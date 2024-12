Không nhận ra Xoài Non trong bộ ảnh mới cùng Linh Ngọc Đàm

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non vừa đăng tải bộ ảnh kết hợp cùng Linh Ngọc Đàm, thu hút sự chú ý của netizen. Tạo hình lạ lẫm của Xoài Non khiến người xem không thể rời mắt. Xoài Non xuất hiện với mái tóc bạch kim, lối trang điểm đậm, đính thêm phụ kiện trên gương mặt cũng như phần xương quai xanh tạo cảm giác ma mị, gợi cảm. Xoài Non từ trước nay luôn có mối quan hệ thân thiết với streamer Linh Ngọc Đàm, cả hai cùng hội chị em thỉnh thoảng cùng nhau chụp ảnh theo các concept khác nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên Xoài Non cùng Linh Ngọc Đàm kết hợp với nhau theo phong cách nữ chiến binh. Vẻ ngoài có phần đối lập của cả 2 gợi cho người xem nhiều liên tưởng. Tạo hình của Linh Ngọc Đàm có phần gai góc, còn ở Xoài Non là sự ma mị nhưng có phần mềm mại hơn. Cùng với bộ ảnh, Xoài Non đăng tải dòng trạng thái về thông điệp của bộ ảnh: "Step through fear, let the old decay. The light within will guide the way. From ashes rise, a soul set free. Becoming all I’m meant to be". (Tạm dịch: Bước qua nỗi sợ, để quá khứ mục rữa, Ánh sáng bên trong sẽ dẫn lối. Từ tro tàn vươn lên, một tâm hồn được giải phóng, Trở thành tất cả những gì tôi được định sẵn) Nhiều người cho rằng đây là sự đột phá mới trong phong cách của Xoài Non. Sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng trong bộ ảnh tựa như nỗi sợ và sự vươn lên để giải phóng tâm hồn khỏi những xiềng xích, định kiến. Thời gian qua, từ sau khi công khai đường ai nấy đi với Xemesis, Xoài Non từng nhận về khá nhiều ý kiến tiêu cực như ăn bám, dựa hơi chồng cũ. Đáp lại những lời đó, Xoài Non trực tiếp thẳng thắn phàn bác lại, đồng thời chăm chỉ tập trung cho công việc. Bộ ảnh trên được nhiều người liên tưởng đến một Xoài Non không ngừng nỗ lực vươn lên từ biến cố hôn nhân, từ những lời khiếm nhã trên mạng xã hội. Xoài Non gần đây không ngại làm mới mình trong những hình ảnh khác nhau. Lúc thì xinh đẹp, mơ màng tựa như nàng công chúa. Lúc lại ngọt ngào tựa như một cô búp bê Baribie.

