"Chén Thánh của mọi Corvette" đắt hơn siêu xe Bugatti Chiron

Với giá khởi điểm ít hơn 60.000 USD, Chevrolet Corvette Stingray 2020 là một chiếc xe hiệu suất cao đáng để cân nhắc. Tuy nhiên, nếu bạn đang vô cùng dư giả tiền bạc, bạn cũng có thể mua chiếc Chevrolet Corvette đời 1967 ở đây với giá… 3,95 triệu USD. Thậm chí nó còn đắt hơn cả một chiếc Bugatti Chiron đời mới. Được rao bán bởi trang Corvette Mike, chiếc xe Chevrolet Corvette L88 Coupe 1967 được hoàn thiện trong màu sơn vàng Sunfire Yellow này là 1 trong 20 chiếc được trang bị với động cơ V8 dung tích 7.0 lít L88 huyền thoại. Một số đã được lái trên đường phố, nhưng phần lớn chúng đã được tận dụng trên đường đua, thi đấu ở những giải đua sức bền như 24 Giờ Le Mans, 12 Giờ Sebring, và 24 Giờ Daytona. Trong số 20 chiếc Chevrolet Corvette L88 từng được chế tạo, chỉ có 10 chiếc còn sống sót cho tới tận hôm nay. Và trong số những chiếc xe còn sống, chỉ có 3 chiếc vẫn giữ được động cơ L88 nguyên gốc bên dưới nắp capô. Hai trong số đó là xe mui trần, khiến đây là chiếc Chevrolet Corvette L88 Coupe 1967 duy nhất còn tồn tại. Tùy chọn động cơ L88 đã mất nhiều năm để phát triển và cơ bản là một gói trang bị xe đua chính hang dành cho một dòng Corvette đi đường phố mới. Khối động cơ V8 to lớn của nó sản sinh hơn 500 mã lực, và hãng xe Chevrolet cũng trang bị một hộp số sàn 4 cấp kiểu heavy-duty, hệ thống phanh heavy duty, hệ thống treo heavy duty, và một phần nắp capô có cửa hút gió. Mặc dù đã ra đời cách đây hơn 50 năm, chiếc Corvette L88 Coupe 1967 hàng hiếm này vẫn được gìn giữ trong điều kiện tuyệt vời, trải qua một lần phục chế tỉ mỉ trong 10 năm và chỉ có 424 km trên đồng hồ công-tơ-mét. Nhà đại lý có kế hoạch bán đấu giá Corvette L88 quý hiếm này vào năm sau, nhưng Mike Vietro, nhà sáng lập và chủ sở hữu Corvette Mike, muốn “mang tới cho tất cả người mê xe một cơ hội mua nó, chứ không phải chỉ những người tới tham gia đấu giá.” Do đó, bất cứu ai sẵn sàng chi ra gần 4 triệu USD như đã nói ở trên thì sẽ trở thành vị chủ nhân tự hào của chiếc xe được miêu tả là “Chén Thánh của mọi Corvette”. Để so sánh, chiếc Corvette L88 Coupe 1967 trước đã được bán với giá 3,85 triệu USD trong năm 2014. “Chén Thánh của mọi Corvette” rõ ràng là một danh hiệu vô cùng cao quý, và xứng đáng dành cho chiếc xe Chevrolet Corvette L88 cổ điển này. Video: Chi tiết Corvette L88 Coupe 1967 "siêu hiếm".

