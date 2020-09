Chi tiết Honda Rebel 500 mới từ 180 triệu tại Việt Nam

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu Honda Rebel 500 phiên bản mới với một số nâng cấp vượt trội hơn so với phiên bản cũ hiện có. Các trang bị mới đáng chú ý trên Honda Rebel có thể kể đến đèn pha, đồng hồ, giảm xóc và yên xe. Thiết kế tổng thể và các trang bị khác trên xe không có gì thay đổi. Ngoại hình của Honda Rebel 500 2020 mới mang kiểu dáng Bobber đặc trưng đầy phòng khoáng và mạnh mẽ. Các chi tiết như đèn pha, đồng hồ, hệ thống treo đều mang vẻ hoài cổ, tôn vinh dáng vẻ của những chiếc cruiser cổ điển. Cụ thể, đèn pha của xe đã được nâng cấp lên bóng LED, cao cấp hơn so với bóng halogen của thế hệ cũ. Nâng cấp này giúp Honda Rebel 500 có hiệu năng chiếu sáng tốt hơn, tuổi thọ bóng chiếu sáng cũng cao hơn. Không chỉ có đèn pha mà hệ thống đèn hậu và xinhan của xe cũng được nâng cấp lên đèn LED. Nâng cấp thứ hai của xe chính là đồng hồ. Được biết đồng hồ của phiên bản Rebel 500 hiện tại tuy hiển thị khá nhiều thông số, nhưng lại thiếu đi cấp số của xe. Vì vậy phiên bản mới của Rebel 500 đã được bổ sung thêm tính năng này, giúp người lái dễ dàng nhận biết cấp số hiện tại của xe. Bên cạnh đó đồng hồ của phiên bản mới cũng có thêm thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. Ổ khóa của Rebel 500 được đặt thuận tiện phía dưới, bên trái thùng xăng giống như thiết kế thường thấy trên các dòng xe Cruiser. Bên cạnh nâng cấp ở hệ thống chiếu sáng và đồng hồ, Honda Rebel 500 cũng được nâng cấp giảm xóc sau dạng cao su giảm chấn, yên xe cũng mềm mại và êm ái hơn so với phiên bản cũ. Hệ thống treo của xe bao gồm cặp phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi dạng lò xo phía sau. Bộ vành đúc của xe mang kích thước 16 inch, đi kèm phanh đĩa cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Sức mạnh của xe là khối động cơ xylanh đôi, dung tích 471 cc, 8 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 45,6 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 43,3 Nm tại tua máy 6.000 vòng/phút. Đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI cùng hộp số côn tay 6 cấp. Hệ thống ống xả được thiết kế dạng “shotgun” 120 mm nhằm tạo ra âm thanh đầy uy lực, mang lại cảm hứng phấn khích cho người lái. Kết hợp với đó là cảm biến khí thải LAF giúp phiên bản mới Rebel đạt được tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Theo thông tin do Honda Việt Nam công bố, giá xe Honda Rebel 500 chính hãng phiên bản mới được để xuất ở mức 180 triệu đồng, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan bao gồm 2 phiên bản màu là Đen và Đen Xám. Video: Giới thiệu môtô phân khối lớn Honda Rebel 500 mới.

