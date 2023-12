Chevrolet Trax 2017 "ngon, bổ, rẻ" chỉ hơn 300 triệu đồng có nên mua?

Chevrolet Trax có mặt Việt Nam vào năm 2017 kèm theo mức giá 769 triệu đồng, tương đối cao so với mặt bằng chung khiến nó gặp khá nhiều khó khăn chinh phục khách hàng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Chevrolet Trax lặng lẽ dừng cuộc chơi. Hiện tại, mức giá xe Chevrolet Trax 2017 đã qua sử dụng dao động từ 380-390 triệu, khá hấp dẫn với những người muốn sử dụng SUV gầm cao giá rẻ.Giá xe Chevrolet Trax cũ có ưu thế đáng kể trên thị trường xe cũ khi đặt cạnh hai đối thủ là Ford EcoSport và Hyundai Kona. Tầm tiền này, người mua chỉ có thể lựa chọn EcoSport 2015-2017 (dao động 320-360 triệu). Với EcoSport đời 2018 ngoại hình đẹp hơn, khoang lái hiện đại và nhiều tiện nghi hơn, người dùng phải bỏ ra khoảng 450 triệu trở lên. Nếu thích Hyundai Kona lại càng khó, khi Kona 2018 có giá bán gần 500 triệu đồng. Các mẫu đời cao hơn thì dao động từ 530-550 triệu. Kona thu hút khách hàng ở nhiều tính năng, tiện nghi điện tử nhưng xe khá nhỏ, không gian bên trong không thoáng như Chevrolet Trax hay Ford EcoSport. Cốp sau bị hạn chế khiến việc xếp đồ không thuận lợi. So sánh với mẫu xe đồng hương là Ford EcoSport, Chevrolet Trax có ngoại hình tương đồng. Điểm khác biệt là Trax không có lốp dự phòng treo phía sau. Đèn pha là dạng thấu kính, có tính thẩm mỹ cao. Khoang lái Chevrolet Trax khá đẹp mắt và không quá lỗi mốt ở thời điểm hiện tại. Điểm trừ là giao diện hệ thống giải trí My Link không bắt mắt, dù sao đây cũng là một chiếc xe 6 năm tuổi. Chevrolet Trax 2017 được trang bị động cơ tăng áp 1.4 lít tạo ra công suất tối đa 140 mã lực tại vòng tua 4.900 - 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại vòng tua 1.850 - 4.900 vòng/phút, kèm theo hộp số tự động 6 cấp. Về trang bị an toàn, Chevrolet Trax 2017 có khá nhiều công nghệ an toàn ở mức cơ bản, có thể kể đến hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ phanh khẩn cấp (PBA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát phanh động cơ (EDC), hệ thống chống trượt (TCS)... Xe còn có hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hỗ trợ xuống dốc (HDC), cảm biến áp suất lốp. So với các mẫu xe SUV hạng B đang có trên thị trường hiện nay, Chevrolet Trax chỉ thua thiệt khi không có hệ thống an toàn chủ động. Tuy nhiên với nhu cầu đi lại cơ bản, chiếc xe vẫn đáp ứng tốt. Đã 6 năm tuổi nhưng ngoại hình tổng thể Chevrolet Trax không quá cũ, xe cao ráo, đủ không gian cho 5 người lớn, các hệ thống an toàn bảo vệ người lái là khá đầy đủ. Hiện Chevrolet Trax không còn được phân phối chính hãng nhưng người dùng vẫn có thể bảo dưỡng ở hệ thống đại lý của VinFast hoặc sử dụng garage uy tín bên ngoài. Ngược lại, nhược điểm của xe là mức độ trượt giá khá cao. Video: So sánh Hyundai Kona với Chevrolet Trax ở Việt Nam.

