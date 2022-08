Chevrolet Seeker 2023 có gì để "đấu" Honda CR-V và Hyundai Tucson?

Vào hôm 28/7/2022 vừa qua, hãng Chevrolet đã chính thức giới thiệu mẫu xe mới Seeker ở thị trường Trung Quốc. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Chevrolet Seeker 2023 mới sẽ là đối thủ mới dành cho Honda CR-V và Hyundai Tucson. Đúng như những hình ảnh trong tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, mẫu xe SUV Chevrolet Seeker 2023 sở hữu phong cách thiết kế khá trẻ trung và thời trang. Được áp dụng ý tưởng thiết kế Vitality Aesthetics, mẫu SUV cỡ C này mang trên mình lưới tản nhiệt chia thành 2 tầng bằng nẹp mạ crôm hình chữ "X", nối liền với logo của hãng Chevrolet. Thêm vào đó là hệ thống đèn 2 tầng thời thượng với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh ở phía trên, sát với nắp ca-pô trong khi đèn pha nằm dọc bên dưới,nẹp thân xe cũng như nẹp hốc bánh bằng nhựa màu đen . Ở bên sườn, Chevrolet Seeker 2023 được trang bị đường vai xe chếch lên ở cột C, đường dập gân kéo dài từ cửa trước đến chắn bùn sau và kính cửa sổ nhỏ gọn. Ngoài ra, xe còn có bộ vành hợp kim 17 inch hoặc 18 inch . Bước vào bên trong Chevrolet Seeker 2023, người lái sẽ bắt gặp không gian nội thất khá thể thao, đặc biệt là phiên bản RS. Phiên bản này đi kèm vô lăng vát đáy 3 chấu, những điểm nhấn màu đỏ và ốp đen bóng trong nội thất. Ngoài ra, xe còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng nối liền nhau. Riêng màn hình trung tâm 10,25 inch của xe được thiết kế nghiêng 9 độ về phía người lái đồng thời hỗ trợ các dịch vụ kết nối OnStar, Apple CarPlay. Hiện hãng Chevrolet chưa công bố trang bị cụ thể của Seeker mới ở thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, xe dự kiến sẽ có sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh vòm, ghế chỉnh điện/làm mát/sưởi ấm, cửa sổ trời và cửa cốp chỉnh điện. Theo hãng Chevrolet, tân binh của phân khúc SUV cỡ C này sở hữu chiều dài 4.537 mm, chiều rộng 1.823 mm, chiều cao 1.564 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Kích thước này mang đến không gian nội thất khá rộng rãi cho xe. "Trái tim" của Chevrolet Seeker 2023 ở thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L.Theo tin đồn, động cơ này có công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Theo kế hoạch, Chevrolet Seeker 2023 sẽ chính thức được bán ra ở thị trường Trung Quốc vào tháng 9 năm nay. Giá xe Chevrolet Seeker 2023 vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết Chevrolet Seeker 2023 hoàn toàn mới.

