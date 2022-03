Suzuki XL7 đạt chuẩn khí thải Euro 5, chỉ 599 triệu tại Việt Nam

Mới đây, Suzuki Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe Suzuki XL7 2022 chuẩn khí thải Euro 5 với những yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn cũng như công nghệ mới hơn. Bên cạnh những cải tiến phục vụ khách hàng, động thái này cũng cho thấy trách nhiệm của hãng xe Nhật với mục tiêu phát triển bền vững, luôn ý thức về việc bảo vệ môi trường.

Tại thị trường Indonesia, mẫu xe SUV Suzuki XL7 đã giành giải “Xe của năm 2020”. Ở thị trường Thái Lan, XL7 tiếp tục khuấy đảo thị trường khi giành giải “Xe của năm 2021” hạng mục “Xe SUV tốt nhất động cơ xăng dưới 1.5L”. Không ngoại lệ, Suzuki XL7 tại Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn với khách hàng là một mẫu SUV đô thị năng động. Chưa đầy 2 năm ra mắt chính thức, doanh số XL7 tại Việt Nam đã vượt mốc 11.000 xe bán ra, chứng tỏ sự yêu mến của khách hàng Việt Nam đối với mẫu SUV 7 chỗ này. Nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và đậm chất SUV cùng các tính năng an toàn vượt trội, thoải mái và tiện lợi ở tất cả hàng ghế, XL7 2022 nay được “nâng cấp” về ngoại thất, gồm bộ tem Euro 5; kính màu tối với phim cách nhiệt chống tia tử ngoại (UV) và tia hồng ngoại (IR) giúp ngăn chặn nhiệt lượng và cháy nắng. Nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và đậm chất SUV cùng các tính năng an toàn vượt trội, thoải mái & tiện lợi ở tất cả hàng ghế, XL7 2022 nay được “nâng cấp” về ngoại hình mới mẻ và phong cách hơn. Bộ tem decal Euro 5 chứng minh khả năng thân thiện với môi trường, được thiết kế chạy ngang thân xe nhằm mang lại nét cá tính cho XL7 2022. Ngoài ra, những nâng cấp khác ở phiên bản đặc biệt còn bao gồm: Thêm Cánh lướt gió đuôi xe, Sạc điện thoại không dây, Camera 360, Gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình. Cốp điện có chức năng đá mở cốp...Suzuki XL7 được đánh giá là chiếc xe 7 chỗ cứng cáp khỏe khoắn như dòng SUV/Crossover nhất so với các đối thủ. Giá xe Suzuki XL7 2022 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 là 599,9 triệu đồng (Bao gồm VAT). Xe đã sẵn sàng tại hệ thống Đại lý ôtô Suzuki ủy quyền trên toàn quốc. Video: Đánh giá xe SUV Suzuki XL7 tại Việt Nam.

Mới đây, Suzuki Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe Suzuki XL7 2022 chuẩn khí thải Euro 5 với những yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn cũng như công nghệ mới hơn. Bên cạnh những cải tiến phục vụ khách hàng, động thái này cũng cho thấy trách nhiệm của hãng xe Nhật với mục tiêu phát triển bền vững, luôn ý thức về việc bảo vệ môi trường.

Tại thị trường Indonesia, mẫu xe SUV Suzuki XL7 đã giành giải “Xe của năm 2020”. Ở thị trường Thái Lan, XL7 tiếp tục khuấy đảo thị trường khi giành giải “Xe của năm 2021” hạng mục “Xe SUV tốt nhất động cơ xăng dưới 1.5L”. Không ngoại lệ, Suzuki XL7 tại Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn với khách hàng là một mẫu SUV đô thị năng động. Chưa đầy 2 năm ra mắt chính thức, doanh số XL7 tại Việt Nam đã vượt mốc 11.000 xe bán ra, chứng tỏ sự yêu mến của khách hàng Việt Nam đối với mẫu SUV 7 chỗ này. Nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và đậm chất SUV cùng các tính năng an toàn vượt trội, thoải mái và tiện lợi ở tất cả hàng ghế, XL7 2022 nay được “nâng cấp” về ngoại thất, gồm bộ tem Euro 5; kính màu tối với phim cách nhiệt chống tia tử ngoại (UV) và tia hồng ngoại (IR) giúp ngăn chặn nhiệt lượng và cháy nắng. Nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và đậm chất SUV cùng các tính năng an toàn vượt trội, thoải mái & tiện lợi ở tất cả hàng ghế, XL7 2022 nay được “nâng cấp” về ngoại hình mới mẻ và phong cách hơn. Bộ tem decal Euro 5 chứng minh khả năng thân thiện với môi trường, được thiết kế chạy ngang thân xe nhằm mang lại nét cá tính cho XL7 2022. Ngoài ra, những nâng cấp khác ở phiên bản đặc biệt còn bao gồm: Thêm Cánh lướt gió đuôi xe, Sạc điện thoại không dây, Camera 360, Gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình. Cốp điện có chức năng đá mở cốp... Suzuki XL7 được đánh giá là chiếc xe 7 chỗ cứng cáp khỏe khoắn như dòng SUV/Crossover nhất so với các đối thủ. Giá xe Suzuki XL7 2022 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 là 599,9 triệu đồng (Bao gồm VAT). Xe đã sẵn sàng tại hệ thống Đại lý ôtô Suzuki ủy quyền trên toàn quốc. Video: Đánh giá xe SUV Suzuki XL7 tại Việt Nam.