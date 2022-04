Hyundai lộ thiết kế hoàn chỉnh Palisade 2023, "đối thủ" Ford Explorer

Cách đây vài ngày, hãng xe Hàn Quốc đã tung ra những hình ảnh "úp mở" đầu tiên của Hyundai Palisade 2023 mới. Mẫu SUV cỡ lớn này dự kiến sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô New York 2022 diễn ra vào tuần tới. Trước thời điểm đó, hãng Hyundai đã đăng video trực tiếp màn ra mắt của Palisade 2023 tại triển lãm Ô tô New York 2022 lên YouTube để người xem chờ đến giờ chiếu. Video này vẫn chưa chạy nhưng lại đi kèm hình ảnh hé lộ thiết kế hoàn chỉnh của mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023. Qua hình ảnh này, có thể thấy Hyundai Palisade 2023 được bổ sung thiết kế đầu xe mới. Tại đây, mẫu SUV cỡ lớn này được trang bị lưới tản nhiệt mới với thiết kế vuông vắn hơn trước. Bên trong lưới tản nhiệt là những mắt lưới dạng hình học mạ crôm, tương tự 2 người anh em cùng thương hiệu là Hyundai Tucson và Santa Cruz. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha nằm dưới giống phiên bản cũ. Dải đèn LED định vị ban ngày cũng kéo dài xuống bên dưới, nằm song song với đèn pha. Tuy nhiên, ở Hyundai Palisade 2023, dải đèn LED định vị ban ngày này có thiết kế thẳng đứng hơn, tạo hình chữ "L" và nằm sát hai góc đầu xe thay vì bao quanh đèn pha như trước. Riêng đèn pha có thiết kế hẹp hơn và được chuyển vào vị trí gần với lưới tản nhiệt hơn. Tiếp đến là cản trước mới, đi kèm hốc gió trung tâm rộng hơn. Bên trong hốc gió trung tâm cũng có mắt lưới mạ crôm mới như lưới tản nhiệt. Ngoài ra, hốc gió trung tâm còn được bao quanh bằng viền mạ crôm dày dặn, kéo dài đến chắn bùn trước. Bên sườn, mẫu SUV cỡ lớn này có thêm bộ vành la-zăng hợp kim mới với thiết kế đa chấu. Đáng tiếc là hiện hãng Hyundai chưa hé lộ thiết kế đằng sau của Palisade 2023. Tuy nhiên, theo tài liệu nội bộ bị rò rỉ của hãng Hyundai, xe sẽ được trang bị cản sau mới. Trong khi đó, hình ảnh chụp trên đường thử cho thấy Hyundai Palisade 2023 sở hữu nội thất cải tiến với vô lăng mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô cũng như cửa gió điều hòa mượt mà hơn. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai Palisade 2023 sẽ được trang bị gương chiếu hậu chống chói bên ngoài xe, kính cửa sổ chống bám nước, khóa kỹ thuật số 2.0 (dùng điện thoại thông minh để mở cửa), màn hình trung tâm 12,3 inch và tính năng ra lệnh bằng giọng nói linh hoạt. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe gồm có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ lái xe trên cao tốc HDA2, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi chuồng, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh tích hợp kiểm soát ôm cua và hỗ trợ đỗ xe từ xa. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Hyundai Palisade 2023. Dự kiến, xe vẫn giữ nguyên 3 tùy chọn động cơ như hiện tại. Đầu tiên là động cơ xăng V6, dung tích 3.5L với công suất tối đa 277 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng V6, dung tích 3.8L, tạo ra công suất tối đa 295 mã lực. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.2L với công suất tối đa 200 mã lực. Khi có mặt trên thị trường, Hyundai Palisade 2023 sẽ tiếp tục cạnh tranh với Kia Telluride, Ford Explorer và Subaru Ascent. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Palisade thế hệ mới 8 chỗ ngồi.

Cách đây vài ngày, hãng xe Hàn Quốc đã tung ra những hình ảnh "úp mở" đầu tiên của Hyundai Palisade 2023 mới. Mẫu SUV cỡ lớn này dự kiến sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô New York 2022 diễn ra vào tuần tới. Trước thời điểm đó, hãng Hyundai đã đăng video trực tiếp màn ra mắt của Palisade 2023 tại triển lãm Ô tô New York 2022 lên YouTube để người xem chờ đến giờ chiếu. Video này vẫn chưa chạy nhưng lại đi kèm hình ảnh hé lộ thiết kế hoàn chỉnh của mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023. Qua hình ảnh này, có thể thấy Hyundai Palisade 2023 được bổ sung thiết kế đầu xe mới. Tại đây, mẫu SUV cỡ lớn này được trang bị lưới tản nhiệt mới với thiết kế vuông vắn hơn trước. Bên trong lưới tản nhiệt là những mắt lưới dạng hình học mạ crôm, tương tự 2 người anh em cùng thương hiệu là Hyundai Tucson và Santa Cruz. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha nằm dưới giống phiên bản cũ. Dải đèn LED định vị ban ngày cũng kéo dài xuống bên dưới, nằm song song với đèn pha. Tuy nhiên, ở Hyundai Palisade 2023, dải đèn LED định vị ban ngày này có thiết kế thẳng đứng hơn, tạo hình chữ "L" và nằm sát hai góc đầu xe thay vì bao quanh đèn pha như trước. Riêng đèn pha có thiết kế hẹp hơn và được chuyển vào vị trí gần với lưới tản nhiệt hơn. Tiếp đến là cản trước mới, đi kèm hốc gió trung tâm rộng hơn. Bên trong hốc gió trung tâm cũng có mắt lưới mạ crôm mới như lưới tản nhiệt. Ngoài ra, hốc gió trung tâm còn được bao quanh bằng viền mạ crôm dày dặn, kéo dài đến chắn bùn trước. Bên sườn, mẫu SUV cỡ lớn này có thêm bộ vành la-zăng hợp kim mới với thiết kế đa chấu. Đáng tiếc là hiện hãng Hyundai chưa hé lộ thiết kế đằng sau của Palisade 2023. Tuy nhiên, theo tài liệu nội bộ bị rò rỉ của hãng Hyundai, xe sẽ được trang bị cản sau mới. Trong khi đó, hình ảnh chụp trên đường thử cho thấy Hyundai Palisade 2023 sở hữu nội thất cải tiến với vô lăng mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô cũng như cửa gió điều hòa mượt mà hơn. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai Palisade 2023 sẽ được trang bị gương chiếu hậu chống chói bên ngoài xe, kính cửa sổ chống bám nước, khóa kỹ thuật số 2.0 (dùng điện thoại thông minh để mở cửa), màn hình trung tâm 12,3 inch và tính năng ra lệnh bằng giọng nói linh hoạt. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe gồm có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ lái xe trên cao tốc HDA2, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi chuồng, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh tích hợp kiểm soát ôm cua và hỗ trợ đỗ xe từ xa. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Hyundai Palisade 2023. Dự kiến, xe vẫn giữ nguyên 3 tùy chọn động cơ như hiện tại. Đầu tiên là động cơ xăng V6, dung tích 3.5L với công suất tối đa 277 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng V6, dung tích 3.8L, tạo ra công suất tối đa 295 mã lực. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.2L với công suất tối đa 200 mã lực. Khi có mặt trên thị trường, Hyundai Palisade 2023 sẽ tiếp tục cạnh tranh với Kia Telluride, Ford Explorer và Subaru Ascent. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Palisade thế hệ mới 8 chỗ ngồi.