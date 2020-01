Chạm mặt “tình cũ" Audi R8 V10 Plus của Cường Đô la

Siêu xe Audi R8 2016 được giới thiệu tại Geneva Motor Show 2015 với hai phiên bản bao gồm R8 V10 mạnh 533 mã lực và R8 V10 Plus mạnh 602 mã lực, cả hai đều sử dụng động cơ V10 5,4 lít. Siêu xe này thuộc là phiên bản Audi R8 V10 Plus, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây - nhanh nhất trên các mẫu xe Audi thương mại, tốc độ tối đa của xe đạt 330 km/h.



Siêu xe Audi R8 V10 Plus có trọng lượng không tải 1.630kg, điểm dễ phân biệt nhất của phiên bản Plus là cánh gió carbon phía đuôi xe cùng ốp gương ngoại thất carbon.



Ngoài ra, tất cả R8 thế hệ thứ hai đều có thiết kế mạnh mẽ và góc cạnh hơn so với đời cũ, đặc biệt, các cản trước tích cực hơn, những hốc gió được khoét sâu hơn, cặp ống xả hình thang thể thao thay vì hình tròn trước đây. Bộ mâm 5 chấu kép 19 inch là tính năng được dành riêng cho R8 mới.





Giống như các mẫu xe hiện đại khác của Audi, Audi R8 V10 Plus 2016 cũng sở hữu tấm lưới tản nhiệt dạng kim cương cỡ lớn, đây là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của thương hiệu Đức.

Một yếu tốt đáng chú ý nữa ở đầu xe là các đèn pha sắc nét hơn tích hợp công nghệ chiếu sáng Laser lần đầu tiên được áp dụng trên Audi R8, giúp tiết kiệm năng lượng cũng như tăng hiệu suất vận hành. Hiện đại gia siêu xe Cường Đô La đã bán chiếc Audi R8 V10 Plus này vào năm ngoái.

Video: Cường Đô la dạy vợ lái siêu xe Audi R8 V10.







Siêu xe Audi R8 2016 được giới thiệu tại Geneva Motor Show 2015 với hai phiên bản bao gồm R8 V10 mạnh 533 mã lực và R8 V10 Plus mạnh 602 mã lực, cả hai đều sử dụng động cơ V10 5,4 lít. Siêu xe này thuộc là phiên bản Audi R8 V10 Plus, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây - nhanh nhất trên các mẫu xe Audi thương mại, tốc độ tối đa của xe đạt 330 km/h.



Siêu xe Audi R8 V10 Plus có trọng lượng không tải 1.630kg, điểm dễ phân biệt nhất của phiên bản Plus là cánh gió carbon phía đuôi xe cùng ốp gương ngoại thất carbon.



Ngoài ra, tất cả R8 thế hệ thứ hai đều có thiết kế mạnh mẽ và góc cạnh hơn so với đời cũ, đặc biệt, các cản trước tích cực hơn, những hốc gió được khoét sâu hơn, cặp ống xả hình thang thể thao thay vì hình tròn trước đây. Bộ mâm 5 chấu kép 19 inch là tính năng được dành riêng cho R8 mới.





Giống như các mẫu xe hiện đại khác của Audi, Audi R8 V10 Plus 2016 cũng sở hữu tấm lưới tản nhiệt dạng kim cương cỡ lớn, đây là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của thương hiệu Đức.

Một yếu tốt đáng chú ý nữa ở đầu xe là các đèn pha sắc nét hơn tích hợp công nghệ chiếu sáng Laser lần đầu tiên được áp dụng trên Audi R8, giúp tiết kiệm năng lượng cũng như tăng hiệu suất vận hành. Hiện đại gia siêu xe Cường Đô La đã bán chiếc Audi R8 V10 Plus này vào năm ngoái.

Video: Cường Đô la dạy vợ lái siêu xe Audi R8 V10.