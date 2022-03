Chi tiết Toyota Veloz Cross 2022 từ 648 triệu đồng tại Việt Nam

Toyota Veloz Cross 2022 mới vừa chính thức được giới thiệu tại Việt Nam. Tương tự Avanza, Veloz Cross 2022 cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe được phân phối 2 phiên bản là Veloz Cross và Veloz Cross Top cùng 5 lựa chọn ngoại thất Trắng Ngọc Trai, Bạc Ánh Tím, Bạc S28, Đen X12 và Đỏ Đậm 3Q3. Về thiết kế ngoại thất của mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross 2022 không khác biệt gì so với những hình ảnh lộ diện trước đó. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 2.750 mm. Chiều dài tổng thể 2.750mm. Khoảng sáng gầm tương đương với Avanza Premio 2022 với kích thước 205mm. Toyota Veloz Cross 2022 mới mang thiết kế tổng thể khá giống với Toyota Avanza 2022 thế hệ mới vì được phát triển trên cùng một nền tảng. Toyota Veloz Cross 2022 mới mang thiết kế sang trọng với lưới tản nhiệt, đèn sở hữu thiết kế hấp dẫn với mặt ca-lăng thiết kế ấn tượng, đèn pha LED kết hợp với tính năng điều chỉnh đèn chiếu xa tự động. Thân xe được thiết kế đường dập nổi từ đầu đến đuôi xe, kết hợp với ăng ten vây cá và giá đỡ trên nóc xe. Gương chiếu hậu có thêm tính năng chỉnh điện, gập gương tự động & tích hợp đèn báo rẽ trên cả 2 phiên bản. Ngoài ra, tay nắm cửa tích hợp thêm tính năng mở cửa xe thông minh, mâm xe kích thước 16 inch ở bản và 17 inch ở bản Top. Điểm nhấn chính trên Toyota Veloz Cross 2022 lại nằm ở khoang nội thất của xe. Danh sách các trang bị, tiện ích trên nội thất của Toyota Veloz Cross 2022 có thể kể đến như màn hình 9 inch ở bản Veloz Cross Top và 8 inch ở bản thường. Xe sở hữu vô lăng 3 chấu tích hợp đa nút bấm, đề nổ nút bấm Start/Stop. Ghế ngồi bọc da pha nỉ màu xám nhạt kết hợp đen, trang bị phanh tay điện tử hiện đại hơn + tính năng giữ phanh Auto Hold, ghế người lái có thể điều chỉnh 6 hướng, ghế hành khách 4 hướng. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng, phanh tay điện tử với chức năng giữ phanh tự động, đế sạc điện thoại không dây, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng và 8 inch, điều hòa tự động 1 vùng kết hợp cửa gió trên trần xe,… Ngoài ra, không gian nội thất bên trong xe cũng được thiết kế rất nhiều ngăn để đồ. Không chỉ tiện nghi, Toyota Veloz Cross 2022 còn có nhiều trang bị an toàn hiện đại như 6 túi khí, 2 cảm biến lùi, camera lùi ở bản tiêu chuẩn, camera 360 độ ở bản cao cấp, cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Đặc biệt, ở phiên bản cao còn có gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo phương tiện phía trước, chống va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình. Về động cơ, Veloz Cross 2022 sử dụng động cơ 4cyl, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, mã 2NR-VE, cam đôi DOHC, Dual VVT-i, cho công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT). Bên cạnh đó, Veloz Cross có trang bị 3 chế độ lái: Eco, Normal & Sport giúp khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt nhằm phù hợp với mục đích sử dụng. Mức giá xe Toyota Veloz Cross 2022 hoàn toàn mới được bán chính hãng tại Việt nam từ từ 648 triệu đồng. Video: Chi tiết Chi tiết Toyota Veloz Cross 2022 tại Việt Nam.

Toyota Veloz Cross 2022 mới vừa chính thức được giới thiệu tại Việt Nam. Tương tự Avanza, Veloz Cross 2022 cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe được phân phối 2 phiên bản là Veloz Cross và Veloz Cross Top cùng 5 lựa chọn ngoại thất Trắng Ngọc Trai, Bạc Ánh Tím, Bạc S28, Đen X12 và Đỏ Đậm 3Q3. Về thiết kế ngoại thất của mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross 2022 không khác biệt gì so với những hình ảnh lộ diện trước đó. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 2.750 mm. Chiều dài tổng thể 2.750mm. Khoảng sáng gầm tương đương với Avanza Premio 2022 với kích thước 205mm. Toyota Veloz Cross 2022 mới mang thiết kế tổng thể khá giống với Toyota Avanza 2022 thế hệ mới vì được phát triển trên cùng một nền tảng. Toyota Veloz Cross 2022 mới mang thiết kế sang trọng với lưới tản nhiệt, đèn sở hữu thiết kế hấp dẫn với mặt ca-lăng thiết kế ấn tượng, đèn pha LED kết hợp với tính năng điều chỉnh đèn chiếu xa tự động. Thân xe được thiết kế đường dập nổi từ đầu đến đuôi xe, kết hợp với ăng ten vây cá và giá đỡ trên nóc xe. Gương chiếu hậu có thêm tính năng chỉnh điện, gập gương tự động & tích hợp đèn báo rẽ trên cả 2 phiên bản. Ngoài ra, tay nắm cửa tích hợp thêm tính năng mở cửa xe thông minh, mâm xe kích thước 16 inch ở bản và 17 inch ở bản Top. Điểm nhấn chính trên Toyota Veloz Cross 2022 lại nằm ở khoang nội thất của xe. Danh sách các trang bị, tiện ích trên nội thất của Toyota Veloz Cross 2022 có thể kể đến như màn hình 9 inch ở bản Veloz Cross Top và 8 inch ở bản thường. Xe sở hữu vô lăng 3 chấu tích hợp đa nút bấm, đề nổ nút bấm Start/Stop. Ghế ngồi bọc da pha nỉ màu xám nhạt kết hợp đen, trang bị phanh tay điện tử hiện đại hơn + tính năng giữ phanh Auto Hold, ghế người lái có thể điều chỉnh 6 hướng, ghế hành khách 4 hướng. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng, phanh tay điện tử với chức năng giữ phanh tự động, đế sạc điện thoại không dây, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng và 8 inch, điều hòa tự động 1 vùng kết hợp cửa gió trên trần xe,… Ngoài ra, không gian nội thất bên trong xe cũng được thiết kế rất nhiều ngăn để đồ. Không chỉ tiện nghi, Toyota Veloz Cross 2022 còn có nhiều trang bị an toàn hiện đại như 6 túi khí, 2 cảm biến lùi, camera lùi ở bản tiêu chuẩn, camera 360 độ ở bản cao cấp, cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Đặc biệt, ở phiên bản cao còn có gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo phương tiện phía trước, chống va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình. Về động cơ, Veloz Cross 2022 sử dụng động cơ 4cyl, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, mã 2NR-VE, cam đôi DOHC, Dual VVT-i, cho công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT). Bên cạnh đó, Veloz Cross có trang bị 3 chế độ lái: Eco, Normal & Sport giúp khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt nhằm phù hợp với mục đích sử dụng. Mức giá xe Toyota Veloz Cross 2022 hoàn toàn mới được bán chính hãng tại Việt nam từ từ 648 triệu đồng. Video: Chi tiết Chi tiết Toyota Veloz Cross 2022 tại Việt Nam.