung tâm cũng được khắc tên của tay đua. Bộ ghế trên xe sử dụng chất liệu da cao cấp và Alcantara màu xanh cùng những đường chỉ màu cam tương phản. Tựa đầu cho thêu hình chiếc Porsche 917K. Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 3/2020, Porsche 911 Turbo S là phiên bản nâng cấp động cơ boxer 3.8L thay thế cho động cơ boxer 3.0L trên các phiên bản 911 Carrera. Porsche 911 Turbo S có công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Trong khi đó, phiên bản 911 Turbo chỉ có công suất 580 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Chỉ duy nhất một chiếc Porsche 911 Turbo S phiên bản Pedro Rodriguez được sản xuất cho một khách hàng tại Mexico. Giá xe Porsche 911 Turbo S tiêu chuẩn có mức giá khởi điểm khoảng 203.500 USD. Video: Ngắm Porsche 911 Turbo S "One of a Kind" Pedro Rodriguez.