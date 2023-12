Doanh số kém, Nissan Navara ưu đãi mạnh tay tới 140 triệu tại đại lý

Theo đó, khách hàng mua xe Nissan Navara bản PRO4X trong tháng 12 này sẽ nhận được ưu đãi từ 120 - 140 triệu đồng (tùy đại lý). Giá xe sau ưu đãi chỉ còn dao động từ 830 - 850 triệu đồng. Đối với khách mua Nissan Navara phiên bản VL 4WD sẽ được ưu đãi 120 triệu đồng. Giá xe Nissan Navara VL 4WD giờ đây chỉ còn 825 triệu đồng. Trong khi đó, Navara EL phiên bản một cầu số tự động cũng được ưu đãi lên đến 90 triệu đồng, đưa giá xe hiện tại về mức 609 triệu đồng. Không chỉ Nissan Navara giảm giá mạnh, một số đối thủ là Mitsubishi Triton và Ford Ranger cũng đang được chạy chương trình ưu đãi cuối năm với mức giá “hời” không kém. Cụ thể, Mitsubishi Triton bản 4×4 AT Athlete vin 2022 đang được đại lý ưu đãi lên đến 135 triệu đồng. Giá xe sau ưu đãi chỉ còn 770 triệu đồng. Triton bản 4×2 AT Athlete vin 2022 cũng được ưu đãi 120 triệu đồng, đưa giá xe về mức 660 triệu đồng. Các phiên bản khác không được ưu đãi tiền mặt sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Đối với “vua bán tải” Ford Ranger, ngoài việc được hưởng 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, phiên bản Sport và Wildtrak cũng được hỗ trợ thêm 50% lệ phí trước bạ tùy từng đại lý. Video: Nissan Navara EL - Có ưu và nhược điểm gì so với đối thủ.

