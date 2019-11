Chi tiết Kia Seltos mới, "đối thủ" Ford EcoSport và Honda HR-V

Trước khi ra mắt tại thị trường Mỹ, Kia Seltos 2020 mới đã ra mắt tại một số thị trường lớn như Ấn Độ hay Đông Nam Á cụ thể là Philippines. Cùng với ‘’người anh em’’ Hyundai Kona – Kia Seltos sẽ tăng tính cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc subcompact-crossover 05 nhỏ gọn đang được ưa chuộng trên toàn cầu. Kia Seltos tại Mỹ mang một chút khác biệt so với một số thị trường khác, vì thị trường Mỹ thường có yêu cầu khắt khe hơn. Thiết kế Seltos tại Mỹ có một chút khác biệt như: phần đầu xe cản trước được tinh chỉnh sửa đổi, bộ khuếch tán phía sau mang thiết kế nổi bật hơn để phù hợp với thị hiếu người dùng tại Mỹ. Seltos có tổng cộng 02 lựa chọn động cơ bao gồm: 4 cyl thẳng hàng dung tích 2.0L N/A kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp – CVT, cho công suất tối đa 146 mã lực là động cơ tiêu chuẩn trên các phiên bản thấp (LX, S và EX). Trong khi đó, ở phiên bản hàng đầu (S & SX) Seltos lắp động 1.6L tăng áp cho công suất 176 mã lực kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT). Seltos có hai lựa chọn hệ dẫn động bao gồm cầu trước (FWD) và bốn bánh toàn thời gian (AWD) đi cùng với khoá vi sai trong tâm điện tử. Tại thị trường Mỹ, Seltos được cung cấp màn hình cảm ứng kích thước lớn lên đến 10,25 inch bố trí trên bảng điều khiển trung tâm (tại Đông Nam Á, màn hình giải trí chỉ dừng lại 8 inch), màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng với dàn loa Bose 08 cấp là một tùy chọn đi kèm. Ngoài những trang bị an toàn như: cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, trang bị túi khí bên và túi khí rèm. Camera lùi tiêu chuẩn, Seltos tại Mỹ đi kèm với nhiều hệ thống an toàn cao cấp như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thông minh Stop & Go,… Kia Seltos có tổng cộng 05 phiên bản bao gồm: LX, EX, S 2.0L, S 1.6T và SX. Trong đó, phiên bản LX tiêu chuẩn đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh sẽ có giá xe Kia Sealtos 2020 khởi điểm là dưới 22.000 USD tại Mỹ. Giá bán chi tiết hơn sẽ được Kia công bố trong thời gian sắp tới. Tại Việt Nam, KIA Việt Nam vẫn chưa có kế hoạch phân phối mẫu xe Seltos. Nếu có, Kia Seltos khả năng cao sẽ được lắp ráp, thay vì nhập khẩu để hạ giá thành tăng tính cạnh tranh với các đối thủ như: Ford EcoSport, Honda HR-V hay Hyundai Kona. Video: Chi tiết xe giá rẻ Kia Seltos 2020 hoàn toàn mới

Trước khi ra mắt tại thị trường Mỹ, Kia Seltos 2020 mới đã ra mắt tại một số thị trường lớn như Ấn Độ hay Đông Nam Á cụ thể là Philippines. Cùng với ‘’người anh em’’ Hyundai Kona – Kia Seltos sẽ tăng tính cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc subcompact-crossover 05 nhỏ gọn đang được ưa chuộng trên toàn cầu. Kia Seltos tại Mỹ mang một chút khác biệt so với một số thị trường khác, vì thị trường Mỹ thường có yêu cầu khắt khe hơn. Thiết kế Seltos tại Mỹ có một chút khác biệt như: phần đầu xe cản trước được tinh chỉnh sửa đổi, bộ khuếch tán phía sau mang thiết kế nổi bật hơn để phù hợp với thị hiếu người dùng tại Mỹ. Seltos có tổng cộng 02 lựa chọn động cơ bao gồm: 4 cyl thẳng hàng dung tích 2.0L N/A kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp – CVT, cho công suất tối đa 146 mã lực là động cơ tiêu chuẩn trên các phiên bản thấp (LX, S và EX). Trong khi đó, ở phiên bản hàng đầu (S & SX) Seltos lắp động 1.6L tăng áp cho công suất 176 mã lực kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT). Seltos có hai lựa chọn hệ dẫn động bao gồm cầu trước (FWD) và bốn bánh toàn thời gian (AWD) đi cùng với khoá vi sai trong tâm điện tử. Tại thị trường Mỹ, Seltos được cung cấp màn hình cảm ứng kích thước lớn lên đến 10,25 inch bố trí trên bảng điều khiển trung tâm (tại Đông Nam Á, màn hình giải trí chỉ dừng lại 8 inch), màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng với dàn loa Bose 08 cấp là một tùy chọn đi kèm. Ngoài những trang bị an toàn như: cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, trang bị túi khí bên và túi khí rèm. Camera lùi tiêu chuẩn, Seltos tại Mỹ đi kèm với nhiều hệ thống an toàn cao cấp như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thông minh Stop & Go,… Kia Seltos có tổng cộng 05 phiên bản bao gồm: LX, EX, S 2.0L, S 1.6T và SX. Trong đó, phiên bản LX tiêu chuẩn đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh sẽ có giá xe Kia Sealtos 2020 khởi điểm là dưới 22.000 USD tại Mỹ. Giá bán chi tiết hơn sẽ được Kia công bố trong thời gian sắp tới. Tại Việt Nam, KIA Việt Nam vẫn chưa có kế hoạch phân phối mẫu xe Seltos. Nếu có, Kia Seltos khả năng cao sẽ được lắp ráp, thay vì nhập khẩu để hạ giá thành tăng tính cạnh tranh với các đối thủ như: Ford EcoSport, Honda HR-V hay Hyundai Kona. Video: Chi tiết xe giá rẻ Kia Seltos 2020 hoàn toàn mới