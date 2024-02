Chi tiết MPV hạng sang Kia Carnival Hi-Limousine 2024 từ 1,15 tỷ đồng

Hiện phiên bản cao cấp của mẫu xe MPV Kia Carnival Hi-Limousine 2024 mới đã hoàn tất chứng nhận tiếng ồn và khí thải tại “quê nhà” Hàn Quốc. Được cho là phiên bản cao cấp nhất, định vị ngang với Toyota Alphard, mẫu MPV hạng sang Kia Carnival Hi-Limousine chắc chắn sẽ sở hữu nhiều tiện ích cùng mức giá đắt hơn đáng kể so với bản thường. Cụ thể, giá xe Kia Carnival Hi-Limousine 2024 khởi điểm từ 62,5 triệu won (khỏng 1,15 tỷ đồng) cho bản 9 chỗ và 96,5 triệu won (tương đương 1,77 tỷ đồng) cho bản 4 chỗ. Nếu muốn tậu Kia Carnival Hi-Limousine động cơ hybrid, người dùng sẽ phải bỏ ra 103,6 triệu won (tương đương 1,9 tỷ đồng) cho bản 4 chỗ. Về ngoại thất, Kia Carnival Hi-Limousine sẽ có một số điểm khác biệt so với bản thường. Có thể kể đến như: thềm cửa mở rộng, đèn phanh phụ đặt cao và thùng đồ phía trên. Ngoài ra, khoang cabin cũng được tăng tối đa kích thước, trần xe cũng được nới cao đến 305 mm, hàng ghế sau sẽ được trang bị thêm màn hình 21,5 inch giải trí tiện lợi, đi cùng hệ thống phát Wi-Fi từ mạng điện thoại cho phép người dùng xem phim trực tuyến dễ dàng. Ở bản 4 chỗ, hàng ghế thứ 2 sẽ được bọc da Nappa và tích hợp công nghệ thông gió, mát xa lưng/chân, khoang chứa đồ lạnh và màn cảm ứng điều khiển 7 inch riêng. Bên cạnh đó, sàn xe trên bản 4 chỗ cũng là sàn gỗ sang trọng, đi cùng khu vực trần xe sử dụng "bầu trời sao" Starry Sky giống xe sang Rolls-Royce. Chưa hết, Kia Carnival Hi-Limousine còn sở hữu hệ thống lọc khí tích hợp mặc định, rèm cửa bên và sau, Cruise Control thông minh ứng dụng bản đồ định vị, Hỗ trợ lái rảnh tay trên cao tốc, Cảnh báo người ngồi sau ra khỏi xe thiếu an toàn, Cảnh báo điểm mù và Hỗ trợ phanh tránh va chạm trước. Cung cấp sức mạnh cho Kia Carnival Hi-Limousine hybrid là động cơ 1.5L tăng áp xăng kết hợp hộp số 6 cấp tự động và mô-tơ điện đơn. Tổng công suất hệ thống là 245 mã lực, mô-men xoắn 269 Nm. Video: Giới thiệu MPV hạng sang Kia Carnival Hi-Limousine 2024.

Hiện phiên bản cao cấp của mẫu xe MPV Kia Carnival Hi-Limousine 2024 mới đã hoàn tất chứng nhận tiếng ồn và khí thải tại “quê nhà” Hàn Quốc. Được cho là phiên bản cao cấp nhất, định vị ngang với Toyota Alphard, mẫu MPV hạng sang Kia Carnival Hi-Limousine chắc chắn sẽ sở hữu nhiều tiện ích cùng mức giá đắt hơn đáng kể so với bản thường. Cụ thể, giá xe Kia Carnival Hi-Limousine 2024 khởi điểm từ 62,5 triệu won (khỏng 1,15 tỷ đồng) cho bản 9 chỗ và 96,5 triệu won (tương đương 1,77 tỷ đồng) cho bản 4 chỗ. Nếu muốn tậu Kia Carnival Hi-Limousine động cơ hybrid, người dùng sẽ phải bỏ ra 103,6 triệu won (tương đương 1,9 tỷ đồng) cho bản 4 chỗ. Về ngoại thất, Kia Carnival Hi-Limousine sẽ có một số điểm khác biệt so với bản thường. Có thể kể đến như: thềm cửa mở rộng, đèn phanh phụ đặt cao và thùng đồ phía trên. Ngoài ra, khoang cabin cũng được tăng tối đa kích thước, trần xe cũng được nới cao đến 305 mm, hàng ghế sau sẽ được trang bị thêm màn hình 21,5 inch giải trí tiện lợi, đi cùng hệ thống phát Wi-Fi từ mạng điện thoại cho phép người dùng xem phim trực tuyến dễ dàng. Ở bản 4 chỗ, hàng ghế thứ 2 sẽ được bọc da Nappa và tích hợp công nghệ thông gió, mát xa lưng/chân, khoang chứa đồ lạnh và màn cảm ứng điều khiển 7 inch riêng. Bên cạnh đó, sàn xe trên bản 4 chỗ cũng là sàn gỗ sang trọng, đi cùng khu vực trần xe sử dụng "bầu trời sao" Starry Sky giống xe sang Rolls-Royce. Chưa hết, Kia Carnival Hi-Limousine còn sở hữu hệ thống lọc khí tích hợp mặc định, rèm cửa bên và sau, Cruise Control thông minh ứng dụng bản đồ định vị, Hỗ trợ lái rảnh tay trên cao tốc, Cảnh báo người ngồi sau ra khỏi xe thiếu an toàn, Cảnh báo điểm mù và Hỗ trợ phanh tránh va chạm trước. Cung cấp sức mạnh cho Kia Carnival Hi-Limousine hybrid là động cơ 1.5L tăng áp xăng kết hợp hộp số 6 cấp tự động và mô-tơ điện đơn. Tổng công suất hệ thống là 245 mã lực, mô-men xoắn 269 Nm. Video: Giới thiệu MPV hạng sang Kia Carnival Hi-Limousine 2024.