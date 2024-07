Chi tiết Nissan Navara 2024 tại Việt Nam, rẻ hơn bản cũ 14 triệu đồng

Nhà phân phối độc quyền Nissan Việt Nam đã chính thức ra mắt Navara phiên bản mới với những cải tiến về nội thất. Mẫu xe bán tải Nissan Navara 2024 mới sẽ tiếp tục có 3 phiên bản, bao gồm EL 2WD, VL 4WD và Pro4X như trước. Mức giá xe Nissan Navara 2024 dao động từ 685 - 960 triệu đồng. Như vậy, so với phiên bản cũ giá khởi điểm của Navara đã giảm 14 triệu đồng, bản VL 4WD giảm 9 triệu và bản Pro4X giảm 10 triệu. Ở phiên bản mới, Nissan Navara được trang bị mặt táp-lô hoàn toàn mới với những đường nét cứng cáp và trải dài, cho cảm giác khoang lái mở rộng hơn. Đồng thời, phiên bản mới này cũng được nâng cấp màn hình giải trí đa phương tiện với độ phân giải sắc nét hơn. Khi mua xe bán tải Nissan Navara 2024, khách hàng sẽ sẽ có thêm 1 tùy chọn nâng cấp cho bản EL 2WD. Phiên bản tùy chọn Navara EL 2WD Nâng cấp có các trang bị như màn hình giải trí đa phương tiện 10 inch, lót thùng xe và bệ bước chân. Ngoài những thay đổi trên, Navara mới không thay đổi so với bản cũ. Xe vẫn dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L với công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu, tùy phiên bản. Bên cạnh đó, Nissan Navara còn có một điểm nhấn nữa là hệ thống treo sau đa liên kết tiêu chuẩn. Hệ thống này sử dụng lò xo kép 2 tầng cùng độ dày lớn, mang lại cảm giác ổn định khi vào cua, êm ái khi di chuyển trên những đoạn đường xấu, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tải nặng. Chưa hết, Navara còn được cải tiến ở khả năng cách âm với vật liệu 3 lớp, vật liệu hấp thụ tiếng ồn giữa khoang động cơ và cabin. Cửa kính xe cũng là loại kính cách âm chuyên dụng, bao gồm 2 lớp kính bên ngoài và 1 lớp màng giảm âm chính giữa, đảm bảo triệt tiêu tối đa tiếng ồn ngoài môi trường vọng vào và cải thiện chất lượng âm thanh bên trong khoang xe. Trang bị an toàn của Nissan Navara gồm có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống chống bó phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, 6 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử. Ở 2 bản cao cấp, xe được trang bị camera toàn cảnh 360 độ, tích hợp tính năng offroad monitor. Với tính năng này, ở chế độ 2 cầu chậm, người lái có thể quan sát rõ địa hình xung quanh, kể cả vị trí chính xác đặt bánh xe trước. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo va chạm (MOD) cũng được tích hợp trên màn hình và sẽ kích hoạt khi phát hiện vật thể di chuyển lại gần xe.Nissan Navara 2024 tại Việt Nam có 5 lựa chọn màu sắc ở 2 phiên bản EL 2WD và VL 4WD. Riêng phiên bản Pro4X chỉ có 4 lựa chọn màu sắc. Tất cả các phiên bản của Nissan Navara sẽ được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Video: Đánh giá Nissan Navara EL tại Việt Nam.

