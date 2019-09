BMW 3 Series F30 phong cách đầy chất chơi tại Hà Nội

Với triết lý thiết kế xe hướng tới trải nghiệm thú vị sau vô-lăng cho người lái đã trở thành slogan của công ty (Ultimate Driving Machine), BMW đã nổi tiếng không chỉ bởi sự sang trọng, mà còn bởi tố chất thể thao trong mỗi sản phẩm của hãng. Và trong số các dòng xe của BMW (không tính các phiên bản hiệu năng cao M), xe sedan BMW 3 Series vẫn hội tụ đầy đủ nhất đặc tính thể thao. Có mức giá tương đối hợp lý so với các dòng BMW khác trong khi vẫn sở hữu trang bị tiêu chuẩn hấp dẫn, hiệu năng vận hành tốt và thiết kế thể thao ấn tượng, toàn bộ các đời 3 Series từ trước tới nay đều luôn thu hút được một lượng người chơi rất lớn trên Thế giới. Điều này cũng giúp cho chủ chiếc xe BMW 3 Series độ có thêm nhiều lựa chọn option hơn, khi các hãng phụ tùng lớn nhỏ không ngừng tung ra những đồ chơi dành riêng cho nó với chi phí không quá đắt. Sở hữu một chiếc 3 Series thuộc thế hệ F30, một người chơi xe tại Hà Nội đã quyết định dọn lại "xế cưng" của mình theo hướng thể thao hơn, khiến nó trở nên nổi bật hơn khi lăn bánh trên đường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc xe đã gây ấn tượng bởi màu sơn vàng tươi cực kỳ bắt mắt. Được biết chủ xe đã đổi sang màu vàng này từ màu trắng trung tính và rất phổ biến với đời 3 Series F30 tại Việt Nam. Tuy nhiên đối với dân chơi xe, thứ được họ quan tâm không phải là màu sơn, mà là bodykit thể thao của bản độ. Tới từ xưởng độ AN Bodykit tại TP HCM, bộ bodykit của chiếc xe đã được tạo hình đúng theo mẫu của phiên bản hiệu năng cao BMW M3 thuộc thế hệ F30. Tuy nhiên so với bodykit của M3 cơ bản, AN còn làm các cánh khuếch tán không khí dưới cản trước và sau bằng sợi carbon để khiến chiếc xe trông thể thao hơn. Ngoài bodykit, bộ mâm xe cũng là một điểm nhấn đáng chú ý khi là loại FT114 nhiều nan tới từ 305Forged. Không chỉ giúp chiếc xe trông thể thao hơn, bộ mâm này còn được bọc xung quanh bởi lốp Pirelli P-Zero với thành mỏng, đem tới độ bám đường và ổn định cao hơn cho 3 Series. Ngoài bodykit, chiếc xe trông cũng "chiến" hơn với 2 cánh đuôi ở phía sau nắp khoang hành lý: một có dạng nẹp và chiếc còn lại có kích thước lớn theo phong cách xe đua. Để có tiếng nổ tương xứng với ngoại hình dữ dằn, chủ xe cũng đã độ hệ thống xả TM Work từ Nhật, đem tới âm thanh trầm ấm hơn cho động cơ 4 xi-lanh tăng áp của 3 Series. Kết thúc bản độ là một loạt các chi tiết bằng sợi carbon như ốp gương, viền lưới tản nhiệt. Chiếc sedan hạng sang BMW 3 Series thuộc thế hệ F30 đã được người chơi đầu tư "dọn" lại ngoại thất, đem tới vẻ đẹp đầy phong cách và thể thao. Video: BMW 3 Series phải độ thế này mới khủng khiếp.

Với triết lý thiết kế xe hướng tới trải nghiệm thú vị sau vô-lăng cho người lái đã trở thành slogan của công ty (Ultimate Driving Machine), BMW đã nổi tiếng không chỉ bởi sự sang trọng, mà còn bởi tố chất thể thao trong mỗi sản phẩm của hãng. Và trong số các dòng xe của BMW (không tính các phiên bản hiệu năng cao M), xe sedan BMW 3 Series vẫn hội tụ đầy đủ nhất đặc tính thể thao. Có mức giá tương đối hợp lý so với các dòng BMW khác trong khi vẫn sở hữu trang bị tiêu chuẩn hấp dẫn, hiệu năng vận hành tốt và thiết kế thể thao ấn tượng, toàn bộ các đời 3 Series từ trước tới nay đều luôn thu hút được một lượng người chơi rất lớn trên Thế giới. Điều này cũng giúp cho chủ chiếc xe BMW 3 Series độ có thêm nhiều lựa chọn option hơn, khi các hãng phụ tùng lớn nhỏ không ngừng tung ra những đồ chơi dành riêng cho nó với chi phí không quá đắt. Sở hữu một chiếc 3 Series thuộc thế hệ F30, một người chơi xe tại Hà Nội đã quyết định dọn lại "xế cưng" của mình theo hướng thể thao hơn, khiến nó trở nên nổi bật hơn khi lăn bánh trên đường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc xe đã gây ấn tượng bởi màu sơn vàng tươi cực kỳ bắt mắt. Được biết chủ xe đã đổi sang màu vàng này từ màu trắng trung tính và rất phổ biến với đời 3 Series F30 tại Việt Nam. Tuy nhiên đối với dân chơi xe, thứ được họ quan tâm không phải là màu sơn, mà là bodykit thể thao của bản độ. Tới từ xưởng độ AN Bodykit tại TP HCM, bộ bodykit của chiếc xe đã được tạo hình đúng theo mẫu của phiên bản hiệu năng cao BMW M3 thuộc thế hệ F30. Tuy nhiên so với bodykit của M3 cơ bản, AN còn làm các cánh khuếch tán không khí dưới cản trước và sau bằng sợi carbon để khiến chiếc xe trông thể thao hơn. Ngoài bodykit, bộ mâm xe cũng là một điểm nhấn đáng chú ý khi là loại FT114 nhiều nan tới từ 305Forged. Không chỉ giúp chiếc xe trông thể thao hơn, bộ mâm này còn được bọc xung quanh bởi lốp Pirelli P-Zero với thành mỏng, đem tới độ bám đường và ổn định cao hơn cho 3 Series. Ngoài bodykit, chiếc xe trông cũng "chiến" hơn với 2 cánh đuôi ở phía sau nắp khoang hành lý: một có dạng nẹp và chiếc còn lại có kích thước lớn theo phong cách xe đua. Để có tiếng nổ tương xứng với ngoại hình dữ dằn, chủ xe cũng đã độ hệ thống xả TM Work từ Nhật, đem tới âm thanh trầm ấm hơn cho động cơ 4 xi-lanh tăng áp của 3 Series. Kết thúc bản độ là một loạt các chi tiết bằng sợi carbon như ốp gương, viền lưới tản nhiệt. Chiếc sedan hạng sang BMW 3 Series thuộc thế hệ F30 đã được người chơi đầu tư "dọn" lại ngoại thất, đem tới vẻ đẹp đầy phong cách và thể thao. Video: BMW 3 Series phải độ thế này mới khủng khiếp.