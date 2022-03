Chi tiết Suzuki XL7 Sport Limited 2022, gần 640 triệu tại Việt Nam

Mới đây, Suzuki Việt Nam lại tiếp tục cho ra mắt phiên bản Suzuki XL7 Sport Limited 2022 mới, nhằm tăng tính cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander. Ngoài những thay đổi kể trên ở phiên bản sản xuất 2022, Suzuki XL7 Sport Limited còn được bổ sung thêm nhiều trang bị, tiện ích an toàn, an ninh đáng tiền hơn. Các trang vị trên Suzuki XL7 Sport Limited tại Việt Nam bao gồm: Camera 360 độ; Gương chiếu hậu điện tử bên trong, tích hợp camera hành trình; Sạc điện thoại không dây; Cửa cốp điện, có cảm biến 'đá cốp' để đóng/mở; Đuôi lướt gió thể thao... Ngoài những thay đổi kể trên ở phiên bản sản xuất 2022, Suzuki XL7 Sport Limited đặc biệt còn được bổ sung thêm nhiều trang bị, tiện ích an toàn, an ninh khác bao gồm: Camera 360 độ; Gương chiếu hậu điện tử bên trong, tích hợp camera hành trình; Sạc điện thoại không dây; Cửa cốp điện, có cảm biến 'đá cốp' để đóng/mở; Đuôi lướt gió thể thao. Trong đó, gương chiếu hậu điện tử phía trong có tích hợp camera hành trình cả trước và sau xe, mang lại hình ảnh sắc nét toàn cảnh phía sau, không gây chói cho người lái khi phản chiếu từ đèn pha xe phía sau trong những trường hợp lùi đỗ xe. Bên cạnh đó, phía sau đã được trang bị cửa cốp mở điện có cảm biến, thay vì loại đóng mở cơ như trước. Để đóng hay mở cửa cốp, người dùng chỉ cần đưa chân xuống phía dưới hoặc có thể đóng/mở chỉ bằng một nút bấm. Với trang bị tiện ích được nâng cấp, giá xe Suzuki XL7 Sport Limited 2022 cũng cao hơn bản thường (599,9 triệu đồng). Cụ thể, Suzuki XL7 Sport Limited sẽ có giá 639,9 triệu đồng. Xe đã sẵn sàng tại hệ thống đại lý ô tô Suzuki ủy quyền trên toàn quốc. Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 1998, XL7 thế hệ đầu tiên với nền tảng từ dòng SUV Grand Vitara nổi tiếng của Suzuki, từng là mẫu SUV được yêu thích rộng rãi tại Mỹ. Mẫu xe đã được bán ra hơn 100.000 chiếc mỗi năm ở thị trường Mỹ và được trao giải thưởng Best Buy của tạp chí Consumers Digest. Năm 2016, XL7 được coi là bước tiến của xe thể thao đa dụng tiếp tục chiếm lĩnh thị trường mà Grand Vitara tạo nên. Tại thị trường Việt Nam, chưa đầy 2 năm ra mắt chính thức, doanh số XL7 tại Việt Nam đã vượt mốc 11.000 xe. Video: Đánh giá Suzuki XL7 tại Việt Nam.

Mới đây, Suzuki Việt Nam lại tiếp tục cho ra mắt phiên bản Suzuki XL7 Sport Limited 2022 mới, nhằm tăng tính cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander. Ngoài những thay đổi kể trên ở phiên bản sản xuất 2022, Suzuki XL7 Sport Limited còn được bổ sung thêm nhiều trang bị, tiện ích an toàn, an ninh đáng tiền hơn. Các trang vị trên Suzuki XL7 Sport Limited tại Việt Nam bao gồm: Camera 360 độ; Gương chiếu hậu điện tử bên trong, tích hợp camera hành trình; Sạc điện thoại không dây; Cửa cốp điện, có cảm biến 'đá cốp' để đóng/mở; Đuôi lướt gió thể thao... Ngoài những thay đổi kể trên ở phiên bản sản xuất 2022, Suzuki XL7 Sport Limited đặc biệt còn được bổ sung thêm nhiều trang bị, tiện ích an toàn, an ninh khác bao gồm: Camera 360 độ; Gương chiếu hậu điện tử bên trong, tích hợp camera hành trình; Sạc điện thoại không dây; Cửa cốp điện, có cảm biến 'đá cốp' để đóng/mở; Đuôi lướt gió thể thao. Trong đó, gương chiếu hậu điện tử phía trong có tích hợp camera hành trình cả trước và sau xe, mang lại hình ảnh sắc nét toàn cảnh phía sau, không gây chói cho người lái khi phản chiếu từ đèn pha xe phía sau trong những trường hợp lùi đỗ xe. Bên cạnh đó, phía sau đã được trang bị cửa cốp mở điện có cảm biến, thay vì loại đóng mở cơ như trước. Để đóng hay mở cửa cốp, người dùng chỉ cần đưa chân xuống phía dưới hoặc có thể đóng/mở chỉ bằng một nút bấm. Với trang bị tiện ích được nâng cấp, giá xe Suzuki XL7 Sport Limited 2022 cũng cao hơn bản thường (599,9 triệu đồng). Cụ thể, Suzuki XL7 Sport Limited sẽ có giá 639,9 triệu đồng. Xe đã sẵn sàng tại hệ thống đại lý ô tô Suzuki ủy quyền trên toàn quốc. Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 1998, XL7 thế hệ đầu tiên với nền tảng từ dòng SUV Grand Vitara nổi tiếng của Suzuki, từng là mẫu SUV được yêu thích rộng rãi tại Mỹ. Mẫu xe đã được bán ra hơn 100.000 chiếc mỗi năm ở thị trường Mỹ và được trao giải thưởng Best Buy của tạp chí Consumers Digest. Năm 2016, XL7 được coi là bước tiến của xe thể thao đa dụng tiếp tục chiếm lĩnh thị trường mà Grand Vitara tạo nên. Tại thị trường Việt Nam, chưa đầy 2 năm ra mắt chính thức, doanh số XL7 tại Việt Nam đã vượt mốc 11.000 xe. Video: Đánh giá Suzuki XL7 tại Việt Nam.