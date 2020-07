Chi tiết Toyota Highlander Limited 2020 hơn 4 tỷ tại Hà Nội

Mẫu xe SUV Toyota Highlander không được phân phối chính hãng ở Việt Nam, mẫu xe này về nước đều dưới dạng nhập khẩu tư nhân từ thị trường Mỹ. Toyota Highlander hay RAV4 là 2 dòng xe được đại gia Việt cực kỳ yêu thích của thương hiệu xe hơi Toyota. Đối với những người chơi xe, việc bỏ ra số tiền lớn để mua một thương hiệu bình dân thay vì hạng sang cũng mang đến lựa chọn ít "đụng hàng" và Toyota Highlander là một minh chứng. Toyota Highlander Limited 2020 mới đầu tiên về Việt Nam thuộc thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản, xe chỉ vừa ra mắt toàn cầu từ năm ngoái, thậm chí ở châu Âu cũng chỉ vừa đón nhận chiếc SUV này trong năm nay. Ở thế hệ mới nhất, Toyota Highlander 2020 sở hữu ngoại thất "lột xác" hoàn toàn so với bản tiền nhiệm với dáng dấp nam tính, trẻ trung hơn. Theo công bố, Highlander sử dụng chung nền tảng khung gầm với RAV4 là TNGA-K mới với nhiều ưu điểm. Đây là phiên bản cao cấp nên Toyota Highlander 2020 sở hữu cụm đèn pha trước LED toàn phần với tính năng điều chỉnh góc đánh lái và bật/tắt tự động. So với đời cũ, mẫu SUV 7 chỗ của thương hiệu Nhật Bản còn được tinh chính lưới tản nhiệt dạng vân kim cương 3D ấn tượng hơn với phần viền mạ crom, thanh crom vắt ngang kèm logo. Chiếc xe hơi mới Toyota Highlander 2020 bản Limted sở hữu phần thân xe dài cùng những đường gân nổi đầy sang trọng khá giống một số thiết kế của thương hiệu "anh em" Lexus. Toyota Highlander 2020 được trang bị bộ vành hợp kim kích thước 21 inch đa chấu, đây là một trong những thiết kế ấn tượng ở phần sườn xe. Khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ thống gương chiếu hậu trên phiên bản cao cấp này còn được tích hợp xi-nhan LED, hệ thống cảnh báo điểm mù và sấy gương. Ngoài ra, trên chiếc SUV này còn có bậc lên/xuống gắn cố định, giác nóc, táy nắm cửa đồng màu thân xe. Phần đuôi, Toyota Highlander 2020 mang trong mình ảnh hưởng thiết kế của những chiếc xe Lexus, sự sang trọng là điều mà người dùng dễ dàng tìm thấy trên phiên bản Limited này. Cụm đèn hậu là một trong những điểm thu hút nhiều sự chú ý nhất trên Toyota Highlander mới về nước. Cụm đèn sau này giúp người dùng dễ dàng liên tưởng đến thiết kế của Lexus NX với dải đèn LED độc đáo. Ngoài ra, cánh gió phía sau trên Highlander mang thiết kế khí động học kết hợp cùng đèn phanh LED trên cao. Toyota tiếp tục "lột xác" Highlander khi bước vào bên trong khoang cabin với sự chỉn chu, các khu vực được bố trí hài hoà, gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi cho người sử dụng. Toàn bộ ghế ngồi trên Toyota Highlander đời mới được bao phủ bởi lớp áo da cao cấp cùng cấu hình 2-2-3 với vị trí hàng giữa dành cho ông chủ. Các tính năng có sẵn trên phiên bản Limited bao gồm ghế lái chỉnh điện đa hướng, sưởi ấm/làm mát, đỡ lưng ghế và nhớ 2 vị trí ghế lái. Đặc biệt, trên hàng ghế thứ 3, khách hàng có thể ngả lưng ghế để tạo sự thoải mái với những quãng hành trình dài. Toyota Highlander bản Limited còn được trang bị vô-lăng bọc da với thiết kế 3 chấu tích hợp hàng loạt nút bấm hỗ trợ người lái. Ngoài ra, phần vô-lăng này có thể điều chỉnh tuỳ vào tầm vóc của tài xế và chức năng sưởi ấm/làm mát cũng được tích hợp. Phía sau, cụm đồng hồ mới mẻ với màn TFT 7 inch và 2 cụm vòng tua máy cũng như tốc độ được thiết kế rõ nét nhằm nâng cao tính thẩm mỹ. Toyota Highlander 2020 nổi bật với màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto mang đến sự trải nghiệm tiện nghi cao cấp cho người dùng. Không dừng lại ở đó, chiếc SUV Toyota Highlander đến từ Nhật Bản còn được trang bị hệ thống 11 loa JBL giúp không gian giải trí được nâng tầm. Bên cạnh những trang bị an toàn tiêu chuẩn, Toyota Highlander còn sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 gồm: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm, Tính năng kiểm soát hành trình thông minh bằng Radar, Hệ thống phát hiện người đi bộ, Tính năng cảnh báo điểm mù, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường và duy trì làn đường, Đèn pha tự động, nhận diện đèn tín hiệu giao thông, Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Camera 360. Toyota Highlander vận hành nhờ hối động cơ V6, dung tích 3,5L cho công suất 295 mã lực và 356 Nm mô-men xoắn cực đại. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Giá xe Toyota Highlander Limited 2020 khoảng hơn 4 tỷ đồng, xe đang được chào bán tại một đại lý tư nhân ở Hà Nội. Video: Chi tiết Toyota Highlander 2020 thế hệ mới.

