Chery QQ Ice Cream - xe điện sắp về Việt Nam chỉ 156 triệu đồng

Thị trường xe ôtô điện giá dưới 200 triệu đồng tại Trung Quốc luôn nhận được sự quan tâm của nhiều hãng xe nội địa, thậm chí, 1 vài tập đoàn còn tạo ra thương hiệu con, chỉ với mục đích duy nhất sản xuất ra xe điện giá rẻ cho các khách hàng có thu nhập trung bình - khá. 1 trong số này, Chery New Energy, 1 thương hiệu con của tập đoàn Chery đã từng thu hút người tiêu dùng tại Trung Quốc với chiếc xe điện QQ Ice Cream có thiết kế rất thời trang, nhiều màu sắc khá dễ thương và giá bán dễ tiếp cận, từ 156 triệu đồng. Mới đây, Chery New Energy đã thông báo rằng phiên bản QQ Ice Cream 2023 mới của mình sẽ có 1 phiên bản 170 km mới. Hiện chưa rõ là cấu hình của chiếc xe mới sẽ được Chery tăng lên hay giảm xuống, nhưng việc bổ sung thêm phiên bản thứ 5 cho dòng xe QQ Ice Cream, cũng đã giúp tăng thêm tính cạnh tranh cho chiếc ô tô điện này trước các đối thủ nặng ký như Wuling Hongguang Mini EV. Hiện tại, cả QQ Ice Cream và Wuling Hongguang Mini EV đang có nhiều khả năng rất lớn về Việt Nam, trong đó, Chery đã tiến hành nhiều thủ tục để sớm quay trở lại xâm nhập vào thị trường nước ta, còn Wuling Hongguang Mini EV do liên doanh GM-SAIC-Wuling sản xuất đã hợp tác với Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors) để phân phối chính hãng tại Việt Nam ngay Quý II năm nay. Chery New Energy hiện đang bán ra thị trường Trung Quốc 4 phiên bản của QQ Ice Cream. Mức giá xe Chery New Energy 2023 từ 45.900 đến 57.520 nhân dân tệ (tương đương 156 triệu đến 196 triệu đồng). Tùy theo phiên bản mà ngoại thất và nội thất sẽ có cách phối màu và trang bị bên trong khoang lái. Chẳng hạn bản cao nhất sẽ có trang bị cả màn hình giải trí kích thước lớn. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Chery QQ Ice Cream là mô-tơ điện sản sinh ra công suất tối đa 27,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Nhờ đó, xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Mô-tơ điện kết hợp với 2 loại pin lithium-sắt-photphat (LiFePO4) 9,6 kWh và 13,9 kWh, cho phép xe chạy được 120 - 170 km sau khi sạc đầy. Video: Chi tiết xe điện Chery QQ Ice Cream siêu rẻ.

