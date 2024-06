Chery Fengyun T6 2024 - SUV rẻ ngang Hyundai Accent mới tại Việt Nam

Fengyun hay còn gọi là Fulwin là thương hiệu xe năng lượng mới trực thuộc Chery ra mắt vào cuối năm 2023, mới đâ, vào ngày 20/6/2024, hãng xe Trung Quốc đã chính thức ra mắt mẫu SUV Chery Fengyun T6 2024 mới với tổng cộng 3 phiên bản là Air, Pro và Max. Nếu bạn nghe cái tên xe SUV Fengyun T6 2024 khá xa lạ, thì đây chính là phiên bản plug-in hybrid của mẫu SUV Chery Tansuo 06. Mức giá xe Chery Fengyun T6 2024 cho 3 phiên bản T6 sẽ rơi vào từ 129.900 nhân dân tệ – 156.900 nhân dân tệ (17.900 – 21.600 USD), tương đương 422 triệu đồng đến 510 triệu đồng, ngang với giá xe Hyundai Accent đang bán tại Việt Nam. Chery Fengyun T6 có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4540/1865/1670 mm, chiều dài cơ sở 2672 mm. Để so sánh, Chery Tansuo 06 có kích thước 4501/1865/1670 mm, chiều dài cơ sở là 2672 mm, như vậy, xe mới ra mắt dài hơn 39 mm. Nhìn từ đầu xe, Chery Fengyun T6 áp dụng thiết kế khép kín kết hợp với logo Chery Fengyun ở giữa, dải đèn LED dạng xuyên thấu và đèn pha chia đôi 2 bên. Đi vòng sang bên hông, các cột A, B, C, D sơn đen tạo hiệu ứng mái nổi. Đồng thời, tay nắm cửa ẩn phổ biến cũng không hề vắng mặt. Đằng sau xe Chery Fengyun T6 có cụm đèn hậu LED, nối nhau bằng tấm nhựa màu đen, có khắc logo của Chery. Cản sau sơn 2 màu đen-bạc. Xe chạy trên bộ vành 18 inch dành cho bản trang trí cấp thấp và cao nhất sẽ là 19 inch. Nội thất giống với Chery Tansuo 06, được trang bị vô lăng đa chức năng đáy phẳng, HUD, bảng đồng hồ LCD toàn bộ 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm dọc 14,8 inch với màn hình cảm ứng. Tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155. Ngoài ra, phần dưới của bảng điều khiển trung tâm được làm rỗng để cung cấp thêm không gian đựng đồ. Là phiên bản giá rẻ, Chery Fengyun T6 Air được trang bị tiêu chuẩn với túi khí bên hông phía trước, radar phía sau, hệ thống kiểm soát hành trình, ghế giả da và hệ thống âm thanh 6 loa. So với Air, phiên bản Chery Fengyun T6 Pro có túi khí trước/sau, radar phía trước, cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở, sưởi gương ngoài & tự động gập khi khóa, ghế lái chỉnh điện. Sau cùng, Chery Fengyun T6 Max có tất cả các trang bị trên nhưng còn hỗ trợ cảnh báo chệch làn đường, phanh chủ động, cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn xung quanh nhiều màu và cửa hậu chỉnh điện. Sức mạnh của xe SUV Chery Fengyun T6 đến từ hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ xăng dung tích 1.5 lít, sản sinh ra công suất 115 kW và động cơ điện 150 kW, với tổng công suất hệ thống là 265 kW (355 mã lực) và mô-men xoắn tổng cộng 530 Nm. Bộ pin lithium iron phosphate 18,32 kWh từ FinDreams của BYD cung cấp phạm vi hoạt động điện thuần CLTC là 120 km. Khi đổ đầy bình và sạc đầy, phạm vi hoạt động toàn diện là 1.300 km. Mức tiêu hao nhiên liệu là 4,9 lít/100km. Khi sạc nhanh, xe phải mất gần 19 phút để bổ sung pin từ 30% lên 80%. Video: Xem chi tiết Chery Fengyun T6 2024 của Trung Quốc.

Fengyun hay còn gọi là Fulwin là thương hiệu xe năng lượng mới trực thuộc Chery ra mắt vào cuối năm 2023, mới đâ, vào ngày 20/6/2024, hãng xe Trung Quốc đã chính thức ra mắt mẫu SUV Chery Fengyun T6 2024 mới với tổng cộng 3 phiên bản là Air, Pro và Max. Nếu bạn nghe cái tên xe SUV Fengyun T6 2024 khá xa lạ, thì đây chính là phiên bản plug-in hybrid của mẫu SUV Chery Tansuo 06. Mức giá xe Chery Fengyun T6 2024 cho 3 phiên bản T6 sẽ rơi vào từ 129.900 nhân dân tệ – 156.900 nhân dân tệ (17.900 – 21.600 USD), tương đương 422 triệu đồng đến 510 triệu đồng, ngang với giá xe Hyundai Accent đang bán tại Việt Nam. Chery Fengyun T6 có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4540/1865/1670 mm, chiều dài cơ sở 2672 mm. Để so sánh, Chery Tansuo 06 có kích thước 4501/1865/1670 mm, chiều dài cơ sở là 2672 mm, như vậy, xe mới ra mắt dài hơn 39 mm. Nhìn từ đầu xe, Chery Fengyun T6 áp dụng thiết kế khép kín kết hợp với logo Chery Fengyun ở giữa, dải đèn LED dạng xuyên thấu và đèn pha chia đôi 2 bên. Đi vòng sang bên hông, các cột A, B, C, D sơn đen tạo hiệu ứng mái nổi. Đồng thời, tay nắm cửa ẩn phổ biến cũng không hề vắng mặt. Đằng sau xe Chery Fengyun T6 có cụm đèn hậu LED, nối nhau bằng tấm nhựa màu đen, có khắc logo của Chery. Cản sau sơn 2 màu đen-bạc. Xe chạy trên bộ vành 18 inch dành cho bản trang trí cấp thấp và cao nhất sẽ là 19 inch. Nội thất giống với Chery Tansuo 06, được trang bị vô lăng đa chức năng đáy phẳng, HUD, bảng đồng hồ LCD toàn bộ 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm dọc 14,8 inch với màn hình cảm ứng. Tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155. Ngoài ra, phần dưới của bảng điều khiển trung tâm được làm rỗng để cung cấp thêm không gian đựng đồ. Là phiên bản giá rẻ, Chery Fengyun T6 Air được trang bị tiêu chuẩn với túi khí bên hông phía trước, radar phía sau, hệ thống kiểm soát hành trình, ghế giả da và hệ thống âm thanh 6 loa. So với Air, phiên bản Chery Fengyun T6 Pro có túi khí trước/sau, radar phía trước, cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở, sưởi gương ngoài & tự động gập khi khóa, ghế lái chỉnh điện. Sau cùng, Chery Fengyun T6 Max có tất cả các trang bị trên nhưng còn hỗ trợ cảnh báo chệch làn đường, phanh chủ động, cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn xung quanh nhiều màu và cửa hậu chỉnh điện. Sức mạnh của xe SUV Chery Fengyun T6 đến từ hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ xăng dung tích 1.5 lít, sản sinh ra công suất 115 kW và động cơ điện 150 kW, với tổng công suất hệ thống là 265 kW (355 mã lực) và mô-men xoắn tổng cộng 530 Nm. Bộ pin lithium iron phosphate 18,32 kWh từ FinDreams của BYD cung cấp phạm vi hoạt động điện thuần CLTC là 120 km. Khi đổ đầy bình và sạc đầy, phạm vi hoạt động toàn diện là 1.300 km. Mức tiêu hao nhiên liệu là 4,9 lít/100km. Khi sạc nhanh, xe phải mất gần 19 phút để bổ sung pin từ 30% lên 80%. Video: Xem chi tiết Chery Fengyun T6 2024 của Trung Quốc.