Khách Việt cầm lái Vinfast Lux SA2.0 và A2.0 rời nhà máy

Sáng ngày 28/7, tại nhà máy sản xuất ôtô VinFast, khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) - hai "Ngôi sao mới" của ôtô thế giới 2018 - VinFast LUX SA 2.0 và LUX A2.0 đã chính thức được bàn giao cho khách hàng. Đây là 9 chiếc xe khởi đầu cho lô 200 xe sẽ được lần lượt bàn giao đợt 1, theo tiến độ cam kết của nhà sản xuất. Mặc dù đã rất quen thuộc với chiếc xe được mình chọn và tin tưởng đặt mua từ khi mới "phôi thai" ở bản vẽ, đến khi ra mắt xe mẫu, nhưng tất cả khách hàng đều "ồ à" xúc động khi được "mục sở thị" bộ đôi xe Vinfast LUX SA 2.0 và LUX A2.0 bản thương mại vừa chính thức xuất xưởng. Đúng với tinh thần “Việt Nam – Phong cách – An toàn – Sáng tạo – Tiên phong” của thương hiệu ôtô VinFast, khách nhận xe đã có những trải nghiệm độc đáo, chưa từng có tiền lệ ở hãng xe nào. Đó là việc được đích thân tham gia vào các công đoạn cuối cùng của xe trước khi xuất xưởng. Dưới sự hướng dẫn giám sát của kỹ thuật viên VinFast, từng khách hàng được tự tay đặt logo vào bánh chiếc xe ôtô mới mà mình đã lựa chọn - linh kiện cuối cùng để hoàn thiện chiếc xe VinFast do mình sở hữu. Tiếp theo, các khách được ngồi lên xe của mình để trực tiếp tham gia quá trình kiểm tra trực tiếp tại phòng test động DVT và băng tải thử nước (water test) ngay tại phía trong nhà máy. Sau các bước kiểm tra cuối cùng, khách hàng đích thân điều khiển xe rời khỏi băng chuyền nhà xưởng, và tiến ra đường chạy thử để trải nghiệm. Bên cạnh đó, trước khi nhận xe Vinfast LUX mới, các khách hàng và người thân còn được chiêm ngưỡng tận mắt quy trình sản xuất hiện đại bậc nhất thế giới tại Nhà máy VinFast, nơi “khai sinh” ra những mẫu xe mà họ sắp sở hữu. VinFast Lux 2.0 là dòng xe đầu tiên, đặt nền tảng cho thương hiệu VinFast. Dòng xe được ra đời với sự hợp tác cùng các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp ôtô như Pininfarina, BMW, Magna Steyr, AVL... Đây là mẫu xe sedan 5 chỗ, động cơ I4, trục cam kép DOHC dung tích 2.0 cho công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm ở bản tiêu chuẩn và 228 mã lực, 350 Nm ở bản cao cấp. VinFast Lux SA2.0 là mẫu xe SUV 7 chỗ, công suất 228 mã lực, mô-men xoắn 350Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu đối với mẫu Lux SA2.0. Công nghệ an toàn gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)... Ngay sau khi bàn giao lô 200 xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 đầu tiên cho khách hàng, VinFast sẽ trưng bày và tổ chức các chương trình lái thử, trải nghiệm xe Lux tại hệ thống đại lý ủy quyền và showroom trên toàn quốc. Ngoài ra, sau khi sở hữu xe, các khách hàng cũng có thể chủ động cả nhân hóa chiếc xe theo sở thích với nhiều lựa chọn đa dạng, bên cạnh hai phiên bản có sẵn là tiêu chuẩn và cao cấp. Video: Khách Việt cầm lái Vinfast Lux SA2.0 và A2.0 rời nhà máy.

