Chi tiết Ford Transit 2022 mới từ 845 triệu đồng tại Việt Nam

Ford Transit 2022 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam với duy nhất một phiên bản. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) có tên Transit Pro ra mắt hồi tháng 12 năm ngoái tại thị trường Trung Quốc. Xe vẫn thuộc thế hệ thứ 3, đã bán từ năm 2000. Trong khi Ford Transit tại châu Âu và Mỹ đã bước sang thế hệ thứ tư từ 2015. Vì là bản facelift, mẫu xe Ford Transit 2022 thế hệ mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng tổng thể của đời cũ. Đầu xe mới nổi bật với đèn pha Halogen Projector, đèn định vị ban ngày LED. Lưới tản nhiệt mở rộng màu đen tương phản với màu sơn được nối liền với cụm đèn pha. Cản trước đẹp mắt hơn, tích hợp đèn sương mù. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.820 x 1.974 x 2.360 mm. Mâm xe giữ nguyên thiết kế, kích thước 16 inch. Đèn hậu phía sau có đồ họa chiếu sáng mới. Cửa trượt bên hông mở rộng hơn đời cũ, giúp việc lên xuống dễ dàng, đồng thời, hãng xe Mỹ cũng cung cấp phụ kiện cửa trượt điện nếu khách hàng có nhu cầu. Bên trong xe được tái thiết kế bảng táp-lô. Vô-lăng 4 chấu tích hợp nút bấm điều khiển nhanh các chức năng hệ thống giải trí, nhận/từ chối cuộc gọi... Cụm đồng hồ vẫn là dạng analog kết hợp màn hình đa thông tin nhưng thay đổi giao diện hiện đại và dễ nhìn hơn. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10,1 inch thay cho hệ thống giải trí CD. Các núm xoay và nút bấm mới, cửa gió bố trí lại, bảng táp-lô bên ghế phụ không còn hốc chứa đồ lớn như đời cũ. Cuối cùng, ghế hành khách phía sau thiết kế mới và đều được bọc da. Ghế bọc nỉ màu ghi. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một ưu thế đặc biệt của Transit mới. Điều này được thể hiện thông qua động cơ Turbo Diesel 2.2L hoàn toàn mới, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, kết hợp với hộp số 6 cấp, tạo ra công suất lên tới 136 mã lực. Lần đầu tiên xuất hiện trên dòng xe thương mại, Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) phiên bản 9.1 mới nhất của Ford - tương đương với công nghệ hiện đại trên các dòng xe SUV hạng trung Everest hay những dòng xe SUV khác như EcoSport đang lưu hành trên thị trường đã giúp nâng mức độ an toàn vượt trội. Khi chiếc xe có dấu hiệu mất lái trong quá trình di chuyển, Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) kết hợp với Hệ thống chống bó phanh (ABS) và Phân phối lực phanh điện tử (EBD) sẽ tự động tính toán và phân phối lại lực phanh vào từng bánh xe, đảm bảo chiếc xe không bị trượt và vẫn trong tầm kiểm soát của người lái, đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện. Hệ thống lái trợ lực điện tử (EPAS) trên Transit mới sẽ giúp tài xế vừa có cám giác lái xe nhẹ nhàng trong nội đô, vừa đầm chắc trên đường cao tốc, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, Hệ thống kiểm soát tốc độ kết hợp với Điều khiển hành trình (Cruise Control) cũng sẽ giúp người lái tự động duy trì các cài đặt về tốc độ, đảm bảo an toàn và tiện nghi trên các cung đường dài. Xe sẽ chính thức được bán ra từ ngày 18/1/2022, mức giá xe Ford Transit 2022 bán ra chính hãng là 845 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Video: Giới thiệu Ford Transit 2022 tại Việt Nam.

