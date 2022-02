Toyota Veloz từ 559 triệu đồng tại Thái Lan, sắp bán tại Việt Nam

Đúng như thông tin từ trước đó, hôm nay, ngày 24/2/2022, Toyota Veloz 2022 mới đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu xe đã trình làng tại thị trường Indonesia vào cuối năm ngoái và cũng chuẩn bị ra mắt Việt Nam trong thời gian tới dưới cái tên riêng Toyota Veloz Cross 2022. Tại thị trường Thái Lan, hãng Toyota không ra mắt Avanza thế hệ mới như ở Indonesia và Việt Nam. Được chia thành 2 bản trang bị là Smart và Premium, giá xe Toyota Veloz 2022 có mức dao động từ 795.000 - 875.000 Baht (khoảng 559 - 615 triệu đồng) tại thị trường Thái Lan. Như vậy, Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan có giá cao hơn hẳn xe ở Indonesia (251,2 - 291,5 triệu Rupiah, tương đương 399 - 464 triệu đồng). Điều này không có gì bất ngờ vì Toyota Veloz 2022 vốn được nhập khẩu từ Indonesia vào Thái Lan. Tuy nhiên, so với giá dự kiến trong khoảng 600 - 700 triệu đồng của Toyota Veloz Cross 2022 tại Việt Nam thì xe ở Thái Lan vẫn rẻ hơn. Nhắm đến những khách hàng như gia đình trẻ năng động hoặc doanh nhân tại Thái Lan, Toyota Veloz 2022 sở hữu thiết kế không khác gì xe ở Indonesia. Là phiên bản thể thao và cao cấp hơn của Toyota Avanza 2022, Veloz mới được trang bị đầu xe có thiết kế gợi liên tưởng đến những mẫu SUV cùng thương hiệu như Corolla Cross và RAV4. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt hình lục giác sơn màu đen với mắt lưới hình chữ "Y". Trên đỉnh lưới tản nhiệt có nẹp mạ crôm kéo dài sang hai bên, nối liền với cụm đèn pha mới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang, đèn sương mù trước được đặt trong hốc nằm dọc với viền mạ crôm và ốp gầm giả màu bạc. Bên sườn, Toyota Veloz 2022 được trang bị bộ vành la-zăng 17 inch với thiết kế 5 chấu kép hình chữ "V" ở bản Premium. Trong khi đó, bản Smart chỉ dùng vành có đường kính 16 inch. Vòng ra đằng sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải đèn ở giữa, tích hợp logo của hãng Toyota. Ngoài ra, xe còn có tem chữ nổi "Veloz" ở giữa cửa cốp, khe gió giả ở hai góc đuôi xe, đi kèm đèn phản quang nằm ngang, và ốp gầm giả màu bạc dưới cản sau. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này được trang bị đèn pha và đèn hậu LED tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là đèn báo rẽ tuần tự, tính năng tự động bật/tắt đèn pha và phanh đĩa trên cả 4 bánh. Ngoài ra, xe còn có hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước với thanh chống lật và hệ thống treo dầm xoắn đằng sau sau, đi kèm lò xo trụ cũng như thanh cân bằng. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng đa chức năng bọc da, trang trí bằng những chi tiết kim loại màu bạc. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình mẫu TFT 7 inch, có 4 chế độ hiển thị. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch dành cho bản Premium trong khi bản Smart dùng loại 8 inch. Màn hình này hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto. Chưa hết, Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan còn có sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 6 loa... "Trái tim" của Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan là động cơ xăng 4 xi-lanh, Dual VVT-i, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 7 cấp số. Nhờ đó, Toyota Veloz 2022 tiêu thụ lượng xăng trung bình 17,9 km/lít (khoảng 5,58 lít/100 km). Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, camera lùi, kiểm soát lực bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Riêng bản Premium sẽ có thêm những tính năng an toàn chủ động như hỗ trợ tránh va chạm sớm, đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn đường tích hợp tự động đưa xe về làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển, tránh đạp nhầm chân ga và camera 360 độ. Sau Thái Lan, Toyota Veloz 2022 dự kiến sẽ chính thức ra mắt Việt Nam trong tháng 3 tới đây, mức giá xe hiện vẫn là một ẩn số. Video: Chi tiết Toyota Veloz 2022 chính thức trình làng tại Thái Lan.

Đúng như thông tin từ trước đó, hôm nay, ngày 24/2/2022, Toyota Veloz 2022 mới đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu xe đã trình làng tại thị trường Indonesia vào cuối năm ngoái và cũng chuẩn bị ra mắt Việt Nam trong thời gian tới dưới cái tên riêng Toyota Veloz Cross 2022. Tại thị trường Thái Lan, hãng Toyota không ra mắt Avanza thế hệ mới như ở Indonesia và Việt Nam. Được chia thành 2 bản trang bị là Smart và Premium, giá xe Toyota Veloz 2022 có mức dao động từ 795.000 - 875.000 Baht (khoảng 559 - 615 triệu đồng) tại thị trường Thái Lan. Như vậy, Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan có giá cao hơn hẳn xe ở Indonesia (251,2 - 291,5 triệu Rupiah, tương đương 399 - 464 triệu đồng). Điều này không có gì bất ngờ vì Toyota Veloz 2022 vốn được nhập khẩu từ Indonesia vào Thái Lan. Tuy nhiên, so với giá dự kiến trong khoảng 600 - 700 triệu đồng của Toyota Veloz Cross 2022 tại Việt Nam thì xe ở Thái Lan vẫn rẻ hơn. Nhắm đến những khách hàng như gia đình trẻ năng động hoặc doanh nhân tại Thái Lan, Toyota Veloz 2022 sở hữu thiết kế không khác gì xe ở Indonesia. Là phiên bản thể thao và cao cấp hơn của Toyota Avanza 2022, Veloz mới được trang bị đầu xe có thiết kế gợi liên tưởng đến những mẫu SUV cùng thương hiệu như Corolla Cross và RAV4. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt hình lục giác sơn màu đen với mắt lưới hình chữ "Y". Trên đỉnh lưới tản nhiệt có nẹp mạ crôm kéo dài sang hai bên, nối liền với cụm đèn pha mới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang, đèn sương mù trước được đặt trong hốc nằm dọc với viền mạ crôm và ốp gầm giả màu bạc. Bên sườn, Toyota Veloz 2022 được trang bị bộ vành la-zăng 17 inch với thiết kế 5 chấu kép hình chữ "V" ở bản Premium. Trong khi đó, bản Smart chỉ dùng vành có đường kính 16 inch. Vòng ra đằng sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải đèn ở giữa, tích hợp logo của hãng Toyota. Ngoài ra, xe còn có tem chữ nổi "Veloz" ở giữa cửa cốp, khe gió giả ở hai góc đuôi xe, đi kèm đèn phản quang nằm ngang, và ốp gầm giả màu bạc dưới cản sau. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này được trang bị đèn pha và đèn hậu LED tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là đèn báo rẽ tuần tự, tính năng tự động bật/tắt đèn pha và phanh đĩa trên cả 4 bánh. Ngoài ra, xe còn có hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước với thanh chống lật và hệ thống treo dầm xoắn đằng sau sau, đi kèm lò xo trụ cũng như thanh cân bằng. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng đa chức năng bọc da, trang trí bằng những chi tiết kim loại màu bạc. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình mẫu TFT 7 inch, có 4 chế độ hiển thị. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch dành cho bản Premium trong khi bản Smart dùng loại 8 inch. Màn hình này hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto. Chưa hết, Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan còn có sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 6 loa... "Trái tim" của Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan là động cơ xăng 4 xi-lanh, Dual VVT-i, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 7 cấp số. Nhờ đó, Toyota Veloz 2022 tiêu thụ lượng xăng trung bình 17,9 km/lít (khoảng 5,58 lít/100 km). Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, camera lùi, kiểm soát lực bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Riêng bản Premium sẽ có thêm những tính năng an toàn chủ động như hỗ trợ tránh va chạm sớm, đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn đường tích hợp tự động đưa xe về làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển, tránh đạp nhầm chân ga và camera 360 độ. Sau Thái Lan, Toyota Veloz 2022 dự kiến sẽ chính thức ra mắt Việt Nam trong tháng 3 tới đây, mức giá xe hiện vẫn là một ẩn số. Video: Chi tiết Toyota Veloz 2022 chính thức trình làng tại Thái Lan.