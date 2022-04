Chi tiết Hyundai Palisade 2023, "đối thủ" Ford Explorer trên đất Mỹ

Cùng với người anh em Kia Telluride nâng cấp, mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade 2023 mới đã chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô New York 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ. Điều này không có gì bất ngờ vì Hyundai Palisade và Kia Telluride vốn là hai mẫu xe cùng tập đoàn đồng thời chia sẻ nhiều chi tiết chung với nhau. Tuy nhiên, thiết kế nội - ngoại thất của Hyundai Palisade 2023 hoàn toàn khác biệt so với Kia Telluride mới. Đúng như hình ảnh rò rỉ, Palisade 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Hyundai, thể hiện rõ qua đầu xe. Khi nhìn trực diện, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt mới với thiết kế vuông vắn và rộng hơn trước. Bên trong lưới tản nhiệt là những mắt lưới dạng hình học mạ crôm sáng bóng, tương tự 2 người anh em cùng thương hiệu là Hyundai Tucson và Creta mới. Cũng như phiên bản cũ, mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên và kéo dài xuống đèn pha bên dưới. Tuy nhiên, dải đèn LED định vị ban ngày giờ đây có thiết kế thẳng đứng hơn, tạo hình chữ "L" và nằm sát hai góc đầu xe thay vì bao quanh đèn pha như trước. Riêng đèn pha có thiết kế hẹp hơn và được chuyển vào vị trí gần với lưới tản nhiệt hơn. Tiếp đến là cản trước mới, đi kèm hốc gió trung tâm rộng hơn. Bên trong hốc gió trung tâm cũng có mắt lưới mạ crôm mới như lưới tản nhiệt. Ngoài ra, hốc gió trung tâm còn được bao quanh bằng viền mạ crôm dày dặn, kéo dài đến chắn bùn trước. Bên sườn, mẫu SUV cỡ lớn này có thêm bộ vành la-zăng hợp kim 20 inch mới với thiết kế đa chấu và gương chiếu hậu chống chói. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cản sau và đèn phản quang mới. Đèn phản quang của xe được kéo dài gần hết cản sau thay vì nằm ở hai góc như phiên bản cũ. Bên dưới đèn phản quang còn có tấm ốp màu bạc mới với kích thước khá lớn. Đáng tiếc là cụm đèn hậu nằm dọc và cửa cốp của Hyundai Palisade 2023 không có gì thay đổi. Bước vào bên trong Hyundai Palisade 2023, người lái sẽ bắt gặp không gian nội thất cải tiến với vô lăng 4 chấu mới thay vì 3 chấu như cũ. Thêm vào đó là bảng đồng hồ mới, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hiển thị hình ảnh do camera phía sau thu được, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng tăng kích thước lên 12 inch và cửa gió điều hòa thanh mảnh hơn. Một điểm nhấn nữa bên trong Hyundai Palisade 2023 là ghế Ergo dành cho người lái. Trước đây, loại ghế này chỉ dành cho dòng xe hạng sang của thương hiệu con Genesis. Ghế này sử dụng những túi khí có thể bơm phồng để tăng sự thoải mái và giảm mệt mỏi cho người lái khi đi đường dài. Chưa hết, mẫu SUV cỡ lớn này còn có tính năng làm mát, bệ tì tay trung tâm và tựa đầu ghế nâng cấp dành cho hàng ghế giữa. Riêng hàng ghế thứ 3 đã được bổ sung hệ thống sưởi. Ngoài ra, xe còn có sạc điện thoại thông minh không dây nâng cấp từ 5W lên 15W, cổng USB-C mới, hệ thống WiFi trên xe và công nghệ khóa kỹ thuật số cho phép người lái dùng điện thoại iPhone, Samsung Galaxy cũng như đồng hồ thông minh Apple Watch để mở cửa/khởi động máy. Trong khi đó, gói dịch vụ Bluelink nâng cấp giúp người lái điều khiển nhiều tính năng bằng giọng nói hoặc khởi động máy,... Không chỉ tiện nghi và thực dụng, Hyundai Palisade 2023 còn an toàn với hệ thống tránh va chạm phía trước nâng cấp và hỗ trợ lái xe trên cao tốc. Bên cạnh đó là tính năng Remote Smart Parking Assist mới, giúp người lái đỗ xe hoặc đưa xe ra khỏi chỗ đỗ từ xa. Số lượng túi khí của mẫu SUV cỡ lớn này cũng được tăng từ 7 lên 9, bao gồm cả túi khí rèm dành cho hàng ghế thứ ba. Tương tự Kia Telluride mới, Hyundai Palisade 2023 cũng không thay đổi động cơ. Xe vẫn dùng động cơ xăng V6, dung tích 3.8L, sản sinh công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bán tại thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay. Hiện giá xe Hyundai Palisade 2023 vẫn chưa được công bố. Palisade là một trong những mẫu xe đóng vai trò quan trọng đối với thương hiệu Hyundai. Trong năm 2021, hãng Hyundai đã bán được tổng cộng 86.539 chiếc Palisade cho khách hàng Mỹ, tăng 5% so với năm 2020. Nhờ đó, Palisade là mẫu xe bán chạy thứ 6 của hãng Hyundai ở thị trường Mỹ, sau Tucson (150.949 chiếc), Elantra (124.422 chiếc), Santa Fe (112.071 chiếc), Sonata (93.142 chiếc) và Kona (90.069 chiếc). Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Palisade 2023 thế hệ mới.

Cùng với người anh em Kia Telluride nâng cấp, mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade 2023 mới đã chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô New York 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ. Điều này không có gì bất ngờ vì Hyundai Palisade và Kia Telluride vốn là hai mẫu xe cùng tập đoàn đồng thời chia sẻ nhiều chi tiết chung với nhau. Tuy nhiên, thiết kế nội - ngoại thất của Hyundai Palisade 2023 hoàn toàn khác biệt so với Kia Telluride mới. Đúng như hình ảnh rò rỉ, Palisade 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Hyundai, thể hiện rõ qua đầu xe. Khi nhìn trực diện, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt mới với thiết kế vuông vắn và rộng hơn trước. Bên trong lưới tản nhiệt là những mắt lưới dạng hình học mạ crôm sáng bóng, tương tự 2 người anh em cùng thương hiệu là Hyundai Tucson và Creta mới. Cũng như phiên bản cũ, mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên và kéo dài xuống đèn pha bên dưới. Tuy nhiên, dải đèn LED định vị ban ngày giờ đây có thiết kế thẳng đứng hơn, tạo hình chữ "L" và nằm sát hai góc đầu xe thay vì bao quanh đèn pha như trước. Riêng đèn pha có thiết kế hẹp hơn và được chuyển vào vị trí gần với lưới tản nhiệt hơn. Tiếp đến là cản trước mới, đi kèm hốc gió trung tâm rộng hơn. Bên trong hốc gió trung tâm cũng có mắt lưới mạ crôm mới như lưới tản nhiệt. Ngoài ra, hốc gió trung tâm còn được bao quanh bằng viền mạ crôm dày dặn, kéo dài đến chắn bùn trước. Bên sườn, mẫu SUV cỡ lớn này có thêm bộ vành la-zăng hợp kim 20 inch mới với thiết kế đa chấu và gương chiếu hậu chống chói. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cản sau và đèn phản quang mới. Đèn phản quang của xe được kéo dài gần hết cản sau thay vì nằm ở hai góc như phiên bản cũ. Bên dưới đèn phản quang còn có tấm ốp màu bạc mới với kích thước khá lớn. Đáng tiếc là cụm đèn hậu nằm dọc và cửa cốp của Hyundai Palisade 2023 không có gì thay đổi. Bước vào bên trong Hyundai Palisade 2023, người lái sẽ bắt gặp không gian nội thất cải tiến với vô lăng 4 chấu mới thay vì 3 chấu như cũ. Thêm vào đó là bảng đồng hồ mới, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hiển thị hình ảnh do camera phía sau thu được, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng tăng kích thước lên 12 inch và cửa gió điều hòa thanh mảnh hơn. Một điểm nhấn nữa bên trong Hyundai Palisade 2023 là ghế Ergo dành cho người lái. Trước đây, loại ghế này chỉ dành cho dòng xe hạng sang của thương hiệu con Genesis. Ghế này sử dụng những túi khí có thể bơm phồng để tăng sự thoải mái và giảm mệt mỏi cho người lái khi đi đường dài. Chưa hết, mẫu SUV cỡ lớn này còn có tính năng làm mát, bệ tì tay trung tâm và tựa đầu ghế nâng cấp dành cho hàng ghế giữa. Riêng hàng ghế thứ 3 đã được bổ sung hệ thống sưởi. Ngoài ra, xe còn có sạc điện thoại thông minh không dây nâng cấp từ 5W lên 15W, cổng USB-C mới, hệ thống WiFi trên xe và công nghệ khóa kỹ thuật số cho phép người lái dùng điện thoại iPhone, Samsung Galaxy cũng như đồng hồ thông minh Apple Watch để mở cửa/khởi động máy. Trong khi đó, gói dịch vụ Bluelink nâng cấp giúp người lái điều khiển nhiều tính năng bằng giọng nói hoặc khởi động máy,... Không chỉ tiện nghi và thực dụng, Hyundai Palisade 2023 còn an toàn với hệ thống tránh va chạm phía trước nâng cấp và hỗ trợ lái xe trên cao tốc. Bên cạnh đó là tính năng Remote Smart Parking Assist mới, giúp người lái đỗ xe hoặc đưa xe ra khỏi chỗ đỗ từ xa. Số lượng túi khí của mẫu SUV cỡ lớn này cũng được tăng từ 7 lên 9, bao gồm cả túi khí rèm dành cho hàng ghế thứ ba. Tương tự Kia Telluride mới, Hyundai Palisade 2023 cũng không thay đổi động cơ. Xe vẫn dùng động cơ xăng V6, dung tích 3.8L, sản sinh công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bán tại thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay. Hiện giá xe Hyundai Palisade 2023 vẫn chưa được công bố. Palisade là một trong những mẫu xe đóng vai trò quan trọng đối với thương hiệu Hyundai. Trong năm 2021, hãng Hyundai đã bán được tổng cộng 86.539 chiếc Palisade cho khách hàng Mỹ, tăng 5% so với năm 2020. Nhờ đó, Palisade là mẫu xe bán chạy thứ 6 của hãng Hyundai ở thị trường Mỹ, sau Tucson (150.949 chiếc), Elantra (124.422 chiếc), Santa Fe (112.071 chiếc), Sonata (93.142 chiếc) và Kona (90.069 chiếc). Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Palisade 2023 thế hệ mới.