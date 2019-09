Chi tiết "xế phượt" Honda Africa Twin CRF1100L từ 388 triệu đồng

Đúng như đã hé lộ cách đây 1 tuần, Honda đã công bố thế hệ mới của mẫu môtô adventure Africa Twin - chỉ sau khi dòng xe này chính thức trở lại dòng sản phẩm của hãng 4 năm về trước. Honda Africa Twin CRF1100L 2020 đã được thiết kế và cải tiến lại hoàn toàn so với đời cũ về mọi mặt" từ động cơ, khung xe, các hệ thống điện tử... Xe sẽ được bán với 2 phiên bản là bản thường và Adventure Sports. Hãy bắt đầu từ động cơ của chiếc xe. Dù vẫn sử dụng máy dạng 2 xi-lanh thẳng hàng Unicam 4 van/xi-lanh làm mát bằng chất lỏng với góc trục khuỷu 270 độ, tuy nhiên tay biên của Africa Twin CRF1100L đã được kéo dài từ 75,1mm trên bản CRF1000L trước đó thành 81,5mm, trong khi giữ nguyên đường kính trái piston 92mm. Thay đổi này đã nâng dung tích động cơ của đời xe mới từ 998 thành 1.084cc. Không chỉ đơn thuần "đôn dên", động cơ này còn được Honda cải tiến khá nhiều với áo xi-lanh bằng nhôm, kim phun mới, họng ga đường kính lớn hơn là 46mm, đường kính van nạp/xả tăng từ 9,2/8,6mm lên thành 10,1/9,3mm, trục cam mới, buồng đốt bugi kép, hệ thống xả với van pô biến thiên Exhaust Control Valve (ECV) và ECU được map lại. Sở hữu thiết kế thân vỏ hoàn toàn khác biệt so với đời CRF1000L cũ, tuy nhiên bản thân bộ khung của Honda Africa 2020 mới cũng đã có sự thay đổi lớn với khung phụ phía sau được bắt ốc thay vì hàn thẳng vào khung chính, có bề rộng nhỏ hơn, bộ gắp nhôm lấy từ chiếc "cào cào" CRF450R... Cùng với bộ yên mỏng hơn 40mm và tay lái cao hơn 22,5mm, Africa Twin CRF1100L đem tới cảm giác lái thoải mái hơn. Chiều cao yên xe tính tới mặt đất là 870mm, tuy nhiên đây là con số tối đa - chiếc xe có thể hạ thấp yên xuống chỉ còn 850mm bằng cách chỉnh phuộc sau. Giống như thế hệ cũ, Africa Twin CRF1100L vẫn có "dàn chân" theo cấu hình mô tô địa hình "cào cào" với bánh căm niềng nhôm đưòng kính 21 inch ở phía trước và 18 inch ở phía sau. Tuỳ từng thị trường và phiên bản, xe sẽ được trang bị sẵn lốp Bridgestone Battlex Adventure Cross AX41T hoặc Metzeler Karoo Street, có bản 90/90 ở phía trước và sau 150/70. Đặc biệt về mặt công nghệ, Honda đã nâng cấp lớn cho Africa Twin CRF1100L, khiến nó trở thành một trong những dòng xe mô tô hiện đại nhất của hãng hiện tại ngoài Goldwing. Người lái có thể lựa chọn giữa 6 chế độ lái: 4 cài đặt sẵn (Tour - Urban - Gravel - Off Road) và 2 chế độ tự cấu hình. Mỗi chế độ đều kiểm soát sức mạnh động cơ, lực phanh số, hệ thống chống "bênh đầu" và điều khiển lực kép ở các cấp độ khác nhau. Bản thân hệ thống điều khiển lực kéo của xe cũng có 7 cấp độ, trong khi hệ thống chống bênh đầu có 3 cấp độ. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS đương nhiên cũng xuất hiện trên Africa Twin CRF1100L, là loại biến thiên theo cua do được IMU quản lý và có thể tắt ở bánh sau với chế độ Off Road. Toàn bộ hệ thống đèn của chiếc xe nay đều là đèn LED, riêng xi-nhan có khả năng tự tắt dựa theo góc tay lái. Hệ thống giữ ga tự động nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn của dòng xe. Đặc biệt không còn bảng đồng hồ màn hình đơn sắc của thế hệ trước, Africa Twin nay đã chuyển sang sử dụng hệ thống thông tin giải trí màn hình màu cảm ứng 6,5 inch. Hệ thống này có 3 chế độ hiển thị khác nhau, 2 màu nền tự động điều chỉnh dựa vào độ sáng ở môi trường và nổi bật nhất: được tích hợp giao tiếp Apple Carplay để kết nối với iPhone và ra lệnh giọng nói qua trợ lý ảo Siri như ô tô.Giá xe Honda Africa Twin CRF1100L khởi điểm từ 15.240 Euro cho bản số tay và 16.240 Euro cho bản ly hợp kép (tương đương 388,5 và 414,3 triệu đồng). Bản "phượt" Adventure Sports sẽ có giá lần lượt 19.240 và 20.240 Euro cho 2 loại hộp số (tương đương 490,5 và 516 triệu đồng), với 2 lựa chọn màu là đen và tem đấu 3 màu Tricolore HRC. Video: Chi tiết "xế phượt" Honda Africa Twin CRF1100L 2020.

Đúng như đã hé lộ cách đây 1 tuần, Honda đã công bố thế hệ mới của mẫu môtô adventure Africa Twin - chỉ sau khi dòng xe này chính thức trở lại dòng sản phẩm của hãng 4 năm về trước. Honda Africa Twin CRF1100L 2020 đã được thiết kế và cải tiến lại hoàn toàn so với đời cũ về mọi mặt" từ động cơ, khung xe, các hệ thống điện tử... Xe sẽ được bán với 2 phiên bản là bản thường và Adventure Sports. Hãy bắt đầu từ động cơ của chiếc xe. Dù vẫn sử dụng máy dạng 2 xi-lanh thẳng hàng Unicam 4 van/xi-lanh làm mát bằng chất lỏng với góc trục khuỷu 270 độ, tuy nhiên tay biên của Africa Twin CRF1100L đã được kéo dài từ 75,1mm trên bản CRF1000L trước đó thành 81,5mm, trong khi giữ nguyên đường kính trái piston 92mm. Thay đổi này đã nâng dung tích động cơ của đời xe mới từ 998 thành 1.084cc. Không chỉ đơn thuần "đôn dên", động cơ này còn được Honda cải tiến khá nhiều với áo xi-lanh bằng nhôm, kim phun mới, họng ga đường kính lớn hơn là 46mm, đường kính van nạp/xả tăng từ 9,2/8,6mm lên thành 10,1/9,3mm, trục cam mới, buồng đốt bugi kép, hệ thống xả với van pô biến thiên Exhaust Control Valve (ECV) và ECU được map lại. Sở hữu thiết kế thân vỏ hoàn toàn khác biệt so với đời CRF1000L cũ, tuy nhiên bản thân bộ khung của Honda Africa 2020 mới cũng đã có sự thay đổi lớn với khung phụ phía sau được bắt ốc thay vì hàn thẳng vào khung chính, có bề rộng nhỏ hơn, bộ gắp nhôm lấy từ chiếc "cào cào" CRF450R... Cùng với bộ yên mỏng hơn 40mm và tay lái cao hơn 22,5mm, Africa Twin CRF1100L đem tới cảm giác lái thoải mái hơn. Chiều cao yên xe tính tới mặt đất là 870mm, tuy nhiên đây là con số tối đa - chiếc xe có thể hạ thấp yên xuống chỉ còn 850mm bằng cách chỉnh phuộc sau. Giống như thế hệ cũ, Africa Twin CRF1100L vẫn có "dàn chân" theo cấu hình mô tô địa hình "cào cào" với bánh căm niềng nhôm đưòng kính 21 inch ở phía trước và 18 inch ở phía sau. Tuỳ từng thị trường và phiên bản, xe sẽ được trang bị sẵn lốp Bridgestone Battlex Adventure Cross AX41T hoặc Metzeler Karoo Street, có bản 90/90 ở phía trước và sau 150/70. Đặc biệt về mặt công nghệ, Honda đã nâng cấp lớn cho Africa Twin CRF1100L, khiến nó trở thành một trong những dòng xe mô tô hiện đại nhất của hãng hiện tại ngoài Goldwing. Người lái có thể lựa chọn giữa 6 chế độ lái: 4 cài đặt sẵn (Tour - Urban - Gravel - Off Road) và 2 chế độ tự cấu hình. Mỗi chế độ đều kiểm soát sức mạnh động cơ, lực phanh số, hệ thống chống "bênh đầu" và điều khiển lực kép ở các cấp độ khác nhau. Bản thân hệ thống điều khiển lực kéo của xe cũng có 7 cấp độ, trong khi hệ thống chống bênh đầu có 3 cấp độ. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS đương nhiên cũng xuất hiện trên Africa Twin CRF1100L, là loại biến thiên theo cua do được IMU quản lý và có thể tắt ở bánh sau với chế độ Off Road. Toàn bộ hệ thống đèn của chiếc xe nay đều là đèn LED, riêng xi-nhan có khả năng tự tắt dựa theo góc tay lái. Hệ thống giữ ga tự động nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn của dòng xe. Đặc biệt không còn bảng đồng hồ màn hình đơn sắc của thế hệ trước, Africa Twin nay đã chuyển sang sử dụng hệ thống thông tin giải trí màn hình màu cảm ứng 6,5 inch. Hệ thống này có 3 chế độ hiển thị khác nhau, 2 màu nền tự động điều chỉnh dựa vào độ sáng ở môi trường và nổi bật nhất: được tích hợp giao tiếp Apple Carplay để kết nối với iPhone và ra lệnh giọng nói qua trợ lý ảo Siri như ô tô. Giá xe Honda Africa Twin CRF1100L khởi điểm từ 15.240 Euro cho bản số tay và 16.240 Euro cho bản ly hợp kép (tương đương 388,5 và 414,3 triệu đồng). Bản "phượt" Adventure Sports sẽ có giá lần lượt 19.240 và 20.240 Euro cho 2 loại hộp số (tương đương 490,5 và 516 triệu đồng), với 2 lựa chọn màu là đen và tem đấu 3 màu Tricolore HRC. Video: Chi tiết "xế phượt" Honda Africa Twin CRF1100L 2020.