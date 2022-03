Hyundai Palisade 2019 lên sàn xe cũ Hà Nội, hơn 2,3 tỷ đồng

Sau Genesis GV90, mẫu SUV nhập Mỹ Hyundai Palisade 7 chỗ là mẫu xe đáng chú ý tiếp theo được chào bán trên thị trường xe cũ. Giá xe Hyundai Palisade 2019 trong bài viết này được tiết lộ khoảng hơn 2,3 tỷ đồng, xấp xỉ Ford Explorer 2022 (2,366 tỷ) vừa ra mắt Việt Nam. Hồi năm ngoái, có khoảng 10 chiếc Palisade của Hyundai Thành Công nhập về với mục đích nghiên cứu thị trường, hãng chưa thông báo kế hoạch bán hàng. Tuy nhiên, một số đại lý ở Hà Nội đã chào bán Palisade với số lượng ít, giá bán được tiết lộ là 2,65 tỷ đồng. Palisade là mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn được Hyundai công bố vào năm 2018, xe xuất hiện nhằm lấp khoảng trống mà Veracruz đã bỏ lại. Đối thủ của Hyundai Palisade gồm Mazda CX-9, Ford Explorer, Toyota Highlander, Honda Pilot, Subaru Ascent. Sở hữu kích thước dài 4.980 mm, rộng 1.976 mm, cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm, Hyundai Palisade có dáng vẻ bề ngoài to lớn, bệ vệ. Các chi tiết ngoại thất như đường viền lưới tản nhiệt, bộ vành cỡ 20 inch, tiêu chuẩn 18 inch. Cụm đèn pha và đèn hậu hiện đại làm theo kiểu đặt dọc, đuôi xe thể hiện khá sang trọng, không nhiều chi tiết rườm rà. Khoang lái Hyundai Palisade khá hiện đại, hãng xe giản lược đi khá nhiều chi tiết. Cần số dạng nút bấm giúp giảm tối đa không gian thừa, tạo thêm nhiều sức chứa đồ vật dụng cá nhân. Các phím chức năng trực quan, dễ thao tác. Ghế lái và ghế phụ đều có chức năng sưởi, làm mát, ghế lái nhớ 2 vị trí. Phiên bản được rao bán là bản 7 chỗ, Hyundai Palisade có thêm bản 6 chỗ với hàng ghế hai là hai ghế độc lập kèm các tiện nghi như sưởi, làm mát. Hàng ghế thứ hai chỉnh cơ với tính năng một chạm rất tiện lợi. Hàng ghế thứ ba gập điện. Ngoài ra, người dùng có thể gập hàng ghế thứ ba qua thao tác trên màn hình trung tâm. Màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch tương thích Apple CarPlay, Android Auto, hỗ trợ kết nối đồng thời hai thiết bị Bluetooth. Điều hoà tự động 3 vùng. Dàn âm thanh cao cấp 12 loa Infinity. Đặc biệt, xe có tính năng Quite Mode, giúp giảm âm thanh ở hai hàng ghế phía sau. Cốp sau của Palisade 2020 có thể tích 509 lít. Nếu gấp hàng ghế thứ 3, khoang hành lý lên tới 1.330 lít. Phiên bản nhập Mỹ có 2 tuỳ chọn động cơ là máy xăng V6 dung tích 3.8 lít và động cơ diesel dung tích 2.2 lít. Mẫu xe được rao bán là bản động cơ diesel dung tích 2.2 lít sản sinh công suất 197 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp kết hợp hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm kiểm soát hành trình bằng radar với tính năng-go, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo vật cản ở điểm mù, cảnh báo và tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp - Gói công nghệ an toàn chủ động này được Hyundai gọi là ‘SmartSense’. Tại thị trường Việt Nam, hiện tại đã có nhiều xe Hyundai Palisade ra biển trắng nhưng với số lượng rất ít, nếu không muốn nói là khá hiếm. Chính vì thế, sự hiện diện của Hyundai Palisade 2019 trên sàn xe cũ đã gây tò mò và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Video: Khám phá chi tiết xe SUV Hyundai Palisade 2021 mới.

