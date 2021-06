Đại gia Việt "tậu" Porsche 911 Targa 4S siêu hiếm hơn 11 tỷ đồng

Mới đây, một người chuyên mua bán các dòng xe sang và đặc biệt là thương hiệu Porsche ở Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh nhận bàn giao chiếc xe thể thao Porsche 911 Targa 4S Heritage Design mới tại đại lý chính hãng vốn chỉ được sản xuất giới hạn 992 chiếc trên toàn thế giới. Porsche 911 Targa 4S Heritage Design mang tính chất sưu tầm về Việt Nam Hiện chiếc xe Porsche 911 Targa 4S Heritage Design siêu hiếm đã được bàn giao cho doanh nhân Việt mê Porsche. Porsche 911 Targa 4S vốn là 1 mẫu xe có giá bán cao tại Việt Nam và số lượng xe nhập về nước khá khiêm tốn, vì thế, ngay khi khách hàng này chịu đặt hàng để mua phiên bản như Porsche 911 Targa 4S Heritage Design từ chính hãng đã khiến không ít người nể sự chịu chơi của "fan" Porsche. Lý do là giá xe Porsche 911 Targa 4S phiên bản Heritage Design tại Việt Nam có thể trên 14 tỷ đồng, mức giá chỉ dành cho người đam mê và sưu tầm Porsche mới có thể đụng tới. Theo như bảng giá xe Porsche 911 chính hãng được công bố, phiên bản 911 Targa 4S Heritage Design có giá khởi điểm 11,59 tỷ đồng tại Việt Nam, mức giá này chưa bao gồm các tuỳ chọn thêm của khách hàng khi có nhu cầu đặt riêng. Diện mạo của Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition độc nhất Việt Nam. Được biết, mới chỉ có đúng duy nhất một chiếc xe thể thao Porsche 911 Targa 4S Heritage Design xuất hiện ở Việt Nam. Chiếc xe Porsche 911 Targa 4S Heritage Design mới được bàn giao cho 1 doanh nhân mê Porsche ở Việt Nam có số thứ tự 789/992, có thể thấy, con số này khá may mắn vì là sảnh tiến. Điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition đập vào mắt người xem chính là màu sơn ngoại thất quyến rũ đỏ Cherry Metallic kết hợp với logo vàng và con số 65 2 bên thành cửa. Màu đỏ sẫm là màu ngoại thất rất phổ biến những năm 50, điển hình là các màu sắc của Porsche 356 cũng mang màu đỏ như Pascha Red, Ruby Red và Polyantha Red. 911 Targa 4S Heritage Design Edition còn có các điểm nhấn dễ nhận ra như huy hiệu Porsche Heritage thiết kế ở trên nắp động cơ sau, logo Porsche lấy cảm hứng thiết kế từ năm 1963 đặt trên nắp ca-pô, vô-lăng, chính giữa các mâm xe và chìa khóa xe hay các chi tiết ấn tượng khác trên phiên bản này như gá kẹp phanh màu đen đặc trưng, bộ mâm xe độc quyền Carrera Exclusive Design có kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau. Nội thất với chất liệu da 2 tông màu độc đáo, bao gồm đỏ Bordeaux hoặc đen phối cùng da Olea màu be Atacama. Huy hiệu 911 Heritage Design Edition 789/992 bằng vàng. Phiên bản 911 Targa 4S Heritage Design được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh tăng áp kép sản sinh công suất 444 mã lực, kết hợp cùng hộp số 8 cấp ly hợp kép giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100km/giờ chỉ trong vòng dưới 3,6 giây (khi kết hợp Launch Control) và đạt vận tốc tối đa lên đến 304 km/giờ. Video: Ngắm siêu xe Porsche 911 Targa 4S Heritage Design.

