Chery Tiggo 8 Pro sắp đến Việt Nam, có phiên bản sang như Lexus?

Chery Tiggo 8 Plus là mẫu crossover đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 10/2020 như phiên bản cao cấp hơn của Tiggo 8. Ngoài Trung Quốc, Chery Tiggo 8 Plus còn được bán ở một số thị trường khác trên thế giới dưới tên gọi Tiggo 8 Pro. Trong thời gian tới, Chery Tiggo 8 Pro 2022 mới sẽ bán ở thị trường Trung Quốc. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, hãng Chery cũng đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu xe này ở thị trường quê nhà. Mãi đến nay, cánh săn ảnh mới bắt gặp Chery Tiggo 8 Pro tại Trung Quốc trên đường thử. Qua những hình ảnh này, có thể thấy mẫu crossover cỡ C sắp ra mắt thị trường tỷ dân có thiết kế khác biệt so với Chery Tiggo 8 Pro đang bán ở nước ngoài. Theo đó, Chery Tiggo 8 Pro dành cho Trung Quốc được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp với hốc gió trung tâm để tạo thành chữ "X" trên đầu xe. Nằm trên đỉnh lưới tản nhiệt là logo của hãng Chery và 2 nẹp mạ crôm kéo dài sang đèn pha. Chưa hết, mẫu xe này còn có dải đèn LED định vị ban ngày khá lớn, được thiết kế hình boomerang và chạy từ đèn pha xuống hốc gió trung tâm. Nhìn chung, thiết kế đầu xe của Chery Tiggo 8 Pro mới khá giống xe Lexus. Không chỉ thay đổi thiết kế, Chery Tiggo 8 Pro dành cho Trung Quốc còn dài hơn 23 mm so với phiên bản quốc tế. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.745 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.745 mm và chiều dài cơ sở 2.710 mm. Bên trong Chery Tiggo 8 Pro dành cho Trung Quốc là không gian nội thất hiện đại hơn phiên bản quốc tế. Điều này được thể hiện rõ qua màn hình cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp-lô. Chi tiết này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật và màn hình thông tin giải trí của xe. Bên cạnh đó là vô lăng vát đáy thể thao hơn, cửa gió điều hòa, cụm điều khiển trung tâm và cần số mới. Khác với phiên bản quốc tế, Chery Tiggo 8 Pro dành cho Trung Quốc không có màn hình chỉnh điều hòa nằm ở cụm điều khiển trung tâm. Đáng tiếc là động cơ Chery Tiggo 8 Pro dành cho Trung Quốc không có gì mới mẻ. Xe vẫn có 2 tùy chọn động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và 2.0L. Công suất tối đa của 2 động cơ này lần lượt là 197 mã lực và 254 mã lực. Riêng phiên bản dùng động cơ 2.0L sẽ có thêm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, Chery Tiggo 8 Pro sẽ chính thức trình làng vào tháng 4 năm nay. Tại Trung Quốc, Chery Tiggo 8 Pro sẽ được bán song song với 2 "người anh em" Tiggo 8 và Tiggo 8 Plus. Theo tin đồn, Chery Tiggo 8 Pro cũng sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam trong năm nay như đối thủ của Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Video: Giới thiệu xe SUV Chery Tiggo 8 Pro của Trung Quốc.

