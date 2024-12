Đường tình của Lưu Diệc Phi trước khi vướng tin hẹn hò Lý Hiện

Mới đây, Lưu Diệc Phi - Lý Hiện tham gia một bữa tiệc riêng tư dịp Giáng sinh cùng Tổng biên tập tạp chí Vogue Trung Quốc Rocco Lưu Xung, diễn viên Chu Châu, bé Vương Thi Linh - con gái của MC Lý Tương. Nhanh chóng, tin đồn Lưu Diệc Phi và Lý Hiện hẹn hò một lần nữa rộ lên. Ảnh: Znews. Mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và Lý Hiện bắt đầu gây chú ý vào tháng 10/2023. Theo Znews, thời điểm đó, một paparazzi tên Bách Hiểu Sanh chia sẻ video ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi lên một chiếc xe khá giống xe Lý Hiện từng sử dụng. Nhiều người đặt nghi vấn Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung phim Đi đến nơi có gió. Ảnh: Kinh Tế Đô Thị. Lưu Diệc Phi vướng không ít tin đồn hẹn hò. Tháng 7/2019, Lưu Diệc Phi đăng tải loạt ảnh tham quan triển lãm tranh. Đáng chú ý, qua loạt ảnh này, nữ diễn viên bị phát hiện đi giày đôi với nhiếp ảnh Lưu Kiện An. Ngoài ra, trong loạt ảnh đi xem triển lãm, có hai bức ảnh của Lưu Diệc Phi và Lưu Kiện An được chụp tại cùng 1 địa điểm với cùng 1 góc độ. Ảnh: Người Đưa Tin. Bạn thân kiêm quản lý của nhiếp ảnh gia Lưu Kiện An cho biết, tin đồn Lưu Kiện An và Lưu Diệc Phi hẹn hò là thông tin bịa đặt. Phía Lưu Diệc Phi không phản ứng về nghi vấn tình cảm với Lưu Kiện An. Ảnh: Weibo Lưu Diệc Phi. Tháng 2/2020, một cư dân mạng đăng tải thông tin Lưu Diệc Phi và Dương Dương đã chính thức đăng ký kết hôn, sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 3 nhưng chưa rõ ngày nào. Tin đồn này khiến nhiều người hoài nghi vì độ chính xác thấp. Ảnh: Vietnamnet. Lưu Diệc Phi và Dương Dương không lên tiếng về nghi vấn đã kết hôn, sắp làm đám cưới. Trước tin đồn, cả hai hợp tác trong phiên bản điện ảnh của bộ phim truyền hình nổi tiếng Tam sinh tam thế. Dù không tương tác tốt trên phim nhưng tại các sự kiện quảng bá, Lưu Diệc Phi và Dương Dương lại có những hành động dành cho nhau rất tình cảm. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 2/2021, Lưu Diệc Phi - Hồ Ca vướng nghi vấn bí mật hẹn hò và đăng ký kết hôn vào năm 2020. Theo Vietnamnet, đại diện Hồ Ca cho biết: "Tin đồn trên hoàn toàn sai sự thật, ảnh chụp màn hình nhân viên gì đó cũng là giả, chỗ chúng tôi không có nhân viên nghiệp dư như vậy". Ảnh: Vietnamnet. Hồ Ca và Lưu Diệc Phi từng đóng chung bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp. Ảnh: Vietnamnet. Lưu Diệc Phi từng yêu tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun. Cặp đôi công khai hẹn hò năm 2015 khi ra mắt phim đóng chung Tình yêu thứ ba. Chuyện tình này kết thúc vào đầu năm 2018. Song Seung Hun là mối tình duy nhất mà Lưu Diệc Phi công khai hẹn hò cho đến nay. Ảnh: Báo Giao Thông. Tháng 6/2024, trong một livestream, Lưu Diệc Phi cho biết, cô từng yêu phải đàn ông tệ bạc khiến nhiều người tò mò danh tính người đàn ông này. Ảnh: Weibo Lưu Diệc Phi. Xem video: "Lưu Diệc Phi trong phim Câu chuyện Hoa Hồng". Nguồn Vietnamnet

