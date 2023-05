Chi tiết OMODA 5 e-QUA "đối thủ" đối thủ VinFast VF e34 tại Việt Nam

Tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, hãng Chery đã lần đầu tiên trưng bày phiên bản thuần điện chạy pin (BEV) của mẫu xe OMODA 5. Chẳng bao lâu sau đó, mẫu xe này đã chính thức được chốt tên là OMODA 5 e-QUA 2023 mới. Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ được bán ở thị trường Việt Nam vào năm sau. Thông tin ban đầu cho biết mẫu xe điện OMODA 5 e-QUA sẽ sở hữu chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. Với kích thước này, xe sẽ là đối thủ của VinFast VF e34 tại Việt Nam. Để người dùng có thể dễ dàng phân biệt với phiên bản máy xăng và phù hợp với hình ảnh một mẫu xe điện, OMODA 5 e-QUA sở hữu ngoại hình có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể, mẫu SUV điện hạng B này không có lưới tản nhiệt trên đầu xe. Thay vào đó, OMODA 5 e-QUA được trang bị nẹp màu đen nằm giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày và tích hợp logo "OMODA". Cản trước của xe cũng được thay đổi so với OMODA 5 và tích hợp hốc gió trung tâm rộng hơn. Tương tự phiên bản máy xăng, OMODA 5 e-QUA cũng có hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Thiết kế của dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên và đèn pha LED bên dưới được giữ nguyên như phiên bản máy xăng. Tuy nhiên, đèn pha của OMODA 5 e-QUA có kích thước lớn hơn và được trang trí bằng các nẹp mạ crôm mới. Thay đổi tiếp theo của OMODA 5 e-QUA nằm ở vành la-zăng mới với thiết kế 5 chấu khí động lực học và cản sau đơn giản hơn đồng thời không đi kèm 2 đầu ống xả giả mạ crôm như phiên bản máy xăng. Theo hãng Chery, mẫu SUV điện này có hệ số lực cản không khí là 0,293 Cd. Những chi tiết còn lại của mẫu SUV thuần điện này như nóc, đường chân kính, tay nắm cửa, cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe và cánh gió mui không có gì khác biệt so với OMODA 5 thông thường. Bên trong OMODA 5 e-QUA là không gian nội thất khá giống với phiên bản máy xăng. Xe cũng có vô lăng vát đáy, bảng đồng hồ kỹ thuật số gộp chung thành một khối với màn hình cảm ứng trung tâm và điều hòa chỉnh bằng cảm ứng. Phía sau vô lăng của xe có thêm cần số điện tử mới, gợi liên tưởng đến đối thủ Hyundai Kona EV 2024. Cụm điều khiển trung tâm của OMODA 5 e-QUA cũng khác với phiên bản máy xăng khi chỉ đi kèm 2 thanh cuộn chỉnh âm lượng, màn hình giải trí và chọn chế độ lái. Cụm điều khiển trung tâm này được ốp gỗ, tương tự mặt táp-lô và tapi cửa. Trong khi đó, ghế trước được thiết kế theo phong cách thể thao và bọc da mềm mại. Hàng ghế sau có đủ chỗ cho 3 người ngồi và đi kèm cửa gió điều hòa. "Trái tim" của OMODA 5 e-QUA là mô-tơ điện mạnh 165 kW (khoảng 221 mã lực) và 400 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,8 giây. Mô-tơ điện này kết hợp với 2 loại pin có dung lượng 41 kWh và 61 kWh. Nhờ đó, xe có thể chạy 300 km và 450 km sau khi sạc đầy pin. Thời gian sạc pin 61 kWh từ mức 20% lên 80% với sạc nhanh DC là 35 phút. Bên cạnh đó, mẫu SUV thuần điện này còn được trang bị công nghệ sạc hai chiều V2L để cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài xe. Không thua kém phiên bản máy xăng, OMODA 5 e-QUA cũng có những tính năng an toàn chủ động ADAS như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và phanh khẩn cấp tự động. Thêm vào đó là 7 túi khí và khả năng tự lái bán tự động cấp độ 2. Nhiều khả năng OMODA 5 e-QUA về Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia trong giai đoạn đầu. Nguyên nhân là bởi hãng Chery từng hé lộ dự định xây dựng nhà máy lắp ráp ôtô ở Việt Nam. Mới đây, Chery đã tiết lộ Malaysia sẽ trở thành trung tâm sản xuất xe của hãng để phục vụ thị trường này và xuất khẩu sang những quốc gia khác như Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Brunei, Úc. Nhà máy ở Malaysia ban đầu sẽ sản xuất xe máy xăng nhưng hãng Chery cũng tính đến việc lắp ráp cả xe plug-in hybrid (PHEV) và ôtô điện tại đây. OMODA 5 e-QUA là mẫu ôtô thuần điện toàn cầu đầu tiên của hãng Chery. Do đó, ngoài Việt Nam, mẫu xe điện này còn ra mắt ở những thị trường khác như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Mexico hoặc Ý. Video: Xem chi tiết Chi tiết OMODA 5 tại Trung Quốc.

