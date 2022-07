Chery Tiggo 3x mới - SUV hạng B giá rẻ sắp ra mắt Việt Nam?

Dự đoán trong năm 2022 này, hãng xe Chery của Trung Quốc sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với 2 dòng sản phẩm là Omoda và Tiggo. Tại thị trường Trung Quốc, dòng sản phẩm Tiggo của Chery bao gồm nhiều mẫu xe khác nhau như Tiggo 7 Plus, Tiggo 8 Plus, Tiggo 8, Tiggo 5x, Tiggo 3x, Tiggo 3x Plus và Tiggo 3. Do đó, rất có thể những mẫu xe như Chery Tiggo 3x 2023 mới cũng sẽ về Việt Nam. Cách đây vài ngày, những hình ảnh rò rỉ của Chery Tiggo 3x phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã lan truyền trên mạng. Qua đó, có thể thấy Tiggo 3x mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Chery nên trông thời trang và cá tính hơn trước. Sự thay đổi của mẫu xe SUV Chery Tiggo 3x mới được thể hiện rõ nhất ở khu vực đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn với những mắt lưới mạ crôm đa điểm. Thêm vào đó là hệ thống đèn 2 tầng vốn khá phổ biến trong làng xe thế giới hiện nay. Dải đèn LED định vị ban ngày dự kiến sẽ nằm trên và nối liền với lưới tản nhiệt. Trong khi đó, cụm đèn pha chính nằm bên dưới, ở hai góc của đầu xe. Trái với đầu xe, thiết kế bên sườn của Chery Tiggo 3x lại trông khá quen thuộc vì giống với Tiggo 3x Diamond Edition hiện đang bán trên thị trường. Các cột của xe đều được sơn màu đen nhằm tạo hiệu ứng "nóc lơ lửng" cho xe. Ngoài ra, Chery Tiggo 3x còn có đường vai xe với thiết kế không gian 3 chiều, kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Trong khi đó, hốc bánh trước/sau và sườn xe đều được bao quanh bằng nẹp màu đen, mang đến vẻ hầm hố cho mẫu SUV cỡ nhỏ này. Đằng sau, Chery Tiggo 3x mới được trang bị cụm đèn hậu vắt ngang đuôi xe. Một phần của cản sau cũng được ốp nhựa chống xước màu đen và tích hợp 2 đầu ống xả giả. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất và thông tin về động cơ của Chery Tiggo 3x mới . Tuy nhiên, vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên dự kiến xe sẽ dùng động cơ cũ. Hiện Chery Tiggo 3x đang sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 143 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT. Thuộc phân khúc SUV hạng B, Chery Tiggo 3x sở hữu chiều dài 4.200 mm, chiều rộng 1.760 mm, chiều cao 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.555 mm. So với các đối thủ cùng phân khúc, Chery Tiggo 3x nhỏ hơn đáng kể. Vào hồi tháng 5 năm nay, hãng Chery mới tung ra Tiggo 3x 2022 ở thị trường Trung Quốc. Do đó, phiên bản nâng cấp của mẫu SUV hạng B này dự kiến sẽ chưa thể ra mắt ngay trong tương lai gần. Nếu về Việt Nam, Chery Tiggo 3x sẽ là đối thủ của Honda HR-V, Kia Seltos, MG ZS và Hyundai Creta. Video: Xem nhanh Chery Tiggo 3x Plus giá rẻ của Trung Quốc.

