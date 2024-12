Cuộc sống của Hoa hậu Mỹ Linh trong biệt thự “khủng” của nhà chồng

Tháng 10/năm 2022, Hoa hậu Mỹ Linh kết hôn với Đỗ Vinh Quang - con trai thứ của “bầu” Hiển. Sau đám cưới, Mỹ Linh sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự ngay vị trí trung tâm tại Hà Nội. Đỗ Vinh Quang chia sẻ trên Dân Việt, gia đình anh mấy thế hệ sống chung, mỗi gia đình nhỏ sống 1 tầng với không gian riêng và sẽ dành thời gian phù hợp để tham gia các hoạt động chung của cả nhà. Ảnh: FB Mỹ Linh, Arttimes. Hoa hậu Mỹ Linh thi thoảng đăng tải hình ảnh cuộc sống của cô trong cơ ngơi nhà chồng. Mới đây, người đẹp chia sẻ hình ảnh cùng chồng con đón Giáng sinh trong biệt thự. Ảnh: FB Mỹ Linh. Biệt thự của nhà chồng Đỗ Mỹ Linh xa hoa trong mùa Giáng sinh. Ảnh: FB Mỹ Linh. "Christmas is coming to our little home" (Tạm dịch: Giáng sinh đang đến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi), Mỹ Linh viết. Ảnh: FB Mỹ Linh. Trong biệt thự, Mỹ Linh tự tay nấu ăn cho con gái. Nàng hậu cho ái nữ ăn theo nhu cầu và không bao giờ ép con ăn. Mỹ Linh còn thay đổi nhiều món. Nhiều người khen ngợi nàng hậu là bà mẹ bỉm sữa khéo nấu ăn. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. Mỹ Linh từng hài hước viết khi nấu ăn cho con: "Mẹ làm cứ làm, ăn hay không là việc của con", "Xúc xích gà rau củ, mong con gái yêu nể tình, chứ đừng ăn cơm không". Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. Mỹ Linh dạy con gái học tiếng Việt, tiếng Anh. Trong một video, con gái Mỹ Linh đọc được tên nhiều con vật, loại quả. Ảnh: TikTok Mỹ Linh. Doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ trên Dân Việt, mỗi buổi chiều, Mỹ Linh xuống nhà bếp cùng mẹ của anh để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Ảnh: FB Mỹ Linh. Mỹ Linh từng chia sẻ trên Vietnamnet, khoảng 4 tháng làm dâu, cô vẫn chưa biết hết sinh hoạt của mọi người trong gia đình nên được mẹ chồng chỉ dạy rất nhiều. Ảnh: FB Mỹ Linh. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh thi thoảng "trốn con" ra ngoài ăn uống, đi du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Vinh Quang. Trước khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Việt Nam 2016, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện tại, cô kinh doanh, tham gia các sự kiện. Theo Tiền Phong, Đỗ Vinh Quang giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội khi mới 25 tuổi, là chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Ảnh: FB Vinh Quang.

Xem video "Á hậu Tường San tiết lộ thần tượng Tăng Thanh Hà, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn Vietnamnet





Tháng 10/năm 2022, Hoa hậu Mỹ Linh kết hôn với Đỗ Vinh Quang - con trai thứ của “bầu” Hiển. Sau đám cưới, Mỹ Linh sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự ngay vị trí trung tâm tại Hà Nội. Đỗ Vinh Quang chia sẻ trên Dân Việt, gia đình anh mấy thế hệ sống chung, mỗi gia đình nhỏ sống 1 tầng với không gian riêng và sẽ dành thời gian phù hợp để tham gia các hoạt động chung của cả nhà. Ảnh: FB Mỹ Linh, Arttimes. Hoa hậu Mỹ Linh thi thoảng đăng tải hình ảnh cuộc sống của cô trong cơ ngơi nhà chồng. Mới đây, người đẹp chia sẻ hình ảnh cùng chồng con đón Giáng sinh trong biệt thự. Ảnh: FB Mỹ Linh. Biệt thự của nhà chồng Đỗ Mỹ Linh xa hoa trong mùa Giáng sinh. Ảnh: FB Mỹ Linh. "Christmas is coming to our little home" (Tạm dịch: Giáng sinh đang đến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi), Mỹ Linh viết. Ảnh: FB Mỹ Linh. Trong biệt thự, Mỹ Linh tự tay nấu ăn cho con gái. Nàng hậu cho ái nữ ăn theo nhu cầu và không bao giờ ép con ăn. Mỹ Linh còn thay đổi nhiều món. Nhiều người khen ngợi nàng hậu là bà mẹ bỉm sữa khéo nấu ăn. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. Mỹ Linh từng hài hước viết khi nấu ăn cho con: "Mẹ làm cứ làm, ăn hay không là việc của con", "Xúc xích gà rau củ, mong con gái yêu nể tình, chứ đừng ăn cơm không". Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. Mỹ Linh dạy con gái học tiếng Việt, tiếng Anh. Trong một video, con gái Mỹ Linh đọc được tên nhiều con vật, loại quả. Ảnh: TikTok Mỹ Linh. Doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ trên Dân Việt, mỗi buổi chiều, Mỹ Linh xuống nhà bếp cùng mẹ của anh để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Ảnh: FB Mỹ Linh. Mỹ Linh từng chia sẻ trên Vietnamnet, khoảng 4 tháng làm dâu, cô vẫn chưa biết hết sinh hoạt của mọi người trong gia đình nên được mẹ chồng chỉ dạy rất nhiều. Ảnh: FB Mỹ Linh. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh thi thoảng "trốn con" ra ngoài ăn uống, đi du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Vinh Quang. Trước khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Việt Nam 2016, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện tại, cô kinh doanh, tham gia các sự kiện. Theo Tiền Phong, Đỗ Vinh Quang giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội khi mới 25 tuổi, là chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Ảnh: FB Vinh Quang.

Xem video "Á hậu Tường San tiết lộ thần tượng Tăng Thanh Hà, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn Vietnamnet