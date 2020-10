Chi tiết BMW 3 Series cũ chỉ hơn 100 triệu ở Sài Gòn

BMW 3 Series thế hệ E46 là dòng xe lý tưởng dành cho những ai đang muốn sở hữu xe Đức với chi phí mua xe thấp. Hiện tại, có những chiếc BMW 3 Series (E46) đang được chào bán với giá chỉ hơn 100 triệu đồng. Chiếc 325i đời 2004 này là một ví dụ được chủ nhân ở TP. HCM chào bán với giá chỉ 133 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải là giá xe BMW 3 Series (E46) thấp nhất, khi có nhiều xe ra bán với giá còn rẻ hơn thế. Trong khi đó, những chiếc xe còn “cứng” được chào bán rộng rãi trong tầm giá khoảng 250 triệu đồng. Trớ trêu hơn, những chiếc sedan phổ thông như Toyota Corolla Altis hay cao hơn là Toyota Camry cùng đời còn “có giá” hơn BMW 3 Series (E46). Nhìn chung, những mẫu xe sang thương hiệu Đức có tuổi đời từ 5 – 10 năm (hoặc hơn) thường mất giá rất nhanh, lý do là người mua phải tốn kém khá nhiều chi phí để bảo trì & bảo dưỡng nhiều hạng mục hơn so với các dòng xe phổ thông để giúp xe vận hành ổn định – không bị nằm đường. Lựa chọn xe sang đời sâu luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro như xe ngập nước, đâm đụng, xe bị “tua” đồng hồ, xe sửa một cách “chắp vá” để bán đi nhanh chóng. Vì vậy, nếu muốn sở hữu xe sang đời cũ, người mua nên tự trang bị cho mình nhiều kiến thức cơ bản về xe cũ, chọn chỗ mua uy tín hoặc nhờ người có kinh nghiệm kiểm tra toàn diện xe để tránh ‘’tiền mất tật mang’’, giảm thiểu sự bất tiện như đòi hỏi sửa chữa và thay thế nhiều hạng mục hơn. Nếu may mắn, người mua sẽ tìm được những chiếc xe Đức đã được “dọn” sẵn, được bảo trì bảo dưỡng thay thế phụ tùng đến hạng, điều này giúp xe vận hành ổn định và “yên tâm” hơn. Hay nói cách khác, người mua sẽ không tốn kém nhiều chi phí & thời gian bỏ ra để phục hồi chiếc xe. Với giá bán khoảng 130 triệu đồng, BMW 3 Series thế hệ thứ 4 (E46; 1997 – 2006) này là một gợi ý dành cho các bác đang muốn trải nghiệm xe Đức với chi phí eo hẹp. Tuy nhiên, hãy dự trù một khoảng chi phí để dành cho việc sửa chữa bảo dưỡng, cũng như việc thay thế phụ tùng trong những lúc chiếc xe “hắt hơi sổ mũi”. Video: Có nên mua xe sang BMW đời cũ?

