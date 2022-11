Chiếc Porsche 911 GT3 "độc dược" sở hữu động cơ Subaru Impreza STI

Đây chính là dự án độ được thực hiện bởi Eneos và DevSpeed Motorsports trong nỗ lực tạo ra chiếc Porsche 911 GT3 STI độc nhất vô nhị cho triển lãm xe độ năm nay. Dự án được phát triển dựa trên một chiếc Porsche 911 GT3 đời 2007 được mua trong một cuộc đấu giá của thợ độ xe và thợ độ xe chuyên nghiệp Faruk Kugay. Chiếc xe thể thao Porsche 911 động cơ Subaru này lúc bán đã mất đi khối động cơ nguyên bản, chính vì thế mà đội ngũ nâng cấp đã lựa chọn trang bị cho xe khối động cơ boxer EJ25 được sửa đổi nhiều có nguồn gốc từ chiếc Subaru Impreza STI đời 2008. Động cơ 4 xi-lanh 2.5 lít được nâng cấp với bộ tăng áp BorgWarner EFR 7064-C, hệ thống làm mát Vibrant Vertical Flow, trục cam Brian Crower 280, kim phun nhiên liệu Deatschwerks, hệ thống nhiên liệu của Nuke Performance và hệ thống xả được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Khối động cơ hậu nâng cấp có khả năng sản sinh mức tổng công suất lên tới 542 mã lực, hơn khá nhiều so với mức công suất 409 mã lực của động cơ sáu xi-lanh 3.6 lít hút khí tự nhiên của 997 GT3, trong khi nhẹ hơn 77 kg. Sức mạnh được truyền tới trục sau thông qua hộp số sàn Subaru STI sáu cấp do Subiworks lắp ráp. Eneos cho rằng cấu hình boxer là thứ gắn kết Porsche và Subaru với di sản đua xe đáng kinh ngạc cả trên đường đua và những chặng đua vượt địa hình. Hệ thống khung gầm của chiếc xe này được thiết kế để sử dụng trên đường đua với một số chi tiết được tinh chỉnh, hơn nữa xe được trang bị với các chi tiết hệ thống treo thừa hưởng từ xe đua Porsche 911 Cup và khung chống lật của CageKits. Hệ thống phanh GT3 nguyên bản được giữ lại. Chiếc xe được trang bị hệ thống Nuke Performance Air Jack 90 Competition nhằm đẩy mạnh khả năng tăng tốc của chiếc xe. Bộ bodykit có nguồn gốc từ VAD Design GT3R sở hữu bộ chia cỡ lớn, chắn bùn thông gió rộng, mui xe làm bằng sợi carbon, đèn hậu từ 997.2 và cản sau mới để hở một phần bánh xe. Xe đã được loại bỏ cánh gió cung như nắp động cơ. Xe được trang bị bộ mâm xe Rotiform 917 19 inch siêu rộng đi kèm với bộ lốp Toyo Proxes R888R có kích thước 265/35 R19 ở phía trước và 345/30 R19 ở phía sau. Cuối cùng, xe được sơn màu sơn đặc trưng Subaru WRC màu xanh lam và màu vàng nhạt đã được thiết kế bởi Sean Smith Design với những họa tiết lấy cảm hứng từ chiếc Salzburg Porsche 917. Về nội thất, xe vẫn được thiết kế theo phong cách spartan với hai ghế ngồi bằng sợi carbon của Tillet B6 Screamer, dây đai an toàn xe đua, cụm đồng hồ kỹ thuật số, tay lái tùy chỉnh bánh xe và bảng điều khiển đơn giản với lớp bọc chống chói. Bên cạnh chiếc Porsche 911 GT3 STI hàng độc này, gian hàng của Eneos tại SEMA còn trưng bày một loạt các mẫu xe khá thú vị bao gồm Tesla Model 3 Pikes Peak, Z-Swapped Nissan Frontier Race Truck và một chiếc bán tải Datsun 521 đã được độ khá ấn tượng. Video: Porsche 911 GT3 sở hữu động cơ Subaru Impreza STI.

