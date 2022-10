Chevrolet Trax 2024 chính thức trình làng, cạnh tranh Honda CR-V

Tháng 7 năm nay, hãng Chevrolet đã lần đầu tiên trình làng mẫu SUV cỡ C mới mang tên Seeker ở thị trường Trung Quốc. Sau hơn 2 tháng, mẫu xe này tiếp tục ra mắt thị trường Mỹ nhưng dưới cái tên khác là Trax. Với người tiêu dùng Việt Nam, cái tên Chevrolet Trax có lẽ cũng không còn xa lạ. Đây là cái tên từng được dùng cho mẫu SUV cỡ B bán ở Việt Nam trong 2 năm 2017 và 2018. Được định vị như mẫu xe rẻ nhất của thương hiệu Chevrolet, Trax 2024 sẽ lấp chỗ trống của Spark đã bị "khai tử" ở thị trường Mỹ. Mẫu xe này có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm LS, LT, 1RS, 2RS và Activ. Giá xe Chevrolet Trax 2024 dao động từ 21.495 - 24.995 USD (khoảng 518 - 602 triệu đồng). Ở thế hệ mới, Chevrolet Trax gần như lột xác về mặt thiết kế ngoại thất. Mẫu SUV cỡ C này được thiết kế thể thao và cao cấp hơn, lấy cảm hứng từ Chevrolet Blazer. Sự tương đồng giữa Chevrolet Trax 2024 và Blazer nằm ở một số chi tiết như lưới tản nhiệt trước nổi bật hay hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Ở Chevrolet Trax 2024, dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng được đặt phía trên trong khi đèn pha có thiết kế tối giản nằm phía dưới. Chưa hết, lưới tản nhiệt của Chevrolet Trax 2024 còn được chia thành 2 tầng bởi nẹp hình chữ "X" nối liền với logo hãng. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hình thang. Bên sườn, Chevrolet Trax 2024 sở hữu những đường dập gân sắc sảo. Thêm vào đó là đường chân kính hất lên ở cột C và nóc dốc dần về phía sau. Những điểm nhấn tiếp theo ở ngoại hình của mẫu SUV hạng C này bao gồm nẹp màu đen ôm lấy viền hốc bánh, sườn xe và cản sau, cụm đèn hậu hình chữ C cũng như ống xả được giấu kín. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng vành thép 17 inch hoặc vành nhôm 17 inch. Nếu muốn sở hữu xe thể thao hơn, khách hàng Mỹ có thể chọn 2 bản RS. Trong đó, bản 1RS được trang bị lưới tản nhiệt riêng và bộ vành 18 inch. Bản 2RS sở hữu ngoại hình giống với bản RS1 nhưng có thêm vành nhôm 19 inch. Chưa hết, Chevrolet Trax 2024 còn có phiên bản Activ với những điểm nhấn mạ crôm màu titan trên lưới tản nhiệt, cản trước/cản sau và bộ vành 18 inch màu đen. Không chỉ có thiết kế ấn tượng hơn thế hệ cũ, Chevrolet Trax 2024 còn tăng đáng kể về kích thước. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.537 mm, chiều rộng 1.823 mm, chiều cao 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 279 mm, thấp hơn 101 mm, rộng hơn 51 mm và chiều dài cơ sở tăng gần 152 mm. Nhờ đó, Chevrolet Trax 2024 được chuyển từ phân khúc SUV cỡ B lên cỡ C, cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5 cũng như Hyundai Tucson. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm 186 mm. Bước vào bên trong Chevrolet Trax 2024, người lái chắc hẳn sẽ ngạc nhiên vì thiết kế cao cấp bất ngờ. Nội thất của Chevrolet Trax 2024 lại toát ra sự tươi mới, hiện đại và cao cấp ngay từ bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, người dùng còn tìm thấy những trang bị thường không được trang bị cho xe giá rẻ, ví dụ như cửa màu tối riêng tư hay công nghệ cách âm chủ động tiêu chuẩn. Ngoài ra, 2 bản LS và 1RS của mẫu SUV cỡ C này còn có màn hình đa thông tin 3,5 inch trong bảng đồng hồ cũng như màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây. Trong khi đó, 3 bản còn lại có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11 inch, hệ thống điều hòa tự động, khởi động nút bấm và khởi động máy từ xa. Riêng bản 1RS, 2RS và Activ sẽ được trang bị sưởi ghế trước cũng như sưởi vô lăng. Tính năng chỉnh điện ở ghế lái chỉ dành cho bản Activ. Tương tự ngoại thất, nội thất của Chevrolet Trax 2024 bản RS2 cũng có thiết kế thể thao hơn với vô lăng vát đáy và chỉ khâu màu đỏ tương phản. Trong khi đó, bản Activ đi kèm ghế Evotex với những điểm nhấn màu vàng. Chevrolet Trax 2024 được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao Chevrolet Safety Assist tiêu chuẩn. Gói công nghệ này bao gồm những tính năng an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động, phanh tránh người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo khoảng cách với xe phía trước, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường. Đèn pha IntelliBeam, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, 6 túi khí và phanh đĩa trước/sau cũng là tran bị tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ C này. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng chỉ dành cho các bản cao cấp. Khách hàng có thể chọn cả những tính năng an toàn như cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù bên sườn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ lùi chuồng. Nằm bên dưới nắp capô của Chevrolet Trax 2024 ở thị trường Mỹ là động cơ xăng 3 xilanh, tăng áp, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa ước tính 137 mã lực và mô-men xoắn cực đại 219 Nm. So với thế hệ cũ, xe mạnh hơn 18 mã lực và 20 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo hãng Chevrolet, mẫu SUV cỡ C này dùng chung cơ sở gầm bệ với Seeker ở thị trường Trung Quốc. Xe sẽ được lắp ráp tại Hàn Quốc và nhập khẩu vào Mỹ đồng thời dùng chung nhiều bộ phận với người anh em Trailblazer.

