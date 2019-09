Chi tiết Porsche Cayman tiền tỷ độ độc tại Sài Gòn

Mẫu xe Porshce Cayman GT4 mới là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ dành cho chiếc xe thể thao có thiên hướng dành cho phái nữ này, bên cạnh phần ngoại thất được thay đổi, khối động cơ 6 xi-lanh cũng được tinh chỉnh lại để khiến bạn phải giật mình mỗi khi xe tăng tốc cũng như cảm giác mỗi khi xe vào cua là vô cùng ấn tượng. Gói nâng cấp ngoại thất của mẫu xe thể thao Porsche Cayman GT4 trong bài viết này được thực hiện tại một garage độ xe nổi tiếng tại quận 7, TP HCM. chiếc Cayman được độ lại thuộc đời 2014 và mang màu xanh dương đẹp mắt ở ngoại thất. Cản trước đã được thay mới bằng cản của phiên bản GT4 với 3 hốc gió riêng biệt được thiết kế to hơn, đèn xi-nhan báo rẽ được bổ sung ở phần viền hai hốc gió trước thay cho cho bóng đèn dạng tròn và cụm đèn pha cũ vẫn được giữ lại. Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân còn mạnh tay thay mới nắp ca-pô sang chi tiết được làm từ sợi carbon giúp giảm trọng lượng và tăng tính khí động học cho xe. Một số những “đồ chơi” khác được trang bị trên bản đồ này còn là phần líp hông carbon, hốc gió bên hông được khắc chữ GT4 màu đỏ nổi bật, cánh gió thể thao được bổ sung ở phía sau và cuối cùng là bộ khuếch tán gió cũng được làm từ sợi carbon nhằm tăng hiệu suất vận hành cũng như độ bám đường cho thân xe khi di chuyển với tốc độ cao. Bộ mâm Vorsteiner với thiết kế 5 chấu kép được sơn xám mờ mạnh mẽ kết hợp cùng bộ phanh đĩa hiệu suất cao đến từ thương hiệu Brembo giúp tối ưu hóa tính an toàn cho mẫu xe thể thao của Porsche. Porsche Cayman 2014 sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng có dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực. Cayman 2014 mất lần lượt 5,6 và 5,7 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h khi sử dụng hộp số sàn 6 cấp và hộp số PDK ly hợp kép. Với hàng loạt đồ chơi được nâng cấp cùng hệ thống ống xả Frequency Intelligent Exhaust, chiếc Cayman này chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những mẫu xe cũng đời và sở hữu ngoại hình có phần hút mắt hơn. Giá xe Porsche Cayman phiên bản mới nhất chính hãng tại Việt Nam hiện đang bán ra khoảng 3,8 - hơn 4 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm Porsche Panamera Executive tại Việt Nam.

