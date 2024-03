Chi tiết Bentley Continental GT Azure V8 giá gần 22 tỷ tại Việt Nam

Đây là chiếc Bentley Continental GT Azure V8 siêu sang đầu tiên và duy nhất phân phối chính hãng tại Việt Nam, xe có màu sơn Topaz Blue by Mulliner được Bentley phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học về sức khỏe và xu hướng màu sắc nghệ thuật cao cấp năm 2024. Ở biến thể Continental GT Azure V8 của Bentley, hàng loạt công nghệ hỗ trợ được trang bị cùng các chi tiết thiết kế cân nhắc kỹ lưỡng để mang lại cảm nhận thư thái bậc nhất cho chủ nhân trên tất cả giác quan. Kết hợp với các nhà khoa học, Bentley đã lược bỏ tối đa mọi chi tiết gây sao nhãng và mệt mỏi vô thức ở hành khách. Thay vào đó, phong cách thiết kế tinh tế và trang nhã độc nhất trên Azure, cùng tính năng hỗ trợ vượt bậc hoàn toàn tập trung vào sứ mệnh gia tăng năng lượng và giữ không gian yên bình thuần khiết ngay cả khi xe đang hoạt động trên đường. Continental GT Azure toát lên sức hút sang trọng từ ánh nhìn đầu tiên với lưới tản nhiệt phủ chrome sáng bóng theo các nan dọc, song hành cùng bộ mâm xe 22 inch mang âm hưởng đương đại, lần đầu tiên xuất hiện trên Continental GT và GTC. Đây đều là những chi tiết đặc quyền “thửa” riêng cho biến thể Azure, được lựa chọn kĩ lưỡng bởi Bentley để điểm xuyết và hoàn thiện ngôn ngữ biểu đạt trang nhã của dòng sản phẩm này. Không dừng lại ở đó, phần nóc xe bằng kính cường lực tối màu được thiết kế để tối đa hóa không gian bên trong, đi cùng trần xe bọc da lộn Dinamica sở hữu 15 tùy chọn màu sắc khác nhau, dễ dàng đồng điệu toàn bộ không gian nội thất. Thông qua cơ chế điều khiển một chạm, người lái và hành khách có thể đóng mở rèm kính nóc để đón nhận ánh sáng dễ chịu lan tỏa trong xe. Dưới bầu trời tự nhiên, nội thất tinh tế của Continental GT Azure hòa cùng môi trường bên ngoài, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho hành khách. Ý niệm chăm chút từng chi tiết để đạt được không gian sang trọng và an tĩnh trên Continental GT Azure còn hiện diện ở nội thất bọc da họa tiết kim cương. Đây là minh chứng tuyệt vời cho truyền thống chế tác lâu năm của Bentley, đi cùng huy hiệu Azure đầy tự hào trên bảng táp-lô và thêu trên ghế. Ngoài ra, tính năng đèn viền nội thất có thể thay đổi không gian nhanh chóng giữa các phong cách từ dịu nhẹ cho tới ấn tượng, ở từng vị trí quan trọng trong xe. Từ đó hành khách sẽ dễ dàng kết nối dòng cảm xúc của bản thân với bầu không gian cá nhân hoá này thông qua thao tác lựa chọn màu sắc và độ sáng đèn viền nội thất ngay tại màn hình cảm ứng trung tâm. Huy hiệu Azure còn đặc biệt xuất hiện tại bậc cửa như một lời chào đón và tạm biệt mà Continental GT Azure gửi tới hành khách ở mỗi khoảnh khắc bước đến và rời đi sau khi kết thúc hành trình. Những trải nghiệm với Continental GT Azure càng trở nên hoàn thiện hơn khi kết hợp hàng loạt các chức năng ghế mà biến thể Azure cung cấp để chăm sóc chủ nhân. Có thể kể đến như khả năng điều chỉnh tư thế ngồi tối ưu nhờ vào 22 lựa chọn tuỳ biến ghế khác nhau. Kèm theo đó, hệ thống điều hòa nhiệt độ sử dụng cảm ứng bề mặt ghế và tính năng massage đảm bảo mọi chuyến đi của hành khách đều trở nên dễ chịu, được chăm sóc sức khỏe chu đáo. Đồng thời, vô-lăng xe cũng được bọc da hai tông màu tinh tế, trang bị tính năng sưởi, vừa gia tăng tính thẩm mỹ cho nội thất vừa giữ ấm đôi bàn tay chủ nhân trong các điều kiện thời tiết lạnh. Là chiếc grand tourer đáng mơ ước, Continental GT Azure sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ tiêu chuẩn. Trong đó đáng chú ý là Gói Touring với các tính năng hỗ trợ lái như Head-up Display và Camera hồng ngoại Night Vision, khiến cho việc lái xe trở nên dễ dàng, an toàn và giảm bớt căng thẳng đáng kể khi lái xe dù ngày hay đêm. Bên cạnh đó, hệ thống cân bằng thân xe Bentley Dynamic Drive mang lại sự hòa quyện hoàn hảo giữa cảm xúc hưng phấn với trạng thái thư giãn khi cầm lái. Không chỉ gia tăng độ ổn định thân xe khi di chuyển trên đường thẳng, hệ thống còn giúp giảm bớt độ nghiêng thân xe khi vào cua tốc độ cao và mang lại khả năng tự cân bằng nổi tiếng của Bentley. Trên Continental GT Azure, việc lái xe không còn đơn thuần là di chuyển mà trở thành một niềm vui để chủ nhân tận hưởng sau tay lái, trong không gian tinh tế và sang trọng hướng tới việc chăm sóc sức khỏe ngay cả trên đường đi. Mức giá xe Bentley Continental GT Azure V8 MY24 đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam bán ra khoảng 21,9 tỷ đồng, hiện nó đang được trưng bày tại đại lý chính hãng Bentley tại TP HCM. Video: Xem chi tiết Bentley Continental GT Azure V8 MY24 mới.

