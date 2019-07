Chi tiết xe sedan VinFast Lux A2.0 ưu đãi 990 triệu đồng

Mới đây, hãng xe ôtô VinFast đã chính thức bàn giao lô xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 đầu tiên đến tay khách hàng. Đây là những khách hàng đầu tiên đặt cọc xe khi bộ đôi này lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng vào tháng 11/2018. Đáng chú ý trong ngày giao xe này, chính là chiếc xe sedan hạng sang giá rẻ VinFast Lux A2.0 mới. So với bản concept từng trưng bày tại Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái, ngoại thất của VinFast Lux A2.0 không thay đổi quá nhiều. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.973 x 1.900 x 1.464. Trục cơ sở xe ở mức 2.968 mm, dài hơn nhiều dòng xe cỡ D khác trên thị trường. Do đó, khi nhìn ngang sedan VinFast cho cảm giác trường xe, bệ vệ. Đầu xe nổi bật với logo chữ V cách điệu ở mặt ca-lăng nối liền với hai đèn LED chạy ban ngày. Trong khi đó, đèn chiếu sáng đẩy xuống phía trên hốc gió. Đây là phong cách thiết kế đang được ưa chuộng và xuất hiện nhiều trên các mẫu xe mới ra mắt. Phiên bản thương mại Lux A2.0 sử dụng đèn LED toàn bộ ở phía trước. Trong khi đó, đuôi xe lại thiết kế theo phong cách thể thao với khe gió, đường ra ống xả đối xứng. Dải đèn hậu LED tạo hình cánh chim bắt mắt. Phía đuôi xe cũng được trang bị nhiều cảm biến và camera lùi. VinFast trang bị cho xe bộ la-zăng kích thước 18 inch tiêu chuẩn và có tuỳ chọn lên 19 inch. Xe được được trang bị camera hỗ trợ quan sát 360 độ và cảm biến va chạm ở phía đầu xe. Gương chiếu hậu trên xe tích hợp đèn báo rẽ và camera hỗ trợ quan sát quanh xe. Trong khi đó, không gian cabin của xe khá giống với những chiếc Lux SA ở thiết kế táp-lô. VinFast sử dụng gỗ nguyên bản ốp lên táp-lô làm chiếc xe thêm phần sang trọng khi kết hợp cùng chất liệu da trên nhiều chi tiết cũng như vô lăng 3 chấu. Cụm điều khiển trung tâm trang bị màn hình cảm ứng kích thước 10,4 inch với giao diện điều khiển bằng tiếng Việt. Trên màn hình cỡ lớn này, VinFast cho phép người dùng thay đổi hình nền theo các chủ đề định sẵn là các danh thắng nổi tiếng của Việt Nam. Xe sedan VinFast Lux A2.0 hỗ trợ nhiều tính năng giải trí thời thượng như kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Hệ thống âm thanh trang bị dàn loa chất lượng cao, cho những trải nghiệm âm nhạc khá tốt. Toàn bộ ghế ngồi của xe đều được bọc da cao cấp. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện. Hàng ghế sau có cửa gió điều hoà riêng. Giữa hai ghế có bệ tì tay và khay để cốc. Xe còn có nhiều tiện ích khác cho người dùng như nhiều vị trí cắm USB, sạc điện không giây hay nhiều đầu sạc khác. Hàng ghế phía sau tích hợp cửa gió điều hoà riêng có thể tự điều chỉnh... Mẫu sedan VinFast sử dụng cần số điện tử, phanh tay điện tử. Ngoài ra, xe còn có chức năng tạm dừng động cơ khi chờ đèn đỏ. Đặc biệt, dòng Lux 2.0 của VinFast được trang bị 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)… đảm bảo an toàn cho người sử dụng. VinFast Lux A2.0 là mẫu xe sedan 5 chỗ, được trang bị khối động cơ I4 DOHC 2.0L sản sinh công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300Nm ở bản tiêu chuẩn - và 228 mã lực, 350Nm ở bản cao cấp. Đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp, hệ thống treo trước, sau độc lập. Thời điểm hiện tại, giá xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 đang bán ra thị trường Việt Nam với mức ưu đãi lần lượt là: 990 triệu đồng và 1,414 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Ngay sau khi bàn giao lô 200 xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 đầu tiên cho khách hàng, VinFast cũng sẽ trưng bày và tổ chức các chương trình lái thử, trải nghiệm xe Lux tại hệ thống đại lý ủy quyền và showroom VinFast trên toàn quốc. Video: Đánh giá chi tiết Vinfast SUV LUX SA 2.0 tại Việt Nam.

