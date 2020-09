Chi tiết siêu xe Audi R8 với trang bị độc nhất Việt Nam

Siêu xe Audi R8 là một cái tên đã không còn xa lạ với bất cứ dân mê xe nào trên thế giới. Tại Việt Nam, mẫu coupe thể thao này cũng đặc biệt được ưa chuộng với sự xuất hiện của cả 2 thế hệ sản phẩm cũ và mới. Tuy nhiên, chiếc R8 trong bài biết lại có sự khác biệt khá rõ nét khi so với phần đông những chiếc R8 còn lại nhờ một trang bị khá hiếm gặp. Cụ thể, trang bị "độc nhất vô vị" của chiếc Audi R8 hàng độc này chính nằm ở phần hộp số của xe. Nếu như các siêu xe hiện nay đều tử dụng hộp số tự động, hộp số ly hợp kép với lẫy chuyển số sau vô-lăng thì chiếc R8 trong bài lại sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Cùng với đó, xe cũng được nâng cấp một số chi tiết ngoại thất khiến nó trở nên khác biệt so với biến thể sử dụng động cơ Audi R8 Type 42 là một chiếc siêu xe được phát triển chung nền tảng với Lamborghini Gallardo nhưng có giá bán thấp hơn, khiến nó trở thành một chiếc chiếc siêu xe với mức giá phải chăng hơn so với người anh em đến từ Ý. Bên cạnh hộp số sàn, siêu phẩm Audi R8 sử dụng khối động cơ V10 FSI 5.2L đặt phía sau cùng công nghệ phun nhiên liệu theo lớp. Nhờ vậy, màu nhiên liệu khi được phun vào buồng đốt sẽ có độ tơi tốt hơn cũng như hòa với không khí dễ dàng và cháy đều hơn. Từ đó, cỗ máy V10 này sản sinh ra công suất 525 mã lực và 530 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là còn là hệ dẫn động 4 bánh Quattro trứ danh. Theo công bố của nhà sản xuất, siêu phẩm Audi R8 V10 FSI Quattro với trang bị hộp số sàn có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong thời gian 3,9 giây trước khi chạm mốc 316 km/h.Siêu phẩm Audi R8 với trang bị hộp số sàn độc nhất tại Việt Nam có nước sơn ngoại thất màu xám lông chuột (Daytona Grey) khá ấn tượng Về ngoại thất, chiếc Audi R8 trong bài sở hữu một số thay đổi như ốp sợi carbon tương tự phiên bản R8 V10 GT vào các chi tiết như hốc gió trụ C và sau cửa xe, ốp gương chiếu hậu, cánh gió. Bên cạnh đó, một số chi tiết như logo, lưới tản nhiệt trước được sơn đen mờ trong khu cụm đèn pha LED được sơn khói, mâm xe 5 chấu kép và hệ thống ống xả Innotech. Video: R8 2020 mới, siêu xe mạnh mẽ nhất lịch sử Audi.

Siêu xe Audi R8 là một cái tên đã không còn xa lạ với bất cứ dân mê xe nào trên thế giới. Tại Việt Nam, mẫu coupe thể thao này cũng đặc biệt được ưa chuộng với sự xuất hiện của cả 2 thế hệ sản phẩm cũ và mới. Tuy nhiên, chiếc R8 trong bài biết lại có sự khác biệt khá rõ nét khi so với phần đông những chiếc R8 còn lại nhờ một trang bị khá hiếm gặp. Cụ thể, trang bị "độc nhất vô vị" của chiếc Audi R8 hàng độc này chính nằm ở phần hộp số của xe. Nếu như các siêu xe hiện nay đều tử dụng hộp số tự động, hộp số ly hợp kép với lẫy chuyển số sau vô-lăng thì chiếc R8 trong bài lại sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Cùng với đó, xe cũng được nâng cấp một số chi tiết ngoại thất khiến nó trở nên khác biệt so với biến thể sử dụng động cơ Audi R8 Type 42 là một chiếc siêu xe được phát triển chung nền tảng với Lamborghini Gallardo nhưng có giá bán thấp hơn, khiến nó trở thành một chiếc chiếc siêu xe với mức giá phải chăng hơn so với người anh em đến từ Ý. Bên cạnh hộp số sàn, siêu phẩm Audi R8 sử dụng khối động cơ V10 FSI 5.2L đặt phía sau cùng công nghệ phun nhiên liệu theo lớp. Nhờ vậy, màu nhiên liệu khi được phun vào buồng đốt sẽ có độ tơi tốt hơn cũng như hòa với không khí dễ dàng và cháy đều hơn. Từ đó, cỗ máy V10 này sản sinh ra công suất 525 mã lực và 530 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là còn là hệ dẫn động 4 bánh Quattro trứ danh. Theo công bố của nhà sản xuất, siêu phẩm Audi R8 V10 FSI Quattro với trang bị hộp số sàn có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong thời gian 3,9 giây trước khi chạm mốc 316 km/h. Siêu phẩm Audi R8 với trang bị hộp số sàn độc nhất tại Việt Nam có nước sơn ngoại thất màu xám lông chuột (Daytona Grey) khá ấn tượng Về ngoại thất, chiếc Audi R8 trong bài sở hữu một số thay đổi như ốp sợi carbon tương tự phiên bản R8 V10 GT vào các chi tiết như hốc gió trụ C và sau cửa xe, ốp gương chiếu hậu, cánh gió. Bên cạnh đó, một số chi tiết như logo, lưới tản nhiệt trước được sơn đen mờ trong khu cụm đèn pha LED được sơn khói, mâm xe 5 chấu kép và hệ thống ống xả Innotech. Video: R8 2020 mới, siêu xe mạnh mẽ nhất lịch sử Audi.